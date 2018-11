Cape Lambert Resources: Schlechte Vorzeichen

Die Aktie Cape Lambert Resources baute ihr anhaltendes Tief am Donnerstag weiter aus. So ging es an der Börse Stuttgart bis zum Nachmittag um deutliche 9 Prozent gen Süden. Die aktuelle Notierung von 0,0100 Euro birgt die Gefahr, schon bald die nächste wichtige Schwelle aus den Augen zu verlieren und damit den Weg nach unten weit aufzumachen. Die aktuelle Lage ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.