"Capital"-Chefredakteur Horst von Buttlar ist "Wirtschaftsjournalist des Jahres" (FOTO)

Frankfurt (ots) - Horst von Buttlar ist "Wirtschaftsjournalist des Jahres" inDeutschland. Der Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins "Capital" setzte sich beider elften Auflage dieser jährlichen Wahl gegen Georg Meck ("FAS") und AnetteDowideit ("WeltN24") durch, die wie schon im Vorjahr Platz zwei und drei belegthatten, berichtet das Branchenmagazin "Wirtschaftsjournalist" in seiner soebenerschienenen Jahresendausgabe.Der investigative "Handelsblatt"-Reporter Martin Murphy gewann in der Kategorie"Unternehmen". Heinz-Roger Dohms und Christian Kirchner vom Onlinebranchendienst"Finanz-Szene" lagen in gleich zwei Kategorien vorn und sicherten sich Platz 1in der Kategorie "Verbraucher/Finanzen" und als "Redaktion des Jahres". DieKategorie "Wirtschaftspolitik/Gesellschaft" entschied Lisa Nienhaus ("Zeit") fürsich. Für sein Lebenswerk wird Nikolaus Piper, ehemaliger RessortleiterWirtschaft und Leitender Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", ausgezeichnet.Mit Lisa Nienhaus konnte sich wie zumeist in den vergangenen Jahren lediglichnur noch eine weitere Frau unter den Top Ten in der traditionellmännerdominierten Branche platzieren. Als herausragend wurden auch dieinvestigati¬ven Leistungen der freien Re¬porter Christian Salewski (u.a. NDR)und Dirk Laabs (u.a. ZDF) sowie Frank Dohmen ("Spiegel") bewertet.Der "Wirtschaftsjournalist" hat die Wahl gemeinsam mit dem "Medium Magazin"organisiert. Im ersten Schritt waren Leser, Branchenexperten und Jurymitgliedereingeladen, Kandidaten zu nominieren. Anschließend stimmte die Fachjury des"Wirtschaftsjournalist" über die Vorschläge aus dem Feld der mehr als 150Journalistinnen und Journalisten sowie zehn Redaktionen in der Haupt- und denfünf Unterkategorien ab.In der teilweise neu besetzten 19-köpfigen Jury waren Klaus Brinkbäumer("Zeit"-Autor und Dokumentarfilmer), Barbara Brandstetter (Professorin fürWirtschaftsjournalismus), "FAS"¬-Kolumnist Rainer Hank,"Bankmagazin"-Herausgeberin Stefanie Burgmaier, "Medium Magazin"-ChefredakteurinAnnette Milz und Olaf Deininger (Ex¬-Chefredakteur "handwerk ma¬gazin").Die Preise werden am 2. März kommenden Jahres zusammen mit den Ehrungen für die"Unternehmenssprecher des Jahres 2019" in der Deutschen Börse in Frankfurt amMain übergeben. Diesen Abend ermöglichen ABB, der Bundesverband ÖffentlicherBanken, die Deutsche Börse und Zürich.