Caparros verlässt Rewe deutlich früher als angekündigt

KÖLN (dpa-AFX) - Rewe-Chef Alain Caparros verlässt den Lebensmittelriesen deutlich früher als eigentlich geplant.



Der 60-jährige Manager werde auf eigenen Wunsch bereits Ende Juni den Chefsessel in der Kölner Hauptverwaltung des Handels- und Touristikkonzerns räumen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eigentlich sollte der Manager noch bis Ende 2018 an der Spitze des Unternehmens stehen. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zuvor über den Abgang des Managers berichtet.

Caparros hatte zuletzt mit seinem Widerstand gegen die Übernahme von Kaisers' Tengelmann durch Edeka Schlagzeilen gemacht. In einer hart geführten Auseinandersetzung hatte er den Hamburger Konkurrenten gezwungen, über 60 der gut 400 Kaiser's Tengelmann-Filialen an Rewe weiterzureichen.

Neuer Chef des Handelsriesen wird der bisher für die das deutsche Handelsgeschäft zuständige Manager Lionel Souque. Er war bereits im Dezember vergangenen Jahres vom Aufsichtsrat zum Nachfolger von Caparros gekürt worden. Caparros sagte, die großen strategischen Projekte im Konzern seien sehr viel schneller und reibungsloser fertig geworden als absehbar. Es gebe deshalb für ihn keinen besseren Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Aufsichtsratschef Erich Stockhausen dankte ihm für seine "herausragende Arbeit"./rea/DP/stb