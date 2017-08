'Capital': Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will für Air Berlin bieten

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem Start der Verkaufsverhandlungen für die angeschlagene Air Berlin ist einem Pressebericht zufolge ein neuer Interessent aufgetaucht.



Der Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl plant nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Capital" ein Übernahme-Angebot für Air Berlin abzugeben, wie das Magazin am Donnerstagabend berichtete. Wöhrl plane, gemeinsam mit einigen Investoren bei Air Berlin einzusteigen. Dabei gehe es nicht nur um einzelne Teile der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, die Anfang der Woche das Insolvenzverfahren eröffnet hat, hieß es weiter. Der Insolvenzverwalter sei aber noch nicht kontaktiert worden.