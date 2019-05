Capital Bra: Streaming-Rekord und wieder Nummer 1 der Albumcharts (FOTO)

Berlin (ots) -Nachdem Rapstar Capital Bra kürzlich mit 1,4 Milliarden Streams inDeutschland einen neuen Allzeit-Rekord aufgestellt hat, lässt dernächste Grund zum Feiern nicht lange auf sich warten: Heute erreichteer mit seinem neuen Hit-Album "CB6" Platz 1 der Offiziellen DeutschenAlbumcharts. Rechnet man seine Single- und Album-Erfolge zusammen,ist das bereits die 14. Veröffentlichung, mit der er sich selbst andie Spitze katapultiert.Der Berliner Rapper Capital Bra ist zurzeit der erfolgreichsteMusikkünstler Deutschlands und hat in den vergangenen Monaten bereitsdie Erfolgsmarken von zum Beispiel ABBA (Single-#1) und Ed Sheeran(Streaming) eingestellt.Frank Briegmann, President & CEO Universal Music Central Europeund Deutsche Grammophon: "Capital Bra hat seinem eindrucksvollenErfolg nun die Krone aufgesetzt. Er ist mit 1,4 Mrd Abrufen der meistgestreamte Künstler aller Zeiten in Deutschland; und hat heute mitseinem neuen Album, das viele seiner Fans auch als physische DeluxeBox gekauft haben, die #1 der Charts erklommen. Capital Bra ist einüber die Maßen kreativer Künstler und begeistert eine immer schnellerwachsende Fangemeinde. Wir sind froh und glücklich sein Partner zusein und ihn in seiner Kreativität zu unterstützen."Pressekontakt:Corporate CommunicationsUniversal Music Entertainment GmbHGermany.Communications@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell