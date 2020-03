Capinfo: Tut sich da was?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Capinfo, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.03.2020, 07:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.31 HKD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Capinfo auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Capinfo auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Capinfo sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capinfo liegt bei einem Wert von 11,33. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 33,09) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Capinfo damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Capinfo investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,61 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 2,19 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.