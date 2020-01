Capital & Counties Properties: Tief bewertet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Capital & Counties Properties. Die Aktie notiert im Handel am 01.01.2020, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 261.67 GBP.

Unser Analystenteam hat Capital & Counties Properties auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 108,75 und liegt mit 484 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 18,62. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Capital & Counties Properties auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Capital & Counties Properties in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Capital & Counties Properties wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Capital & Counties Properties als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 5 Hold, 3 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 234 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,69 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 262 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".