Capital Stage: Diese Zahlen lesen sich sehr vielversprechend!

wie hat sich die Übernahme des Konkurrenten Chorus Clean Energy für Capital Stage ausgewirkt? Dazu haben wir nun die ersten konkreten Antworten erhalten. Denn das SDAX-Unternehmen hat seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Und die lesen sich sehr vielversprechend.

Ein Plus von 50 %

Eine Zahl ragt dabei besonders hinaus: Das erzeugte Stromvolumen hat sich um 56 % gesteigert und beträgt nun etwa 940 GWh. Die Steigerung geht natürlich maßgeblich auf die Fusion mit Chorus zurück, an denen Capital Stage etwa 94 % der Anteile hält. Beide Unternehmen zusammen kamen im vergangenen Jahr auf eine Gesamtstromproduktion von 1,5 Terawattstunden (TWh) – ein Plus von 50 % gegenüber dem Vorjahr.

Aber die entscheidende Frage ist ja: Schlägt sich dieses Mehr an Output auch in den Erträgen nieder? Dazu gab Capital Stage bekannt, dass man die Zielvorgaben der im November 2016 erhöhten Ergebnisprognose aller Voraussicht nach erreicht hat. In konkreten Zahlen: ein Umsatz von 140 Mio. Euro, ein EBITDA von 104 Mio. Euro und EBIT von 60 Mio. Euro. Der operative Cashflow lag vermutlich bei knapp 100 Mio. Euro.

Für 2017 weitere Steigerung angekündigt

Der Finanzvorstand Dr. Christoph Husmann kommentierte die Zahlen wie folgt: „Wir sind zuversichtlich, unsere Prognose für das operative Jahresergebnis 2016 in bester Tradition der Vorjahre erneut erreichen zu können. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2017 gehen wir weiter von einer deutlichen Steigerung der operativen Ergebniskennziffern aus.“ Bis dato scheint die Kaufentscheidung also goldrichtig gewesen zu sein. Das endgültige Zahlenwerk wird uns das Unternehmen am 31. März präsentieren.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

