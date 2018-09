Capgemini gründet mit Capgemini Invent einen neuen weltweiten Geschäftsbereich für digitale Innovation, Beratung, und Transformation (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Paris/Berlin (ots) -Capgemini Invent unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg in dieZukunft durch die Kombination von Expertise in den BereichenStrategieberatung, Technologie, Daten und Kreativ-Design.Capgemini formiert mit Capgemini Invent einen neuen globalenGeschäftsbereich (1). Ziel ist, Verantwortliche auf Kundenseite beiihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen und die dafür notwendigenMaßnahmen umzusetzen. Capgemini Invent vereint dafür unter einerMarke die Stärken von Capgemini Consulting und die Kernexpertise derCapgemini-Gruppe bei Technologie und Data Science mit den jüngstenZukäufen, der Customer-Engagement-Firma LiquidHub, derInnovationsagentur Fahrenheit 212 sowie den drei Kreativ-AgenturenIdean, Adaptive Lab und Backelite.Der globale Geschäftsbereich wird mehr als 6.000 Berater umfassen,mit mehr als 30 Büros weltweit und einem Netzwerk von 10Kreativ-Studios. Capgemini Invents' Angebot umfasst von der erstenIdee, über die Konzeption, den Aufbau greifbarer Prototypen, derenUmsetzung sowie die anschließende Skalierung unter Einbezug derExpertise der Capgemini-Gruppe alle Aspekte, damit sich unsere Kundenim digitalen Zeitalter zu behaupten wissen. Unternehmen können so mitHilfe von Capgemini Invent ihre Marktrelevanz weiter ausbauen undeine führende Rolle im Wettbewerb einnehmen."Wir haben Capgemini Invent geschaffen, um die steigende Nachfrageunserer Kunden nach hochentwickelten Digital-Dienstleistungen zubedienen", kommentiert Paul Hermelin, Chairman und CEO derCapgemini-Gruppe. "Dieser integrierte Geschäftsbereich kombiniert aufperfekte Art unser Spezialistentum und das Fachwissen, das esbraucht, um neue Digitallösungen wie auch Geschäftsmodelle derZukunft zu designen, zu erstellen und auszuprobieren. All das wirdvon der Stärke der Capgemini-Gruppe ergänzt, die die Lösungen agilimplementieren und skaliert kann."Capgemini Invent wurde gegründet, um die zentrale Frage im Rahmeneiner digitalen Transformationsstrategie eines Unternehmens zuadressieren: Was kommt als nächstes? Seien es CEOs, die dieMöglichkeiten des Eintritts in verwandte Märkte evaluieren oder CMOs,die neue Wege der Kundeninteraktion suchen; Der neue Beratungsbereichhat das Ziel, für seine Kunden neue Umsatzmöglichkeiten zu schaffenund ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu ermöglichen."Für Unternehmen ist es immer schwerer, eine Antwort auf die Frage'was kommt als nächstes' zu finden. Und es ist noch schwerer, dannauch eine Lösung umzusetzen. Sie müssen daher offen sein, sich selbstneu zu erfinden - eine radikales Neudenken und Neudesign ihresGeschäftsmodells zuzulassen, um so letztendlich neue Erlösquellen zufinden und sich am Markt zu behaupten ", sagt Cyril Garcia, CEO vonCapgemini Invent. "Capgemini Invent bietet eine neue Art, diedigitale Transformation umzusetzen. Wir verknüpfen Branchenwissen mitQuerschnittfunktionen von der Strategie- und Technologieberatung bisData Science und Kreativ-Design. Hinzu kommt ein wachsendesInnovations-Ökosystem an Partnern und Start-ups, die mit einbezogenwerden. In der gewohnt engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden bringtCapgemini Invent den Geist der Innovation mit, um die Möglichkeitenvon morgen mit Leben zu füllen."Capgemini Invent umfasst das, was die Capgemini-Gruppe insgesamtauszeichnet: Eine neue Art der Zusammenarbeit mit Kunden. Es gehtheute nicht nur um Beratung in Sachen digitaler Innovation undTransformation allein. Vielmehr steht die Entwicklung sowie derAufbau von Lösungen und damit verbunden auch der Übertrag vonFachwissen an, um Unternehmen die Neuerfindung ihres Kerngeschäfts zuermöglichen. Damit einher gehen die Entwicklung und Einführung neuerProzesse, Produkte wie auch Dienstleistungen.Ein Beispiel aus dem Datenumfeld ist die Zusammenarbeit vonCapgemini mit Airbus an der "Skywise"-Plattform, die alsReferenzplattform von allen großen Luftverkehrspartnern im AirbusÖkosystem verwendet werden wird, um die operative Performance wieauch Geschäftsergebnisse zu verbessern. Stephane Bronoff,Connectivity Enterprise Architect bei Airbus: "Über die Entwicklungund Implementierung unserer innovativen skywise.connect-Plattformhinweg hat sich Capgemini als verlässlicher Partner erwiesen. Siehaben ihre starke Branchen-Expertise eingebracht, um unsereConnectivity Vision zu gestalten und uns in der operativen Phase vonder Entwicklung des Minimum Viable Products bis zur Implementierungund der folgenden kommerziellen Nutzung zu begleiten."Capgemini Invent kombiniert die zentralen Digitalfähigkeiten mitumfangreichem Branchenwissen. Sechs integrierte Funktionsbereichesind der Ausdruck dafür:- Innovation & Strategy hilft bei der grundsätzlichen Veränderungvon Unternehmen über alle Bereiche hinweg, bei der Konzeption,Entwicklung und dem Aufbau von Produkten und Dienstleistungensowie der Geschäftsmodelle der Zukunft.- Customer Engagement hilft Unternehmen, die Beziehung mit ihrenKunden neu zu gestalten und so Wert an jedem Kontaktpunkt zugenerieren.- Future of Technology hilft Unternehmen, die Möglichkeiten neuerTechnologien für sich zu nutzen, indem unternehmens- undbranchenspezifische Lösungen entwickelt werden.- Insight Driven Enterprise hilft Unternehmen, die Vorteile vonAdvanced Data Analytics, künstlicher Intelligenz undAutomatisierung zu nutzen, sowohl beim Treffen vonstrategischen, als auch bei echtzeitgetriebenen Entscheidungen.- Operations Transformation lässt "smarte" Unternehmen entstehen,indem deren Wertschöpfungskette optimiert oder neu aufgesetztwird, so dass die Produktivität steigt und dieMarkteinführungszeit reduziert wird.- People and Organization unterstützen die Transformationsprozesseund bereiten die Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit vor,indem sie Unternehmenskultur, Arbeitnehmerschaft und dienotwendigen Fähigkeiten der Mitarbeiter so entwickeln, dass siefür die Anforderungen des digitalen Zeitalters gewappnet sind.Organisationen derzeit ohne Fortschritte bei der DigitalenTransformationDie Gründung von Capgemini Invent kommt gerade zum richtigenZeitpunkt: Viele Unternehmen fühlen sich aufgrund fehlender digital-und Führungsfähigkeiten nicht in der Lage, ihre digitaleTransformation erfolgreich zu gestalten. Dies zeigt eine Studie mitdem Titel "Understanding Digital Mastery Today: Why companies arestruggling with their digital transformations". Trotz umfangreicherInvestitionen in Höhe von geplanten mehr als zwei Billionen US-Dollarbis zum Jahr 2021 (2) fühlen sich die Unternehmen heute schlechtermit den richtigen Führungsqualitäten ausgestattet als sechs Jahrezuvor (45% 2012 gegenüber 35% 2018). Deutlich weniger als die Hälftehaben dabei die richtigen digitalen Fähigkeiten, um ihreTransformation voranzubringen (39% sowohl 2012 als auch 2018).Mehr Informationen zu Capgemini Invent unterwww.capgemini.com/invent(1) Die globalen Geschäftsbereiche von Capgemini sind für ihrjeweiliges Angebotsportfolio verantwortlich; ebenso liegen Pre-Sales,Lösungsangebote und die kundenbezogene Projektarbeit in ihrer Hand.Darüber hinaus stellen sie die Personalentwicklung und den Aufbau vonExpertenwissen in zentralen Bereichen der Gruppe sicher, wozu auchdie schnell wachsenden und sich entwickelnden Märkte zählen.(2) IDC, "IDC Forecast Worldwide Spendings on DigitalTransformation Technologies to Reach 1.3 Trillion USD in 2018", Dec.2017Über CapgeminiCapgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter vonManagement- und IT-Beratung, Technologie-Services und DigitalerTransformation. Als ein Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rundum Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 JahrenErfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how hilftCapgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfürsteht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklungbis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugtdavon, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durchMenschen entsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmenmit 200.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 einen Umsatzvon 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.Mehr unter www.capgemini.com People matter, results count.Pressekontakt:Achim SchreiberTel.: 069 9515-1281E-Mail: achim.schreiber@capgemini.com@CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell