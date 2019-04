Canopy RiversIst es endlich vollbracht, ?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Canopy Rivers unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Canopy Rivers-Aktie notierte am 23.04.2019 mit 4,03 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Canopy Rivers einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Canopy Rivers jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Canopy Rivers-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Canopy Rivers vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (11 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 172,95 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,03 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Canopy Rivers eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Canopy Rivers. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Canopy Rivers damit 35,78 Prozent unter dem Durchschnitt (5,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,31 Prozent. Canopy Rivers liegt aktuell 37,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".