Capgemini Invent stellt neue Change Management-Studie zu Organizational Dexterity vor: Erst wenige Unternehmen zu wirklichen Veränderungen bereit

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Berlin (ots) - In einer volatilen und komplexen Welt wird die Fähigkeit vonUnternehmen, sich flexibel und agil auf Trends, Kundenpräferenzen und Wettbewerbeinzustellen, zunehmend wichtiger. Die Unternehmen sind sich inzwischen derNotwendigkeit für die sogenannte Organizational Dexterity bewusst, jedoch haterst jedes fünfte Unternehmen den Ansatz ganzheitlich in seinem täglichen Denkenund Tun verankert. Zwar haben die meisten Unternehmen bereits erste Erfahrungenmit agilen Methoden und Tools - die Übersetzung auf Unternehmenskultur und inMitarbeiteraspekte findet jedoch noch zu selten statt. Unternehmen vergebendamit weitreichende Chancen, denn Organizational Dexterity trägt zu einemgrößeren wirtschaftlichen Erfolg und deutlich zufriedeneren Mitarbeitern bei.Dies geht aus der aktuellen Studie "Auf dem Sprung - Wege zur OrganizationalDexterity" von Capgemini Invent hervor, für die 1.135 Unternehmensvertreterverschiedenster Branchen aus elf Ländern befragt wurden. Diese wurde heute imRahmen des Change Congress in Berlin vorgestellt.Die Gründe, warum Unternehmen agiler werden möchten, sind vielschichtig: 55Prozent versprechen sich davon, sich besser den Erfordernissen einer zunehmendvolatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Welt anpassen zu können.Jeweils 18 Prozent der Befragten erhoffen sich, eine Stagnation im Business zuüberwinden sowie ihre Wettbewerbsposition zu sichern. 27 Prozent erwarten sicheinen größeren Business Value. Alte Strukturen und Silo-Denken wollen 18 bzw. 14Prozent der Befragten aufbrechen."Neue Technologien, veränderte Kundenerwartungen, Branchenverschiebungen undintern getriebene Ressourcenallokationen tragen dazu bei, dass Unternehmen immerschneller in der Lage sein müssen, sich auf Veränderungen einzustellen", sagtUrsula Bohn, Leiterin des Bereichs Organizational Dexterity bei Capgemini Inventin Deutschland und Autorin der Studie. "Bei den meisten Unternehmen gehen ersteinige wenige Abteilungen - in der Regel die Softwareentwicklung und IT - aktivvoran, sich agil mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. GanzheitlicheDexterity-Offensiven im gesamten Unternehmen gibt es noch selten".Dexterity treibt wirtschaftlichen ErfolgAnhand der agilen Transformation hat die Studie das Thema OrganizationalDexterity untersucht, sprich, wie sich Unternehmen wendig auf jegliche Art vonorganisationalen Veränderungen einstellen können. Im Gegensatz zum vielfachbenutzten Begriff Agilität geht es bei Dexterity um die generelle Haltung einesUnternehmens, während Agilität ein konkretes Designprinzip ist, welchesArbeitsabläufe beschreibt und durch Methoden und Frameworks wie Scrum gestütztwird.Dabei wurde zwischen drei Reifegraden der Dexterity unterschieden: Rund 25Prozent der befragten Organisationen stehen noch am Anfang ihrer agilenTransformation und experimentieren noch mit dem Konzept und begleitendenMethoden (Experimental Phase). 54,5 Prozent der Unternehmen sind schon etwasweiter und befinden sich momentan zwischen Bewährung und Umsetzung von agilenMethoden, was Veränderungen im Mindset mit sich bringt (Probational Phase). Erstjedes fünfte Unternehmen (20,4 Prozent) ist bereits weit fortgeschritten und hateine Arbeitsweise etabliert, die die Teams flexibel und agiler werden lässt -zwar nicht in der gesamten Organisation, aber in den Bereichen, die alsSchrittmacher vorgesehen sind (Establishment Phase).Die Studie zeigt zudem, dass Unternehmen mit einem hohen Grad an OrganizationalDexterity wirtschaftlich erfolgreicher sind und zufriedenere Mitarbeiter haben.So sagen 46 Prozent der Befragten, die sich in der dritten Phase befinden, dassihr Unternehmen seine wirtschaftlichen Ziele klar übertroffen hat. Bei Befragtenin der zweiten und ersten Phase sind es lediglich 30 bzw. 19 Prozent. Dass siemit ihrer Arbeit zufrieden sind, sagen 98 Prozent der Mitarbeiter ausUnternehmen mit hohem Reifegrad - im Vergleich zu 94 und 84 Prozent aus denUnternehmen, die noch nicht so weit sind. Unternehmen, die Dexterity umfassendumsetzen, verfügen zudem über eine hohe digitale Kompetenz und sind Vorreiter,wenn es um die Automatisierung der Belegschaft geht (Workforce Automation).Deutsche Unternehmen im Mittelfeld, Schweden und Dänemark vorneEs zeigen sich der Studie zufolge nicht nur unterschiedliche Reifegrade derOrganizational Dexterity von Unternehmen, sondern auch geografische, branchen-und abteilungsbezogene Unterschiede. So liegen Unternehmen aus Schweden undDänemark bei der agilen Transformation vorn. Die deutschen Unternehmen bewegensich im vorderen Mittelfeld - hier ist allerdings der Anteil der Unternehmen,die sich auf der ersten und dritten Stufe befinden mit 27,5 bzw. 22,1 Prozentleicht höher als im Durchschnitt. Die Schlusslichter bilden Frankreich,Australien und China.Bei den Branchen schneidet mit Elektronik/IT ein vergleichsweise jungerWirtschaftszweig mit am besten ab, gefolgt von Medien/Telekommunikation.Nachholbedarf gibt es bei Banken und Versicherungen und der öffentlichenVerwaltung. Bei der Auswertung nach Abteilungen liegt das Top-Management vorn,gefolgt von Rechtsabteilung, den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie derQualitätssicherung. Die Abteilungen Buchhaltung, Materialwirtschaft undVerwaltung liegen am unteren Ende der Skala.Unternehmenskultur und Führung sind maßgebliche ErfolgsfaktorenInsgesamt hat die Studie acht Hebel identifiziert, die zusammengenommen dieTransformation zu mehr Dexterity voranbringen: Der Wandel in derUnternehmenskultur, ein verändertes Verhalten und Rollenverständnis vonFührungskräften und Mitarbeitern, veränderte Prozesse, Datenkompetenz sowie dieBereiche Governance, Struktur, Arbeitsumfeld und Ökosystem.Der wichtigste Erfolgsfaktor dabei ist das Thema Unternehmenskultur: Mehr alsdrei Viertel (77 Prozent) der anpassungsfähigsten Unternehmen führen ihrErgebnis eindeutig auf den Kulturwandel zurück. Aber auch die Themen Führung undMitarbeiter, Prozesse sowie Datenkompetenz sind wesentliche Treiber: Knapp zweiDrittel (64 Prozent) begründen ihren Gewinn an Anpassungsfähigkeit durch dasVerhalten und Rollenverständnis von Führungskräften und Mitarbeitern. In knappjeder zweiten Organisation (45 Prozent) gaben veränderte Prozesse den Ausschlag.Es zeigt sich zudem, dass digital aufnahme- und umsetzungsbereite Unternehmeneher als andere die dritte Dexterity-Stufe erreichen. Das liegt nicht nur ampraktischen Nutzen der IT, sondern an ihrer ergebnisorientierten,probierfreudigen Kultur. Als logische Folge kommen agile Arbeitsweisen häufigzunächst aus der Softwareentwicklung, und werden dann auf andere Bereiche undganze Unternehmen ausgerollt."Die Einführung von agilen Methoden wie zum Beispiel Scrum oder Design Thinkingversprechen Unternehmen zwar mehr Beweglichkeit, es reicht aber nicht aus, wennman sich auf den instrumentellen Einsatz von Dexterity beschränkt. Hinzukommenmüssen eine agile Haltung, eine positive innere Einstellung zur Wendigkeit, einesouveräne Mitarbeiterführung und eine gelebte Wertschätzung von agilem Denkenund Handeln. Wenn all diese Komponenten zusammenkommen, sind Unternehmen in derLage, den Wandel aktiv und erfolgreich zu gestalten - und bei wirtschaftlichenund technischen Entwicklungen den Ton anzugeben", sagt Ursula Bohn.Methode der StudieFür die Studie wurden 1.135 Professionals unterschiedlicher Branchen undFunktionen aus den Ländern Deutschland, Niederlanden, Großbritannien,Frankreich, Spanien, USA, China, Indien, Australien, Schweden und Dänemarkbefragt. Die Befragten kommen sowohl aus kleineren Unternehmen als auch vonMittelständlern sowie Konzernen. Die Ergebnisse wurden durch qualitativeTiefeninterviews mit Unternehmensverantwortlichen für den Wandel ergänzt.Über Capgemini InventCapgemini Invent ist die weltweite Beratungseinheit der Capgemini-Gruppe fürdigitale Innovation und Transformation. Sie hilft CxOs dabei, die Zukunft ihrerUnternehmen zu planen und zu gestalten. Das Team vereint Strategie, Technologie,Data Science und kreatives Design mit fundierter Branchenexpertise, um neuedigitale Lösungen und die Geschäftsmodelle der Zukunft zu entwickeln. CapgeminiInvent beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Standorten und 22Kreativstudios weltweit.Capgemini Invent ist integraler Bestandteil von Capgemini, einem der weltweitführenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-Services undDigitaler Transformation. Als Wegbereiter für Innovation unterstützt dasUnternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud,Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 50 Jahren Erfahrung undumfangreichem branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihreGeschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum vonder Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini istüberzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschenentsteht. Die Gruppe ist ein multikulturelles Unternehmen mit über 200.000Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern, das 2018 einen Umsatz von 13,2 MilliardenEuro erwirtschaftet hat. People matter, results count. Mehr unterwww.capgemini.com/de-de/invent.Pressekontakt:Stefanie HauckTel.: +49 89 38338-2264E-Mail: stefanie.hauck@capgemini.comhttp://www.twitter.com/CapgeminiDEOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell