Cap Gemini: Noch immer viel Potenzial nach oben!

Zuletzt vor zwei Monaten stellten wir eine Handelsidee für die Cap Gemini Aktie vor, bei welcher wir bereits das hohe Potenzial in die Aufwärtsrichtung verdeutlichten. Unser geplanter Einstiegsbereich lag zu diesem Zeitpunkt bei 136,30 Euro. Inzwischen hat sich die steigende Tendenz bis 151,45 Euro fortgesetzt, was einem Plus von etwa 11% entspricht. Dieses Hoch wurde erst in der vergangen Handelswoche erzielt



