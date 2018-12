Canopy Growth schafft Entlastung

Die Canopy Growth Aktie konnte am Mittwoch einen positiven Handelstag verzeichnen. Bis zum Abend stieg die Notierung auf 27,74 Euro, was einem Plus von immerhin 1,2 Prozent zum Vortag entspricht. Obwohl auf diese Weise noch nicht von der langfristigen Kehrtwende gesprochen werden kann, rückte erneut der Optimismus in die Wahrnehmung der Anleger.

Canopy Growth: Die mediale Wahrnehmung

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.