Canossa Events übernimmt Cavallino Inc

Miami (ots/PRNewswire) - Führende Sparte von Motorsport Network für Automobil- und Touring-Events baut durch die Übernahme des exklusiven Wettbewerbsveranstaltungs- und Medienunternehmens ihre US-Aktivitäten ausMotorsport Network (http://www.motorsportnetwork.com/), die integrierte digitale Plattform, die das Ziel von Millionen von Automobil- und Rennsportfans ist, bestätigte heute, dass ihre Sparte für Premium-Automobilveranstaltungen, Canossa Events (https://www.canossa.com/), das in den USA ansässige Wettbewerbsveranstaltungs- und Medienunternehmen Cavallino (https://www.cavallino.com/) Inc. erworben hat.Mit einem prestigeträchtigen Ruf, den Cavallino sich im Laufe von 42 Jahren bei Ferrari-Enthusiasten aufgebaut hat, bietet Cavallino nicht nur ein bei vielen Abonnenten beliebtes zweimonatlich erscheinendes Magazin, sondern auch eine Website. Eine digitale Version des Magazins wird im Sommer erscheinen.Cavallino ist auch der Organisator zeichensetzender Veranstaltungen wie der Palm Beach Cavallino Classic, die vom 21. bis 24. Januar 2021 ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Cavallino Classic ist die größte Automobilveranstaltung der Wintersaison mit über 400 Ferraris im Gesamtwert von 600 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus sind am letzten Tag im Resort Mar-a-Lago über 120 weitere seltene Oldtimer im Gesamtwert von 150 Millionen US-Dollar ausgestellt.Cavallino passt perfekt zu Canossa Events und dem breiter angelegten Geschäft von Motorsport Network, das ein leistungsfähiges Ökosystem von Inhalten und Veranstaltungen für eine globale Gemeinschaft von Ferrari-Besitzern und -Enthusiasten aufgebaut hat. Die Cavallino-Website wird von der Cross-Promotion mit FerrariChat (https://www.ferrarichat.com/forum/), der weltweit größten Online-Gemeinschaft von Ferrari, profitieren. Der führende Modellbauer Amalgam (https://www.amalgamcollection.com/) Collection und das Colombo (https://www.motorsportimages.com/brands/ercole-colombo/) Archiv, die weltweit größte private Sammlung von Ferrari-Motorsport-Bildern, sind ebenfalls im Portfolio enthalten.Die Integration und Optimierung der Cavallino-Website wird den Zugang zu digitalen Versionen zahlreicher Artikel der Zeitschrift Cavallino ermöglichen, die Jahrzehnte zurückreichen. Diese Artikel werden den Abonnenten der Zeitschrift online zur Verfügung stehen. Zukünftig wird den Abonnenten auch ein digitales Abonnement für Cavallino.com (http://cavallino.com/) angeboten, das ihnen Zugang zu solch wertvollen Inhalten ermöglicht.Canossa Events wurde 2010 gegründet und ist ein Synonym für hervorragende Road-Touring-Veranstaltungen. Das Unternehmen organisiert fast 300 Veranstaltungen pro Jahr, darunter die legendäre Modena Cento Ore (https://www.motor1.com/features/347848/canossa-events-modena-car-rally/), eine fünftägige Gleichmäßigkeitsfahrt mit Zeitmessung im Geiste der alten Giro d'Italia und der Tour de France, die durch die atemberaubende Landschaft Italiens führt und auf einigen der berühmtesten Rennstrecken ausgetragen wird. Am besten bekannt ist Canossa für seine Oldtimer-Rallyes und seine Supercar-Touring-Veranstaltungen, die exotische Sammlerautos, Gastfreundschaft von Weltklasse und Straßenabenteuer in einigen der malerischsten Landschaften der Welt in Europa, den USA und dem Nahen Osten vereinen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Mailand, Greenwich, Connecticut und Dubai.John Barnes, Präsident von Cavallino Inc. erklärte: "Ich habe mein ganzes Leben dem Aufbau der Cavallino-Gemeinschaft gewidmet, mit einer Leidenschaft für alles, was mit Ferrari zu tun hat, und es ist ein Unternehmen mit einem tadellosen Ruf. Ich habe mehrere Angebote für das Unternehmen erhalten, aber ich wollte, dass es Teil eines Ökosystems ist, das der Ferrari-Gemeinschaft dient und in dem es gedeihen kann. In Luigi, dem Canossa-Team und der breiteren Gruppe von Motorsport Network habe ich die ultimative Plattform gefunden, die von Menschen betrieben wird, die meine Leidenschaft und Vision teilen."Luigi Orlandini, CEO von Canossa Events, erläuterte: "Ich freue mich, John und das Team von Cavallino bei Canossa willkommen zu heißen. Wir teilen die gleiche Leidenschaft für Oldtimer und Sportwagen, insbesondere für Ferrari. Diese "Kunstwerke auf vier Rädern" sind seit Ende des 19. Jahrhunderts Teil der Menschheitsgeschichte und die Bewahrung dieses Erbes durch alte und neue Generationen ist unsere gemeinsame Aufgabe.Mein Traum ist es, Cavallino zu neuen Höhen zu führen, damit Cavallino in Größe, Qualität und globaler Präsenz wachsen kann - dank der Hilfe meines Teams von leidenschaftlichen Profis und dank der vielen Synergien, die in Motorsport Network bestehen. "Über Motorsport NetworkJeden Monat besuchen über 56 Millionen engagierte Benutzer ein digitales Eigentum von Motorsport Network, um zu kaufen, zu lernen, sich unterhalten zu lassen oder einfach nur um ihrer Leidenschaft für Autos und den Rennsport nachzugehen.Wir befinden uns im Herzen der Renn- und Automobilbranche und bieten unseren Kunden maßgebliche Denkanstöße und einzigartige Erfahrungen. Wir nehmen sie mit auf eine Kundenreise, die Nachrichten und Einblicke, Veranstaltungen, Eintrittskarten, Spiele und E-Sports umfasst. Wir nutzen den Netzwerkeffekt, um ihnen eine Erfahrung mit Mehrwert zu bieten. Wir setzen unsere Technologie und moderne Datenwerkzeuge ein, um kontinuierlich zu testen, zu lernen und zu verbessern. Unsere Prozesse, die Erstellung von Inhalten und unsere Produkte entwickeln sich ständig weiter, um unser Publikum besser bedienen zu können.