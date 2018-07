Capgemini: Was Sie wissen sollten?

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Capgemini-Kurs wird am 25.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse EN Paris mit 115,15 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".Unsere Analysten haben Capgemini nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Capgemini investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,48 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services einen Mehrertrag in Höhe von 0,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Weiterlesen...