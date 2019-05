Canopy Growth übernimmt die deutsche C3 Cannabinoid Compound Company

Das vom weltweit führenden Pflanzenheilmittelhersteller BionoricaSE gegründete Unternehmen C3 ist führend bei medizinischen Therapienauf Cannabinoidbasis, die von europäischen Ärzten zur Behandlung vonPatienten eingesetzt werden- Die Übernahme vereinigt die medizinische Sparte von Canopy Growthmit Europas größtem Unternehmen für cannabinoidbasiertePharmazeutika. C3 ist ein führender Hersteller und Vertreiber vonDronabinol, einem zugelassenen Medikament in Deutschland,Österreich, der Schweiz und Dänemark.- Dronabinol war das erste Cannabinoidprodukt in Deutschland, das vonden Ärzten des Landes verschrieben werden konnte. 2018 versorgte C3in Deutschland rund 19.500 Patienten mit Dronabinol und erzieltedamit eine Steigerung von 85 % gegenüber dem Vorjahr. Im gleichenJahr erzielte C3 mit Cannabinoidprodukten weltweit einen Umsatz vonrund 27,1 Millionen Euro (41,5 Millionen kanadische Dollar).- Bedeutende Ergänzung der europäischen Infrastruktur desUnternehmens, einschließlich einer robusten Vertriebs- undMarketingorganisation, die bereits Apotheken und medizinischeFachkräfte versorgt.- Sichert die bestehende Produktion von aktiven pharmazeutischenWirkstoffen (API), sowohl natürlichem als auch synthetischem THCund CBD, um das Umsatzwachstum von Arzneimitteln und laufendeklinische Forschungsprogramme weltweit zu unterstützen. C3 hältderzeit mehrere cannabinoidbezogene Patente, einschließlichExtraktionstechnologien sowie der synthetischen Produktion, und hatmehrere klinische Studien in Arbeit.Smiths Falls, Ontario, und Neumarkt, Deutschland (ots/PRNewswire)- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen")(TSX: WEED) (NYSE: CGC) freut sich, die Übernahme der in Deutschlandansässigen, von Bionorica SE gegründeten C3Cannabinoid CompoundCompany ("C3") in einer umwälzenden Transaktion bekannt zu geben, beider etablierte einzelne Cannabinoid-Medikamente mit dem weltweitführenden medizinischen Vollspektrum-Cannabis-Produktangebotzusammengeführt werden.Mit der Übernahme zu einem Preis von 225,9 Millionen Euro (342,9Millionen kanadischen Dollar) treibt Canopy Growth seine Expansion inEuropa bei verschreibungspflichtigen Medikamenten weiter voran.Darüber hinaus eröffnet die Übernahme dem Unternehmen Zugang zuumfangreichem Know-how und geistigem Eigentum, das C3 in nahezu 20Jahren in der Erforschung und Produktion synthetischer undnatürlicher cannabinoidhaltiger Medizinprodukte entwickelt hat.Das führende Produkt von C3 ist Dronabinol, eine reine chemischeVerbindung mit standardisierten Konzentrationen vonTetrahydrocannabinol (THC), einem der Wirkstoffe aus derCannabispflanze, der für verschiedene pharmakologische Effekteverantwortlich ist. Dronabinol ist in Österreich, Dänemark undDeutschland gegen Übelkeit und Erbrechen für Patienten erhältlich,die auf eine konventionelle Behandlung in der Onkologie undPalliativmedizin nicht ansprechen. In Deutschland kann Dronabinol beijeder Art von chronischen Schmerzen und bei allen Erkrankungen in derPalliativmedizin verschrieben werden. C3 hat insgesamt fünfArzneimittel auf dem Markt und erzielte 2018 einen Umsatz von 27,1Millionen Euro (41,5 Millionen kanadische Dollar).Die Übernahme versetzt Canopy Growth in die Lage, Patienten undÄrzte ab sofort mit dem gesamten Spektrum an synthetischen undnatürlich gewonnenen cannabinoidbasierten Medikamenten zuunterstützen. Durch die Erweiterung des Produktangebots um Dronabinolkann Canopy Growth damit über seine Tochtergesellschaft SpectrumCannabis europaweit - und potenziell auch in anderen maßgeblichenMärkten - Ärzten und Patienten ein erweitertes medizinisch geprüftesInstrumentarium an cannabinoidbasierten Therapien zur Verfügungstellen. Darüber hinaus trägt die Infrastruktur von C3,einschließlich Produktion, Vertrieb und Marketing, erheblich zurPräsenz von Spectrum Cannabis in Europa bei, unter anderen durch eineerweiterte Produktlinie und zusätzliche Reichweite in den Netzwerkenvon Apotheken und Fachärzten.Es ist davon auszugehen, dass die derzeit laufenden klinischenForschungsprogramme von C3 eigene Forschungsaktivitäten von CanopyGrowth beschleunigen und Daten liefern, die potenziell auf neuentstehende Produktlinien angewendet werden könnten, wodurch neueProdukte schneller auf den Markt gebracht werden können. DasGründungsunternehmen von C3 - die Bionorica SE, einer der weltweitführenden Hersteller von wissenschaftlich erforschten pflanzlichenArzneimitteln - hat zudem mit Canopy Growth eine separateKooperationsvereinbarung geschlossen, wonach beide Unternehmen in denBereichen klinische Forschung, Entwicklung von geistigem Eigentum undVertrieb zusammenarbeiten werden.Mit seinen beträchtlichen Finanzreserven wird Canopy Growthweiterhin strategische Investitionen und Übernahmen tätigen, die dasWachstum vorantreiben, Wettbewerbsvorteile schaffen, das geistigeEigentumsportfolio von Canopy verbessern und die Entwicklung undZulassung von cannabisbasierten Therapeutika beschleunigen, um seinePatienten auf der ganzen Welt weiterhin besser zu versorgen.Kommentare der Geschäftsführungen:"Letztendlich ergeben sich dadurch mehr Auswahlmöglichkeiten",sagt Bruce Linton, Chairman & Co-CEO von Canopy Growth. "Durch dieseAkquisition können wir Ärzten in ganz Europa mehr Therapieoptionenbieten, unsere Geschäftsentwicklung beschleunigen, diewirtschaftliche Präsenz in Europa erhöhen und Innovationenvorantreiben. Wir werden die außergewöhnliche Reputation und denjahrzehntelangen Erfolg von C3 nutzen, um innovativeCannabis-Therapien zu entwickeln, mit denen Ärzte auf der ganzen Weltihre Patienten besser behandeln können.""Wir möchten die Diskussion über cannabisbasierte Therapeutika inKanada und weltweit verändern", so Dr. Mark Ware, Chief MedicalOfficer von Canopy Growth. "Dazu brauchen wir eine breite Paletteverschiedener Therapieoptionen für Ärzte, die das gesamte Spektrum ancannabinoidbasierten Medikamenten erkennen. Mit der Aufnahme von C3in unser Portfolio sind wir hierzu in der Lage, sodass wir Ärzten undihren Patienten in Deutschland und ganz Europa eine bessereVersorgung bieten können.""In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir uns der Erforschung vonCannabinoiden verschrieben und eine breite Palette wertvollerCannabinoidverbindungen und verwandter Patente entwickelt", ergänztProfessor Michael A. Popp, Inhaber und CEO der Bionorica SE. "DieKombination aus unserem Know-how, geistigem Eigentum und unserem Rufunter Klinikern und Ärzten in Deutschland, Österreich, der Schweizund Dänemark mit der Expertise von Canopy Growth bei natürlichenVollspektrum-Cannabisprodukten und laufenden klinischen Studienverspricht eine weltweit bessere Versorgung von Patienten."Fakten auf einen Blick:- C3 verfügt über zwei hochmoderne Produktionsanlagen, die sichjeweils auf die natürliche Extraktion und synthetische Produktionvon Cannabinoiden spezialisiert haben. Diese Einrichtungen sind inden letzten 12 Monaten gewachsen, um die wachsende Nachfrage nachDronabinol zu decken. In diesem Jahr ist eine weitere Expansiongeplant, um dem prognostizierten schnellen Wachstum in diesemGeschäft Rechnung zu tragen.- Im März 2017 wurde Deutschland weltweit das erste Land, dasDronabinol erstattungsfähig gemacht hat. Damit ist diesesverschreibungspflichtige Medikament das erste erstattungsfähigeCannabinoidmittel des Landes.- Das Managementteam von C3 besteht aus folgenden Führungskräften:Dr. Josef Harrer, Head of Business Development and MedicalMarketing bei Bionorica ethics; Kristin Mann, Head of Marketing andSales, Anna Urlacher, Chief Financial Officer, und Dr. SilviaHeise-Grubner, Head of Austrian Operations. Alle vier werden dasGeschäft nach dem Abschluss weiter vorantreiben und Führungsrollenim Unternehmen übernehmen.Wir freuen uns auf ein weiteres zukünftiges Wachstum, sowohl imnatürlichen als auch synthetischen Arzneimittelbereich.Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedeneMarken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- undSoftgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudem medizinischzugelassene Vaporisatoren über die Tochtergesellschaft Storz & BickelGmbH & Co. KG an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zurMarktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führungund dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt einCannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten,Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. DasUnternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auffünf Kontinenten.Das Unternehmen widmet sich der Ausbildung von medizinischenFachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung undder Information der Öffentlichkeit über Cannabis. Über seinehundertprozentige Tochtergesellschaft Canopy Health Innovations("Canopy Health") hat es Millionen von Dollar in modernste,vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert.Canopy Growth arbeitet mit der Beckley Foundation zusammen und hatBeckley Canopy Therapeutics gegründet, um klinisch validiertecannabisbasierte Medikamente mit einem ausgeprägten Fokus auf denSchutz geistigen Eigentums zu erforschen und zu entwickeln. CanopyGrowth hat Teile der führenden Hanfforschungsgesellschaft ebbu, Inc.("ebbu") aufgekauft. Errungenschaften des ebbu-Teams im Bereichgeistiges Eigentum und F&E fließen direkt in das genetischeZuchtprogramm für Hanf und TCH-reiches Cannabis von Canopy Growthsowie seine Fähigkeiten im Bereich cannabishaltiger Getränke ein.Über die Beteiligungsgesellschaft Canopy Rivers Corporation stelltdas Unternehmen Ressourcen und Investitionen für neue Marktteilnehmerbereit und baut ein Portfolio aus stabilen Investitionen in diesemSektor auf.Seit unserem historischen Börsengang an die Toronto Stock Exchangeund New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value, indem wir eineFührungsrolle einnehmen. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mitführenden Branchengrößen, wie der Cannabis-Ikone Snoop Dogg, denbekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds, Battelle,der weltweit größten gemeinnützigen Forschungs- undEntwicklungsorganisation, und dem führendenFortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nureinige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierteCannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von über400.000 Quadratmetern, darunter knapp 100.000 QuadratmeterGMP-zertifizierte Produktionsfläche. Das Unternehmen betreibtTweed-Filialen in Neufundland und Manitoba und hat Lieferverträge mitallen kanadischen Provinzen und Gebieten abgeschlossen. WeitereInformationen finden Sie unter www.canopygrowth.comInformationen zur C3 Cannabinoid Compound CompanyDie C3 Cannabinoid Compound Company wurde 2014 von Bionorica SE,einem der weltweit führenden Hersteller von pflanzlichenArzneimitteln, als Holdinggesellschaft für die Unternehmen Bionoricaethics und THC Pharm gegründet. Sowohl Bionorica ethics als auch THCPharm erforschen und entwickeln seit fast zwei Jahrzehnten diewichtigsten therapeutischen Inhaltsstoffe der Cannabisblüte:Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol. Unter dem Dach von C3 wurdenForschung, Produktion und Marketing gebündelt und optimiert.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltendenkanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendungvon Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wirderwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "siehtnicht vorher", oder "glaubt", "ist der Überzeugung" oder Abwandlungensolcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dassbestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können","könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten odererreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationenbeinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andereFaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. ZuBeispielen solcher Aussagen zählen Aussagen über strategischeÜbernahmen in wichtigen internationalen Märkten. Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichtetenInformationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächlicheEreignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlichvon denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichtetenInformationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachtwerden, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seinProduktangebot in Europa und potenziell anderen Schlüsselmärkten zuerweitern, sowie solcher Risiken, die in dem jährlichenInformationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018 enthaltensind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichtwurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens unterwww.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugungist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung derzukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagenin dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, solltekein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetztwerden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse inden angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die indieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationenund zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichtetenAussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen,nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn,dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.