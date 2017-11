Capital Airlines erhält in Portugal den Outstanding Company Award

Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) - Capital Airlines erhielt am2. November 2017 anlässlich der 4. Portugal-China Gala denOutstanding Company Award [Preis für herausragende Unternehmen] ausden Händen des früheren portugiesischen Botschafters in China, PedroCatarino. Portugals Präsident, Marcelo Rebelo de Sousa, überreichtebei der Preisverleihung den Outstanding Company Award an die in Chinabeheimatete Beijing Capital Airlines und betonte die Bedeutung derEinführung eines Nonstop-Dienstes zwischen China und Portugal durchden chinesischen Carrier sowie den signifikanten Beitrag desDienstes, der hilft, den kulturellen und wirtschaftlichen Austauschzwischen den beiden Ländern zu fördern und zu erleichtern.Das Thema der Veranstaltung konzentrierte sich auf dieUnterstützung der One Belt, One Road Initiative der chinesischenRegierung und die 4. Portugal-China Gala schloss Seminare über dieHerausforderungen ein, mit denen Portugal durch die Teilnahme an derEntwicklung der neuen Seidenstraße konfrontiert sein wird, ebenso wiedie Chancen die sich dadurch eröffnen. Ein Höhepunkt derGalaveranstaltung war die Preisverleihung 2017, bei der diebedeutenden Beiträge einiger der weltweit herausragendstenUnternehmen zur Förderung der chinesisch-portugiesischen bilateralenPartnerschaften und des Wirtschaftswachstums Portugals gewürdigtwurden. Herr Pedro Catarino, der frühere portugiesische Botschafterin China, überreichte der chinesischen Fluggesellschaft BeijingCapital Airlines bei der Zeremonie den Outstanding Company Award undwürdigte damit den Stellenwert, den der Nonstop-Dienst derchinesischen Fluggesellschaft zwischen den beiden Ländern bei derFörderung des bilateralen Wirtschafts- und Kulturaustauschs hat. Derchinesische Botschafter in Portugal, Cai Run, hielt während derVeranstaltung eine Rede, gratulierte den Preisträgern und ermutigtealle Unternehmen, die sich für chinesisch-portugiesischePartnerschaften einsetzen, ihre Bemühungen für den Ausbau vonBeziehungen weiter zu verstärken und Win-win-Situationen für beideLänder zu schaffen. An der Veranstaltung nahmen über 400portugiesische Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaftteil.Herr Wu Chongyang, der President und CEO von Capital Airlines,übernahm den Preis und sagte: "Die Route Beijing-Lissabon ist dererste internationale Dienst von Beijing Capital Airlines zwischenzwei Landeshauptstädten und ein wichtiger Schritt in ihrer Strategiefür die Unterstützung der Umsetzung der One Belt, One Road Initiativesowie des Aufbaus einer "Seidenstraße am Himmel". Der Jungfernflugdes Nonstop-Services zwischen den beiden Städten fand am 25. Juli2017 statt. Als erster Nonstop-Flug zwischen China und Portugal hatdieser neue Dienst zur Schaffung neuer Plattformen für denKulturaustausch und einer neuen Brücke für den persönlichen Austauschzwischen den beiden Ländern beigetragen. Der Dienst erzeugte großeAufmerksamkeit und erhielt positives Feedback von chinesischen undportugiesischen Regierungsstellen, Fluglinien,Tourismusdienstleistern und den Medien, aber auch von zahlreichenOrganisationen, die Vorteile in der weiteren Verbesserung derbilateralen Beziehungen erkennen."Seit dem Jungfernflug wird die Strecke Beijing-Lissabon dreimalwöchentlich bedient und es wurden bisher 88 Hin- und Rückflügedurchgeführt. Den Passagieren des 13-stündigen Fluges stehen in derBusiness-Klasse vollkommen flache 180-Grad-Sitze zur Verfügung undsie erhalten von der Speisekarte eine Auswahl an Delikatessen imStile Lissabons ebenso wie erstklassigen Kabinen-Service. DasFeedback von Passagieren des Fluges war durchaus positiv undzahlreiche von ihnen empfehlen die Fluglinie als bevorzugte Lösung.Der durchschnittliche Sitzladefaktor auf der Strecke beträgt 81,4Prozent, wobei die Flüge zwischen den beiden Destinationen bisher vonmehr als 17.000 Passagieren genutzt wurden. Der seit knapp mehr alsdrei Monaten verfügbare Service hat sämtliche verfügbaren Ressourcenintegriert, um den Komfort der Reisenden zwischen chinesischenStädten und Lissabon zu maximieren, wobei Beijing als wichtigster Hubdient. Gemeinsam mit der Route Hangzhou-Chengdu-Madrid ist dieFluglinie Partnerschaften mit anderen Carriern undHospitality-Unternehmen, die Portugal und Spanien bedienen,eingegangen und bietet Passagieren eine Reihe von Tourismusoptionenan. Die Strecke Beijing-Lissabon hat ihren Service-Fußabdruck durchCodesharing mit TAP Portugal und andere Formen kombinierterVerkehrspartnerschaften auf mehreren Strecken zu Zielen in Europa,Südamerika und Afrika erweitert. Diese Bemühungen haben alle dazubeigetragen, den wirtschaftlichen Austausch zwischen China undPortugal, Brasilien, Angola und anderen Ländern, in denenPortugiesisch die Verkehrssprache ist, zu fördern, da sie durch dieVerfügbarkeit schneller und bequemer Flugdienste die Teilnahme anChinas One Belt, One Road Initiative ermöglichen.Beijing Capital Airlines ist ein 2010 gegründetes Joint Ventureder HNA Group und der Stadtregierung von Beijing. DieFluggesellschaft wuchs allmählich von einer kleinen Fluggesellschaftzu einem einflussreichen mittelgroßen Carrier mit einem Jahresumsatzvon mehr als 10 Milliarden Yuan (etwa US$ 1,5 Milliarden) und einerFlotte von 72 Flugzeugen. Die Fluggesellschaft hat sieben JahreErfahrung im internationalen Geschäft und betreibt mehr als 50Strecken in ganz Europa, Nordamerika, Südostasien, Japan, Südkoreaund Australien.Am 2. November 2017 veranstaltete die Beijing Capital Airlines inLissabon ihre erste Crew-Recruiting-Messe außerhalb desHeimatmarktes. Es war dies die erste ihrer Art einer chinesischenFluggesellschaft in Portugal und sie bot eine neue Plattform für denAustausch von Mitarbeitenden der Luftfahrtbranche beider Länder.Beijing Capital Airlines hat es sich zum Ziel gesetzt, internationalePassagiere besser zu bedienen, die Servicequalität aufinternationalen Strecken, einschließlich der StreckeBeijing-Lissabon, kontinuierlich zu verbessern und eine führendeAirline-Marke zu schaffen. Die chinesische Fluggesellschaft plant,ihre Flugnetzressourcen weiterhin zu integrieren, wobei Lissabon diewichtigste Drehscheibe zwischen Europa, Südamerika und Afrika seinwird, um die Erwartungen der Länder, die das Ziel der One Belt, OneRoad Initiative in Zusammenhang mit bilateralem Austausch sind, zuerfüllen und das Wirtschaftswachstum sowie die soziale Entwicklungdurch zeitsparende Flugdienste zu fördern.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/596678/Capital_Airlines_Award_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/596679/Capital_Airlines_Award_2.jpgPressekontakt:Xiaoying Dong+86-10-69615028xy-dong1@hnair.comOriginal-Content von: Beijing Capital Airlines Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell