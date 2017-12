Capital Stage: Hier kommt ein Geheimtipp!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

Liebe Leser,

seit über einem Jahr dümpelt die Aktie von Capital Stage im Brackwasser vor sich hin, aber wer genau hinsieht, ahnt, dass hier der Ausbruch bevorstehen könnte. Der Solar- und Windkraftbetreiber konnte – beflügelt von den politisch motivierten Subventionen – in 2015 einen steilen Anstieg hinlegen. Diese Anstiege konnten im gesamten Sektor beobachtet werden, man denke dabei an Nordex oder Vestas. 2016 folgte entsprechend die groß angelegte Korrektur. Aber im Gegensatz zu vielen Konkurrenten setzte sich diese bei Capital Stage in 2017 nicht fort, sondern der Kurs der Aktie verlief das ganze Jahr stetig seitwärts in einer engen Spanne von 6,00 Euro und 6,50 Euro.

Absetzbewegungen finden statt

Wirft ein Analyst nur einen flüchtigen Blick auf das Chartbild, so sieht er eine anscheinend ewig andauernde Seitwärtsrange, klickt angesichts des langweiligen Bildes das Chart weg und wendet sich den volatileren Werten zu. Wir aber haben genauer hingeschaut. Und entdecken in letzter Zeit Absetzbewegungen von den 6,00 Euro, hin zu den 6,50 Euro. Der Kurs fällt also nicht mehr präzise auf den Boden, sondern bleibt davor stehen und bewegt sich Richtung Norden. Dieses Spiel wiederholt sich seit geraumer Zeit. Der MACD wird schon nervös und das Momentum auch. Es scheint sich was zu tun. Und hier lohnt es sich, die 6,50 Euro ganz genau zu beobachten, um rechtzeitig dabei zu sein, wenn der Ausbruch erfolgt.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.