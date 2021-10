Capital One: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Am 10.10.2021, 14:04 Uhr notiert die Aktie Capital One an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 168.8 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Verbraucherfinanzierung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Capital One entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Capital One-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 143,74 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (168,8 USD) deutlich darüber (Unterschied +17,43 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (165,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Capital One-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Capital One-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Für Capital One liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 173,92 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (168,8 USD) könnte die Aktie damit um 3,03 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Capital One-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capital One liegt bei einem Wert von 6,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 34,72) unter dem Durschschnitt (ca. 81 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Capital One damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.