Canopy Growth übernimmt Storz & Bickel

Smiths Falls/Kanada, Frankfurt (ots) -Transaktion vereint den globalen Innovationsführer von Vaporisatorenmit dem weltweit führenden CannabisunternehmenDie Canopy Growth Corporation erwirbt im Rahmen einerBargeldtransaktion alle Anteile der Storz & Bickel GmbH & Co. KG undübernimmt damit den weltweit führenden Anbieter von Vaporisatoren(Verdampfer) für die Inhalation von Cannabinoiden. Der Kaufpreisbeträgt etwa 145 Mio. Euro. Mit der Übernahme strebt Canopy Growtheine Führungsrolle im Markt für Vaporisatoren an und baut seinePräsenz in Europa aus. Die beiden Gründer, Markus Storz und JürgenBickel, werden die Entwicklung des Vaporisator-Geschäfts künftig inFührungspositionen unter dem Dach von Canopy Growth vorantreiben. Fürdie Weiterbeschäftigung der aktuellen Belegschaft wird garantiert.Storz & Bickel mit Sitz in Tuttlingen ist ein Pionier in seinerBranche und weltweit einziger Hersteller zertifizierterVaporisatoren, insbesondere des Volcano Medic und des Mighty Medic.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich in denletzten zwei Jahrzehnten zu einer automatisierten und internationalzertifizierten Fabrik entwickelt. Storz & Bickel hält 17 Patente,arbeitet nach DIN EN ISO 13485 und erfüllt damit alle Anforderungenzur Herstellung von medizinischen Produkten. Die Geräte desUnternehmens sind in Deutschland erstattungsfähig. Derzeitbeschäftigt Storz & Bickel 95 Mitarbeiter und vertreibt Geräte inmehr als 50 Märkte weltweit."Der Zusammenschluss mit Canopy Growth ermöglicht uns den nächstenwichtigen Entwicklungsschritt. Der Zugang zu umfangreichen Testlaborssowie zu pharmazeutischem und medizinisch-wissenschaftlichem Know-howeröffnet völlig neue Möglichkeiten der Produktentwicklung", sagtJürgen Bickel, geschäftsführender Gesellschafter bei Storz & Bickel."Ich freue mich darauf, diese Entwicklung führend mitzugestalten undvoranzutreiben. Davon werden nicht nur Kunden weltweit, sondern auchder Standort in Tuttlingen und unsere Mitarbeiter profitieren, dennder Zusammenschuss bringt neue Wachstumsstrategien und internationaleExpansionsmöglichkeiten mit sich."Mit der Übernahme stärkt Canopy Growth seine europäischenAktivitäten mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das deutscheTochterunternehmen Spektrum Cannabis GmbH importiert medizinischesCannabis aus Kanada und distribuiert an rund 2.000 Apotheken inDeutschland und anderen europäischen Märkten. Spektrum Cannabis istGMP-zertifiziert, verfügt über die bisher einzige Herstellerlizenz inDeutschland und operiert unter entsprechend strengen Richtlinien."Die Übernahme von Storz & Bickel hat herausragende Bedeutung füruns", sagt Bruce Linton, Chairman von Canopy Growth. "Sie entwickelndie leistungsstärksten, hochwertigsten und angesehensten Produkte imglobalen Markt und werden unsere bestehenden Aktivitäten in diesemBereich deutlich beschleunigen. Die Zusammenführung des Know-howsbeider Unternehmen wird neue Produkte ermöglichen, die Maßstäbe inBezug auf Qualität, Funktionalität und Verbrauchersicherheit setzenwerden."Über Canopy Growth CorporationCanopy Growth, kanadische Muttergesellschaft von SpektrumCannabis, baut in hochmodernen, GMP-zertifizierten GewächshäusernCannabisblüten an und ist der weltweit größte Hersteller undVertreiber von medizinischem Cannabis. Durch standardisierten Anbauund Ernte wird die nachhaltige Versorgung von Patienten mitqualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis gewährleistet.Außerdem unterstützt das Cannabisunternehmen innovative Forschung, umdie Basis an klinischen Studienergebnissen kontinuierlich zuerweitern. Canopy Growth teilt seine fachliche Expertise mitpraktizierenden Ärzten und Apothekern und setzt sich von seinemHauptsitz im kanadischen Smith Falls und seiner Europazentrale inFrankfurt am Main weltweit für die Akzeptanz von Cannabis ein.Weitere Informationen auf www.canopygrowth.com.