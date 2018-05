"Capital / F.A.Z. Elite-Panel": Holpriger Start für Große Koalition

Berlin (ots) - 74 Prozent glauben nicht, dass die GroKo mit ihrenVorhaben das Land voranbringt / Politikwandel bei Digitalisierung,Gesundheit und Pflege, Bildung und Verkehrsinfrastruktur amdringlichsten / Vize-Kanzler Scholz mit großem Vertrauensvorschuss /Konjunktur-Optimismus abgeschwächtDie mühsam zustande gekommene Große Koalition hat die Elite mitihrer bisherigen Regierungsarbeit enttäuscht. Dies zeigt das aktuelle"Capital / F.A.Z. Elite-Panel" des Instituts für DemoskopieAllensbach (IfD), eine Umfrage bei 511 Führungsspitzen ausWirtschaft, Politik und Verwaltung, im Auftrag desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 6/2018, EVT 24. Mai) und derFrankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Demnach glauben 74 Prozentder deutschen Manager, Politiker und Spitzenbeamten nicht daran, dassdie Vorhaben der Großen Koalition geeignet sind, Deutschlandvoranzubringen. Das sind die schlechtesten Werte einer GroKo seit2005. Außerdem hält eine Mehrheit der Top-Entscheider (55 Prozent)erstmals seit fünf Jahren eine Regierung für zu schwach. Das ist einschlechterer Wert als zum Ende von Schwarz-Gelb.Dementsprechend erwartet die Führungselite mit großer Mehrheitgravierende Korrekturen in einigen Politikfeldern. Das gilt vor allemfür die Digitalisierung (87 Prozent), Gesundheit und Pflege (81Prozent), Bildung (75 Prozent) und Verkehrsinfrastruktur (72Prozent). Aber auch bei der Energie- (65 Prozent), Europa- (60Prozent) und Steuer-Politik (59 Prozent) sehen die Top-EntscheiderKorrekturbedarf. So begrüßen zwar 92 Prozent die geplanteschrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags, allerdingsplädieren 59 Prozent dafür, dass er bereits vor dem Jahr 2021abgeschafft wird.Vize-Kanzler Olaf Scholz wird in seiner Funktion alsBundesfinanzminister großes Vertrauen entgegengebracht. 87 Prozenttrauen ihm zu, dass er eine gute Arbeit macht. Das gilt auch fürWirtschaftsminister Peter Altmaier und LandwirtschaftsministerinJulia Klöckner, denen 80 bzw. 69 Prozent zutrauen, eine gute Arbeitin ihrem Ressort zu machen. Weniger überzeugend sind aus Sicht derElite Innenminister Horst Seehofer und Arbeits- und SozialministerHubertus Heil in die Regierungsarbeit gestartet, ihnen trauenlediglich 41 Prozent zu, ihre Arbeit gut zu erledigen.Konjunktur-Optimismus abgeschwächtNach wie vor schätzt die Mehrheit der Unternehmenslenker (89Prozent) die Auftragslage ihres Unternehmens als gut bis sehr gutein. Dafür hat sich die Zahl derer, die in den nächsten sechs Monatenmit einer weiteren Aufwärtsentwicklung der Konjunktur rechnen, von 75Prozent im Sommer letzten Jahres auf 53 Prozent reduziert. Sorgebereitet der Elite insbesondere das Erstarken des Protektionismus: 79Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass der deutschenWirtschaft dadurch großer Schaden zugefügt wird. Zudem wächst dieSkepsis gegenüber chinesischen Investoren. Mittlerweile fordern 58Prozent, dass Berlin deutsche Unternehmen vor Chinas Machtpolitikschützen sollte. Vor zwei Jahren sagten dies nur 25 Prozent. "Diedeutsche Wirtschaft wird vorsichtiger, aber erwartet nach wie vorkeinen Abschwung", diagnostiziert Allensbach-Chefin Prof. Dr. RenateKöcher.Trump stärker in die Schranken weisenEine klare Mehrheit des "Capital / F.A.Z. Elite-Panels" ermuntertBundeskanzlerin Angela Merkel, US Präsident Donald Trump stärker indie Schranken zu weisen. Drei Viertel der Befragten votieren dafür,die Unterschiede in den Positionen künftig deutlich zu machen, auchwenn das die deutsch-amerikanischen Beziehungen beeinträchtigt. Gutdie Hälfte (54 Prozent) ist aber immer noch der Ansicht, dass sichbei Trump mit Gesprächen und Verhandlungen einiges erreichen lässt.Die Strafzölle auf europäische Produkte wollen aber zunehmend wenigerakzeptieren. 62 Prozent sind für entsprechende Gegenmaßnahmen und fürsteigende Import-Zölle auf US-Produkte.Frankreichs Staatspräsident Macron wird von 90 Prozent geschätztTrotz seiner so manches Mal unbequemen Forderungen kann sichEmmanuel Macron einer großen Unterstützung der deutschenEntscheider-Elite sicher sein. 90 Prozent haben von ihm alles inallem eine gute Meinung und 80 Prozent werten seine bisherigeAmtszeit als Erfolg. Allerdings findet sein Vorschlag einergemeinsamen europäischen Einlagensicherung der Finanzinstitutelediglich bei 36 Prozent Zuspruch, 61 Prozent halten das für keinenguten Vorschlag. Seine Forderung, einen EU-Finanzministereinzusetzen, der einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone undeuropäische Investitionsprojekte verwaltet, befürworten dagegen 50Prozent der Führungsspitzen.----- Das "Capital / F.A.Z. Elite-Panel" ist Europas amprominentesten besetzte Führungskräfte-Umfrage. Das Institut fürDemoskopie Allensbach (IfD) führt sie seit 1987 zwei Mal im Jahr fürdas Wirtschaftsmagazin 'Capital' durch, 2015 ist die F.A.Z. alsweiterer Auftraggeber hinzugekommen. Unter den aktuell 511 befragtenTop-Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung sind 84Vorstände aus Konzernen mit mehr als 20.000 Beschäftigten sowie 25Minister und Ministerpräsidenten sowie 29 Leiter von Bundesbehörden.Die Interviews wurden von Ende April bis Anfang Mai 2018 geführt.