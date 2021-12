Capital Group US High Yield Fund LUX Z: Noch einmal eine Riesenchance?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Am 28. Dezember 2020 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 11,60 Euro das 52 Wochentief. In der Zeit seit dem Kurstief stieg der Preis um 4,31 Prozent nach Norden. Seit 361 Tagen können die Investoren von Capital Group US High Yield Fund LUX Z nun schon den Anstieg des Kurses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung