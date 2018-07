Canvas ausgezeichnet: Comenius EduMedia-Medaille

Cloudbasiertes Lernmanagement System (LMS) überzeugtinternationale FachjuryFrankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - DieLernplattform Canvas von Anbieter Instructure (NYSE: INST) ist vonder Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e. V. (GPI)mit einer Comenius EduMedia-Medaille ausgezeichnet worden. Eineinternationale Fachjury aus Wissenschaftlern, Fach- undBildungspraktikern hat mehr als 250 Anbieter einemherstellerneutralen Qualitätscheck unterzogen. 19 Angebote hat dieJury als herausragend eingestuft und mit der Comenius-Medailleausgezeichnet. Canvas hat die Jury als Open Source Lernplattform undneue Technologie für die digitale Transformation vonBildungseinrichtungen überzeugt.Zum 23. Mal hat die GPI die Comenius EduMedia-Siegel und-Medaillen vergeben. Ungebrochen sei der Zuspruch zu den ComeniusEduMedia-Awards, so der Vorsitzender der GPI Dr. Bernd Mikuszeit. Erbetont den hohen didaktischen Anspruch der GPI bei der Vergabe: Auchdigitale Bildungsmedien müssten nach anspruchsvollen didaktischenPrinzipien konzipiert und realisiert sein.Anspruchsvolle Begutachtung, bewährt in der PraxisIn einem längeren Auswahl- und Prüfprozess haben mehrereunabhängige Juroren die Online Lernplattform Canvas umfassendbegutachtet; am Ende stand die Auszeichnung mit einer von 19verliehenen Medaillen. Welcher Definition von digitalerTransformation man auch folgen mag, Canvas bereichert als neueTechnologie die didaktischen Möglichkeiten und verbessert dieLernerfahrung vom Studierenden nachhaltig. Das belegt der Award unddas belegen auch die Rückmeldung aus der Praxis - etwa von der EPFLin Lausanne (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2179283-1&h=1293191100&u=https%3A%2F%2Fblog.canvaslms.com%2Fde%2Fwie-eine-neue-lernstrategie-fuer-emba-teilnehmer-entsteht&a=EPFL+in+Lausanne), der MannheimBusiness School oder der Frankfurt School of Finance & Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2179283-1&h=186244302&u=https%3A%2F%2Fblog.canvaslms.com%2Fde%2Fmannheim-business-school-und-frankfurt-school-finance-management-entscheiden-sich-fuer&a=Mannheim+Business+School+oder+der+Frankfurt+School+of+Finance+%26+Management).Aus der Laudatio"Canvas gehört zu den größten LMS, obwohl es erst 2008 startete.Bei Canvas ist vieles tatsächlich großartig. Wenn man hier in allerKürze etwas hervorheben soll, dann den SpeedGrader. Das ist eine fürKorrekturen und Benotung von Arbeiten optimierte und in das LMSintegrierte Lösung.Obwohl der Namen die Arbeits-Beschleunigung ausdrückt, sind dieMöglichkeiten viel beeindruckender: Punkte eintragen, Punkteauswählen, für einen Teil, für die ganze Arbeit, Kommentar schreiben,Kommentar aufnehmen, Kommentar anhängen und vieles mehr.Überzeugt von der Produkt-Qualität und in der Hoffnung, dassLehrende dieses Angebot zu Gunsten von Lernenden nutzen, vergeben wirdie Comenius EduMedia-Medaille an Canvas", so Laudator Dr. MarkoIvanisin."Mit Canvas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2179283-1&h=1236273191&u=https%3A%2F%2Fblog.canvaslms.com%2Fde%2Fimprove-the-learning-experience-2&a=Mit+Canvas+)konzentrieren sich Bildungseinrichtungenauf ihre Stärken (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2179283-1&h=234670372&u=https%3A%2F%2Fblog.canvaslms.com%2Fde%2Fimprove-the-learning-experience-2&a=konzentrieren+sich+Bildungseinrichtungen+auf+ihre+St%C3%A4rken). Lassen Sie uns den didaktischen Mehrwert von Technologienutzen und Lehrende unterstützen. Die GPI und die ComeniusEduMedia-Medaille zeichnen Canvas aus und erkennen unsereAnstrengungen an, die Hochschule neu zu denken", sagt ManuelNitzsche, Regional Director DACH.Über den Comenius EduMedia-AwardMit dem Award würdigt die Gesellschaft für Pädagogik, Informationund Medien e. V. (GPI) seit 1995 herausragende digitaleBildungsmedien. Der Name des EduMedia-Awards ehrt den PädagogenJohann Amos Comenius (1592 - 1670). Comenius war Vorreiter einervolksnahen und kindgerechten Bildung und propagierte diesystematische Nutzung von Bildern und Anschaulichkeit zu didaktischenZwecken. Er gilt als Begründer der Didaktik. Weitere Informationenunter: http://www.comenius-award.de/Über Instructure Inc.Instructure Inc. ist ein führendes Software-as-a-Service (SaaS)Technologie-Unternehmen, dessen Software Menschen smarter macht. Mitdem Ziel, Menschen ihr Potenzial mittels Technologie entfalten zulassen, hat Instructure die Angebote Canvas und Bridge geschaffen:Beide Lernplattformen ermöglichen es Organisationen auf der ganzenWelt, analoge und digitale Lerninhalte einfach zu entwickeln,bereitzustellen und zu verwalten. Bisher hat Instructure Millionenvon Lehrenden und Lernenden in mehr als 3.000 Bildungseinrichtungenund in der ganzen Welt erreicht.