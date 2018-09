Capital Product: Was soll das denn werden?

An der Börse NASDAQ GS schloss die Capital Product-Aktie am 06.09.2018 mit dem Kurs von 2,77 USD. Die Capital Product-Aktie wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Die Aussichten für Capital Product haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Capital Product höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Transportation & Logistics. Der Unterschied beträgt 6,23 Prozentpunkte (11,27 % gegenüber 5,03 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,39 ist die Aktie von Capital Product auf Basis der heutigen Notierungen 60 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Transportation & Logistics" (55,49) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Capital Product. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.