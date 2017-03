Capgemini-Gruppe sucht 2017 in Deutschland 1.250 IT-Experten und Consultants

Berlin (ots) -- Digital und Cloud kurbeln Nachfrage nach Fachleuten weiter an- Duales Studienangebot mit DHBW Stuttgart gestartet- Mehrere Hundert Praktikumsplätze verfügbarRund 1.250 Stellen möchte das Beratungs- undIT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini in diesem Jahr allein inDeutschland neu besetzen. Die Zahl liegt damit nochmals deutlich überdem Vorjahr als rund 900 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergesucht und am Ende über 1.000 eingestellt wurden. Die gefragtenProfile sind im Kontext der Digitalisierung angesiedelt, jedoch inihren konkreten Anforderungen sehr unterschiedlich: VomSoftwareingenieur und Datenanalysten, über den Solution-Architekten,IoT-Fachleuten und Cybersecurity-Spezialisten bis hin zum Berater fürdie digitale Transformation sucht das Unternehmen diverse Fachkräftein allen seinen Unternehmensbereichen."Die Digitalisierung der Unternehmen in Deutschland nimmt rasantFahrt auf. Analog dazu wachsen wir im Digital- und Cloud-Umfeld.Daher suchen wir verstärkt nach gut ausgebildeten Talenten, die mituns die vielen spannenden Projekte gestalten", so Peter Lempp, ChiefPeople Officer bei Capgemini in Deutschland.Verstärkung in allen UnternehmensbereichenDie Karrierechancen bei Capgemini verteilen sich auf alleUnternehmensbereiche: Application Services, als größter der vierBereiche, sucht angehende und erfahrene Softwareingenieure,Solution-Architekten sowie Spezialisten für Cloud & Digital, Big Dataund Business Intelligence. Der Unternehmensbereich CloudInfrastructure Services öffnet neue Berufswege für Einsteiger undExperten insbesondere zu den Themen Infrastruktur, Cybersecurity undCloud. Große Wachstumstreiber für Capgemini sind die BranchenAutomotive, Manufacturing, Banken und Versicherungen sowie dieÖffentliche Verwaltung.Capgemini Consulting, die Strategie- undTransformationsberatungseinheit von Capgemini, wächst stärker als derMarkt und investiert auch 2017 weiter in den Ausbau derFührungsposition für Digitale Transformation. Motor für das Wachstumbilden die Branchen Automotive, Konsumgüter und Finanzwesen. Diegesuchten Profile reichen von Beratern für Customer Experience oderCybersecurity, Data Scientists und Innovationsmanagern bis hin zuChange-Management-Experten. Ziel des Stellenausbaus ist erfolgreicheAusrichtung der Industrie auf neue, digitale Geschäftsfelder.Die Capgemini-Tochter Sogeti hält im Jahr 2017 ebenfalls eineReihe an Karriereperspektiven bereit. Im Bereich High Tech sucht dasUnternehmen Ingenieure der Luft- und Raumfahrttechnik,IT-System-Administratoren sowie Entwickler für Embedded-Software. Fürden Bereich IT-Testing sind Testexperten mit entsprechendemtechnischem Hintergrund sehr gefragt.Duales Studienprogramm mit der DHBW gestartetAber nicht nur an bereits ausgebildeten Experten ist dasUnternehmen interessiert. Im September 2016 startete Capgeminigemeinsam mit der DHBW Stuttgart das Duale Studienprogramm in denFächern Angewandte Informatik (B.Sc.) und Wirtschaftsinformatik(B.Sc.). Dem Unternehmen liegt grundsätzlich viel daran, Studierendender MINT-Fächer oder der Betriebswirtschaftslehre mit entsprechendemtechnischem Hintergrund erste Praxiseinblicke zu ermöglichen. MehrereHundert Praktika und Werkstudentenstellen werden im Laufe des Jahres2017 an allen 13 Standorten in Deutschland ausgeschrieben.Stellenanzeigen und weitere Informationen finden Sie hier:https://www.de.capgemini.com/karrierehttps://www.de.capgemini-consulting.com/karrierehttps://www.sogeti.de/jobs--karriereÜber CapgeminiMit mehr als 190.000 Mitarbeitern ist Capgemini in über 40 Ländernvertreten und feiert 2017 sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Als einerder weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung,Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen erzielte dieGruppe 2016 einen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro. Gemeinsam mitseinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, Technologie- sowieDigitallösungen, die auf die individuellen Kundenanforderungenzugeschnitten sind. Damit sollen Innovationen ermöglicht sowie dieWettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Als multinationale Organisationund mit seinem weltweiten Liefermodell Rightshore® zeichnet sichCapgemini durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus - dieCollaborative Business ExperienceTM. Erfahren Sie mehr unterhttp://www.de.capgemini.com.Rightshore® ist eine eingetragene Marke von CapgeminiPressekontakt:CapgeminiAchim Schreiber030 88703-731achim.schreiber@capgemini.comhttp://www.twitter.com/CapgeminiDEKatharina Jarrah089 383382738Katharina.jarrah@capgemini.comOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuell