Capital Drilling: Tut sich da was?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Capital Drilling per 24.08.2018 bei 41 GBP. Capital Drilling zählt zu "Öl- und Gasbohrungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Capital Drilling einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Capital Drilling jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,24 Prozent und liegt damit 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metals & Mining, 5,03). Die Capital Drilling-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,35. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Capital Drilling zahlt die Börse 13,35 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metals & Mining" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,69. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Capital Drilling. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.