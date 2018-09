Cape Lambert Resources Aktie: Warten auf den Oktober!

Von Cape Lambert Resources gab es in den letzten Wochen nur erschreckend wenig zu hören, was sich zuletzt auch beim Aktienkurs mehr als deutlich bemerkbar machte. Jetzt gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick. Bei den Projekten Kipushi in der Demokratischen Republik Kongo und dem Kitwe-Projekt in Sambia stehen schon bald neue Bohrungen an.

Die Ergebnisse werden für Mitte Oktober erwartet und könnten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.