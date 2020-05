Capgemini startet Offerings für SAP, um Automobilzulieferer zu unterstützen, mit der SAP S/4HANA® Cloud schnelle Innovationen sowie beschleunigte und skalierbare neue Geschäftsmodelle umzusetzen

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Berlin (ots) - Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) hat heute ein Angebot für SAP veröffentlicht, das Automobilzulieferer dabei unterstützt, den sich stetig ändernden Anforderungen und Marktbedingungen gerecht zu werden. Dadurch ist es möglich, schneller neue Geschäftsmodelle einzuführen, zu skalieren und zügig weiterzuentwickeln, um so mit Hilfe der SAP® Cloud Platform zum Renewable Enterprise (https://www.capgemini.com/de-de/service/renewable-ente rprise-die-vision-wird-wirklichkeit/) zu werden. Das Angebot folgt auf die Bekanntgabe von SAP aus dem Jahr 2018 (https://news.sap.com/2018/06/sap-accentur e-capgemini-deloitte-customer-adoption-sap-s-4hana-cloud/) , dass Capgemini strategischer Partner im Cloud-Umfeld für die diskrete Fertigungsbranche ist.Neben den Disruptionen in der gesamten Branche haben auch die jüngsten globalen Ereignisse dazu geführt, dass sich die Automobilzulieferer heute einer unsicheren und sich verändernden Marktsituation gegenübersehen. Der damit verbundene Veränderungsdruck erfordert es von den Zulieferern, Geschäftspraktiken weiterzuentwickeln und neue Geschäftsmodelle einzuführen. Hierzu zählen unter anderem Geschäftsmodelle mit Bezug zu vernetzten und autonomen Fahrzeugen, der Leistungserbringung gegenüber neuen OEMs sowie hinsichtlich neuer Wettbewerber, die zum Teil hohe Wachstumsraten verzeichnen. Die meisten dieser Beispiele verdeutlichen den Bedarf, zügig neue Märkte zu erschließen und auf den Wandel zu reagieren.Die Initiative adressiert diese Herausforderungen und stellt dazu ein umfassendes Angebot bereit, um standarisierte Software-Produkte von SAP S/4HANA® Cloud und der SAP Cloud Platform mit der globalen Expertise von Capgemini bei Beratungs- und Anwendungsdienstleistungen für den Automobilsektor zu kombinieren. Diese Kombination soll den ROI durch ein komfortables Cloud-Deployment und umgehend einsatzbereite Lösungen beschleunigen, so dass Kunden ihre Investitionen in die Cloud maximieren und schneller von den Vorteilen profitieren können."Angesichts der bedeutenden Disruptionen in der Branche müssen Automobilzulieferer ihre Produkte und Services neu gestalten und gleichzeitig ihre Effizienz kontinuierlich verbessern", betont Henrik Ljungström, Leiter Automotive bei Capgemini in Deutschland. "Die gemeinsame Initiative mit SAP unterstützt unsere Kunden dabei, sich an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und sich mit einer leistungsstarken und umfassenden branchenspezifischen Cloud-Lösung für die Zukunft zu rüsten.""Wir sehen in Capgemini einen wertvollen Partner im Markt für Automobilzulieferer aufgrund der Nähe zur Automobilbranche, der Lieferfähigkeiten für die SAP S/4HANA Cloud und der Fähigkeit, innovative Szenarien für den Einsatz der intelligenten Technologien von SAP zu schaffen. Dies ist wesentlich, um den aktuellen Bedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen und sie mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, damit sie in der disruptiven Wirtschaft von morgen bestehen", sagt Georg Kube, Global Head of Automotive Industry Business Unit bei SAP.Als globaler strategischer SAP-Partner zählt Capgemini zu den größten und erfahrensten Integratoren von SAP-Systemen. Knapp 20.000 SAP-Experten arbeiten für 1.300 Kunden in der ganzen Welt. Erst kürzlich wurde Capgemini unter den globalen Partner, die Offerings für SAP HANA® anbieten und am Ökosystem für intelligente Technologien für SAP S/4HANA beteiligt sind, als Leader (https://ww w.capgemini.com/resources/sap-hana-and-leonardo-ecosystem-partners-isg-provider- lens-study-2019-results/) eingestuft; basierend auf dem umfangreichen Angebot zum "Digital Core" sowie aufgrund einer umfassenden Branchenabdeckung und umfangreichen Industrierahmenvereinbarungen.Dr. Steffen Riedling, Leiter der Application Practices sowie der SAP Service Line bei Capgemini in Deutschland dazu: "Wir freuen uns sehr, eng mit der SAP zusammenzuarbeiten und der Automobilbranche gemeinsam ein Offering anbieten zu können, das unsere Kunden beim Einsatz der SAP S/4HANA Cloud und der SAP Cloud Platform entscheidend unterstützt. 'Der' Partner für die Co-Entwicklung und Co-Innovation von Lösungen für die Roadmap der SAP S/4HANA Cloud für Automobilzulieferer zu sein, belegt den Mehrwert, den wir für unsere Kunden erbringen".Weitere Informationen finden Sie ab dem 5. Mai hier: https://www.capgemini.com/de-de/news/sap-s4hana-cloud-automobil-zuliefererÜber CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Digitaler Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von mehr als 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen entsteht und agiert als ein multikulturelles Unternehmen mit 270.000 Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Einschließlich Altran beläuft sich der Umsatz für das Jahr 2019 auf 17 Milliarden Euro.Mehr unter http://www.capgemini.com/de . People matter, results count. 