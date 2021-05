Capital Product: Wer hätte das für möglich gehalten?

Am 04.05.2021, 17:40 Uhr notiert die Aktie Capital Product an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 13.09 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Capital Product auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Capital Product-Aktie ein Durchschnitt von 8,47 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,27 USD (+56,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (10,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,86 Prozent), somit erhält die Capital Product-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Capital Product erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Capital Product wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Capital Product liegt im Mittel wiederum bei 12,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,27 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -3,92 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Capital Product insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Capital Product erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 7,44 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +30,94 Prozent im Branchenvergleich für Capital Product bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,55 Prozent im letzten Jahr. Capital Product lag 25,83 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

