Canopy Growth schließt erste legale Medizinalhanf-Einfuhr von Kanada in die USA ab

Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) -Canopy Growth Corporation (TSX:WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth"oder das "Unternehmen") konnte mit Erfolg Cannabisprodukte zu einemForschungspartner in den USA exportieren und markierte somit einenwichtigen Meilenstein in der Geschichte des Cannabis. Nach Kenntnisdes Unternehmens handelt es sich hierbei um den ersten Export legalerCannabisprodukte aus Kanada in die USA entsprechend einerEinfuhrgenehmigung, die von der US-amerikanischenDrogenvollzugsbehörde, der United States Drug EnforcementAdministration, DEA, erteilt wurde. Die Lieferung diente einzig derUnterstützung medizinischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit.Momentan verfügen die USA nur über wenige staatlich geregelteBezugsquellen für Cannabis, die keine große Vielfalt bieten. CanopyGrowth ist der Ansicht, dem Markt zu größerem Wert verhelfen zukönnen und Entwicklungsprozesse für strenge Prüfstandards in Gang zubringen, während gleichzeitig für mehr Verständnis für die Risikenund Vorteile von Medizinalhanf gesorgt wird. Die aus dieserForschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen Amerikanern,Kanadiern sowie Menschen weltweit von Nutzen sein, die von legalen,anerkannten Behandlungen mit Medizinalhanf profitieren könnten.Obwohl das Unternehmen den Export als wichtige Errungenschaftempfindet, bleibt Canopy Growth seiner Philosophie rund um den Globustreu und unterstützt die legale inländische Produktion mehr als dieaktuelle Ausfuhr. In diesem Sinne ist das Unternehmen hocherfreutüber die Möglichkeit, seine legalen Cannabisgeschäfte, die denGrundsätzen der Guten Herstellungs-Praxis gerecht werden, auf die USAzu erweitern, jedoch ausschließlich durch föderale Rechtsmittel."Die USA präsentieren eine einzigartige Marktchance und alsetabliertestes Cannabisunternehmen weltweit bieten wir im Gegenzugdie einzigartige Kompetenz, für mehr Standardisierung, IP-Entwicklungund klinische Forschung sorgen zu können, was größeres Verständnisund eine optimierte rechtsmäßige Verwendung von Cannabis undCannaboiden mitsichbringt", erklärte Mark Zekulin, Präsident undstellvertretender CEO von Canopy Growth. "Indem wir uns durchföderale Rechtsmittel und mit entsprechenden Partnern in den Markteinbringen, ist es uns möglich, ein in den USA angesiedeltesKompetenzzentrum zu schaffen und können gleichzeitig unser sichrapide erweiterndes globales Unternehmen unterstützen."Canopy Growth und seine Tochterunternehmen Canopy HealthInnovations (CHI) und Spectrum Cannabis haben ein kompetentesForschungsprogramm entwickelt, das sich sowohl der Gesundheit vonMenschen als auch von Tieren zuwendet. Die heutige Bekanntgabe bautauf unserer fortwährenden Verpflichtung für IP-Entwicklung undanschließende Kommerzialisierung von Arzneimitteln auf Cannabisbasisdurch klinische Forschung auf.Ein Hoch auf künftiges Wachstum (durch Forschung).Informationen zu Canopy Growth CorporationCanopy Growth ist ein global führendes, diversifiziertes Cannabis-und Hanf-Unternehmen, das verschiedene Marken sowie ausgewählteCannabis-Sorten in getrockneter Form, als Öl und als Softgel-Kapselnanbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis hin zurMarkteinführung wird Canopy Growth von der Leidenschaft geleitet,eine Führungsrolle einzunehmen und Produkt für Produkt, Standort fürStandort und Land für Land ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasseaufzubauen.Das Unternehmen ist in 12 Ländern über fünf Kontinente verteilttätig. Es widmet sich mit Stolz der Weiterbildung medizinischerFachkräfte, betreibt eine robuste klinische Forschung und möchte derÖffentlichkeit zu einem größeren Verständnis für Cannabis verhelfen.Über sein Beteiligungsunternehmen Canopy Health Innovations wurdenmehrere Millionen Dollar in kommerzialisierbare Spitzenforschung undIP-Entwicklung investiert. Durch sein Beteiligungsunternehmen CanopyRivers Corporation stellt das Unternehmen Ressourcen undInvestitionen für neue Markteinsteiger zur Verfügung und baut seinPortfolio stabiler Investitionen im Sektor aus.Von unserer öffentlichen Notierung an den Börsen von Toronto undNew York bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion istder Stolz auf die Steigerung des Shareholder-Values durch unsereFührungsposition tief in allem verwurzelt, was wir bei Canopy Growthunternehmen. Canopy Growth konnte Partnerschaften mitbranchenführenden Namen schließen, wie unter anderem mit derCannabis-Ikone Snoop Dogg, den Zuchtlegenden DNA Genetics und GreenHouse Seed sowie mit Constellation Brands, dem Fortune 500-Leader desAlkoholsektors. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierteCannabis-Produktionsstandorte mit über 4,3 Millionen QudratfußAnbaufläche, einschließlich 500.000 Quadratfuß GMP-zertifizierterProduktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.canopygrowth.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäßdem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995sowie 2zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den Bestimmungen dergeltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Oft, jedoch nicht immer,lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörternwie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet","schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht"oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Wörter und Wendungen erkennenoder wenn angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oderErgebnisse erreicht werden "können", "könnten", "würden","möglicherweise erreicht werden" bzw. "ergriffen werden", "erfolgen"oder "erlangt werden". Zukunftsgerichtete Aussagen bzw. Informationenumfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andereFaktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, dieLeistung oder die Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochterunternehmen erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungenoder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichtetenAussagen dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden.Als Beispiele solcher Aussagen gelten Aussagen, die sich auf dieUS-amerikanische Marktbeteiligung und/oder die Gründung von in denUSA angesiedelten Betrieben beziehen. Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren in Verbindung mit zukunftsorientierten Aussagenkönnten dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Resultate,Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von denjenigenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oderimpliziert werden, einschließlich der Eröffnung vonEinzelhandelsgeschäften, die Planung von Veranstaltungen, die derEnthüllung neuer Produkte dienen, Produktverfügbarkeit sowie jeneRisiken, die in dem Informationsrundschreiben der Unternehmensführungvom 22. August 2018, dem jährlichen Informationsblatt vom 28. Juni2018 sowie in weiteren Dokumenten enthalten sind, die den zuständigenkanadischen Wertpapierbehörden vorgelegt wurden und auf SEDAR unterhttp://www.sedar.com im Emittentenprofil des Unternehmens einsehbarsind. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die für dieErstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen undFaktoren, wie sie in dieser Pressemitteilung erscheinen, begründetsind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationengesetzt werden, und es kann nicht versichert werden, dass solcheEreignisse innerhalb des dargelegten Zeitrahmens oder überhaupteintreten werden. 