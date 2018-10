Canopy Growth: Das sieht gut aus!

Die Aktionäre von Canopy Growth waren in der letzten Woche etwas vorsichtiger geworden. Nun präsentiert sich das Papier am Donnerstag in besonders starker Verfassung. Bereits im frühen Handel gewannen die Bullen die Oberhand, welche den Kurs schließlich um rund 10 Prozent in die Höhe trieben. Zuletzt wurde das Papier am Nachmittag um 42,89 Euro gehandelt. Damit ist der Donnerstag in dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.