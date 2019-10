Canopy Growth vs. Green Thumb Industries – welche ist die bessere Cannabis-Aktie?

Sowohl die Aktien von Canopy Growth (WKN: A140QA) als auch die von Green Thumb Industries (WKN: A2JN3P) stiegen in diesem Jahr um mehr als 90 %. Aber beide Cannabis-Aktien erlitten danach wieder Kursverluste, wobei die Aktien von Canopy sogar gegenüber dem Jahresbeginn gefallen sind.

Welche dieser beiden Aktien ist jetzt die bessere Wahl für langfristig denkende Investoren? Schauen wir doch mal, wie Canopy Growth und Green Thumb Industries gegeneinander abschneiden.

Was für Canopy Growth spricht

Canopy Growth hat viel Kritik einstecken müssen, weil die Umsatzerwartungen für das erste Quartal 2020 verfehlt wurden. Auch ist das Unternehmen in Sachen Profite noch nicht annähernd so weit, wie die Investoren es gerne hätten. Allerdings gibt es doch einige interessante positive Aspekte für die Aktie.

Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Kanada, wo Canopy weiterhin eine führende Position auf den Märkten für frei verkäufliches sowie medizinisches Cannabis einnimmt. Mit dem bevorstehenden Start des neuen Marktes für Cannabis-Derivate eröffnen sich völlig neue Chancen.

Canopy Growth sollte auch hier dann ein Topplayer sein, vielleicht sogar der Marktführer. Das Unternehmen ist auf Kurs, eine Reihe von Cannabis-Getränken einzuführen, die gemeinsam mit dem Partner Constellation Brands (WKN: 871918) entwickelt wurden. Canopy plant auch die Einführung mehrerer Cannabis-Nahrungsmittel, einschließlich Schokolade. Das Unternehmen hat zudem eigene, neue Vape-Produkte entwickelt.

Auf den internationalen Märkten hofft Canopy jedoch, noch mehr Geld zu reinzuholen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Europa, Südamerika, Australien und Lesotho, es ist unter anderem der größte europäische Cannabinoid-Hersteller.

In Bezug auf den riesigen US-Markt ist Canopy wohl in der besten Position aller kanadischen Cannabis-Produzenten. Das Unternehmen verfügt über eine große Hanfproduktionsanlage im Bundesstaat New York und will noch in diesem Jahr Hanf-CBD-Produkte auf den Markt bringen. Canopy hat außerdem einen Deal abgeschlossen, um den in den USA ansässigen Cannabis-Züchter Acreage Holdings zu erwerben, sobald es die US-Bundesgesetze erlauben.

Dank der Investition von 4 Mrd. US-Dollar von Constellation Brands verfügt Canopy Growth über die größten Cash-Reserven der Cannabis-Branche. Obwohl das Unternehmen einen Teil dieser Barmittel verbrennen wird, sollte Canopy die Chancen auf weiteres Wachstum nutzen können.

Was für Green Thumb Industries spricht

Während Canopy Growth auf dem US-Cannabis-Markt große Erfolge erzielen will, tut dies Green Thumb Industries (GTI) bereits. Das Unternehmen vertreibt mehrere seiner eigenen Cannabis-Marken in den USA und hat zwei US-Einzelhandelsketten, Rise und Essence.

GTI betreibt derzeit Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis in zwölf US-Staaten. Bisher hat das Unternehmen in zehn dieser Staaten Umsätze erzielt, darunter Kalifornien, Colorado und Florida. GTI arbeitet auch daran, in den Bundesstaaten New York und New Jersey Geld zu verdienen.

Apropos Einkommen: Die wachsen wie verrückt. Der Umsatz von GTI hat sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Ein Großteil dieses Wachstums wurde durch höhere Umsätze in den Cannabis-Shops von Rise und Essence im Einzelhandel des Unternehmens getragen. GTI erhielt zudem einen Schub durch eine Akquisition in Nevada.

Das größte Problem der Aktie ist, dass GTI immer noch nicht profitabel ist. Im zweiten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 22,2 Mio. US-Dollar. Da sich GTI jedoch noch im Expansionsmodus befindet, ist es nicht verwunderlich, dass die Ausgaben des Unternehmens weiterhin höher sind als der Umsatz.

Die Wachstumsaussichten von GTI scheinen gut zu sein. Das Unternehmen besitzt derzeit 95 Einzelhandelslizenzen. Es ist geplant, bis Ende 2019 bis zu 40 Einzelhandelsgeschäfte mit Cannabis zu eröffnen. Viele US-Staaten stehen dabei noch ganz am Anfang, deswegen sollte da noch viel Platz nach oben sein.

Die bessere Cannabis-Aktie

Ich bin der Meinung, dass diese beiden Aktien auf lange Sicht eine gute Rendite für die Anleger bringen könnten. Wenn ich mich für eine entscheiden müsste, dann wäre es Canopy Growth.

Die Beziehung von Canopy zu Constellation Brands bietet einen enormen Vorteil. Obwohl die Investition in Cannabis-Aktien viel Geduld und Risikobereitschaft bedarf (wie Canopy in diesem Jahr bereits deutlich gemacht hat), bleiben die Chancen für den Weltmarkt sehr attraktiv. Das Geld von Constellation und die erfolgreiche Vergangenheit beim Aufbau von Verbrauchermarken dürften Canopy Growth durchaus zugutekommen – irgendwann wird aus dem Cannabis-Hype auch mal Realität und in dem Fall sollte Canopy Growth profitieren können.

Ist das die „nächste Netflix“? Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



The Motley Fool empfiehlt Aktien von Constellation Brands. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 3.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019