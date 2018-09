Cape Lambert Resources: Heute kommen die Quartalszahlen

Am Donnerstag war der Handel der Cape Lambert Resources Aktie noch von großer Lethargie getragen. Viele Anleger warten auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Freitagmittag. Diese könnten offenbaren, wie weit die Erholung des Unternehmens allgemein voranschreiten konnte. Nur eine deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn wäre ausreichend, um den Abwärtstrend zu stoppen, in dem sich die Aktie zuletzt befand.

Ein Beitrag von Robert Sasse.