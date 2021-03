Capital Bancorp-Aktien: Insider-Verkäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Capital Bancorp Inc (NASDAQ:CBNK) wurde 1,5% niedriger als der vorherige Schlusskurs gehandelt. Ashman Stephen reichte am Donnerstag, den 11. März ein Formular 4 bei der SEC ein. Der Insider verkaufte 20.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von $20,73. Nach der Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Capital Bancorp Inc. auf 388.135 Aktien.

Die Wichtigkeit von Insidertransaktionen

Insidertransaktionen sollten nicht primär für eine Investitionsentscheidung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung