Capital One: Sind Sie dafür gewappnet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Capital One, die im Segment "Verbraucherfinanzierung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.02.2020, 15:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 103 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,15 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verbraucherfinanzierung) von 31,97. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Capital One auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Capital One-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Capital One-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Capital One-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 118,89 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,61 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (101,95 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Capital One somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Capital One-Aktie ein Durchschnitt von 94,6 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 101,95 USD (+7,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (102,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Capital One-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Capital One erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.