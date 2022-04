Capital One Financial-Aktie: Q1 Ein Blick auf die aktuellen Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Gewinne Capital One Financial übertraf den geschätzten Gewinn um 3,31% und meldete ein EPS von $5,62 gegenüber einer Schätzung von $5,44. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,06 Milliarden Dollar. Vergangene Gewinnentwicklung Im letzten Quartal übertraf das Unternehmen den Gewinn pro Aktie um 0,11 Dollar, woraufhin der Aktienkurs am nächsten Tag um 4,77% fiel. Hier's ein Blick auf… Hier weiterlesen