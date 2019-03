Canopy Growth könnte früher in den US-Markt einsteigen, als viele Investoren denken

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Canopy Growth (WKN:A140QA), ein führendes kanadisches Cannabis-Unternehmen, hat Anfang des Monats seine Ergebnisse zum dritten Quartal 2019 bekannt gegeben.

Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 282 % auf 83 Mio. CAD, bedingt durch die Öffnung des kanadischen Marktes für Freizeit-Marihuana am 17. Oktober. Canopy verzeichnete einen operativen Verlust von 157,2 Mio. CAD und einen Verlust pro Aktie von 0,38 CAD, was auf die hohen Investitionen in Wachstumsprojekte zurückzuführen ist. (Der Jahresüberschuss war positiv, dies liegt jedoch nur an den Marktwertänderungen der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.)

Die Kommentare des Managements während der Telefonkonferenz können oft wichtige Erkenntnisse über die Perspektiven und die Strategie eines Unternehmens liefern. Während es noch einige andere sehr interessante Dinge gab, die in Canopys Telefonkonferenz zu Q3 behandelt wurden, wurde ein Thema besonders hervorgehoben: Wie positioniert sich das Unternehmen, um auf den Markt zu kommen, sobald es legal in den amerikanischen Marihuana-Markt eintreten kann, was früher geschehen könnte, als viele Investoren denken.

Warum Canopy derzeit nicht in den US-Markt für Marihuana in den Staaten einsteigen kann, in denen die Pflanze legal ist

Canopy kann nicht in den amerikanischen Marihuana-Markt einsteigen, weil die Börsen, an denen das Unternehmen notiert ist – die New York Stock Exchange (NYSE) und die Toronto Stock Exchange (TSX) – ihren börsennotierten Unternehmen verbieten, sich an jedem Geschäft zu beteiligen, das auf Bundesebene illegal ist. Marihuana in den USA fällt in diese Kategorie, obwohl es in vielen US-Bundesstaaten für medizinische und/oder Freizeitzwecke legal ist. Nach den US-Zwischenwahlen im November gibt es 32 Staaten, in denen medizinisches Marihuana legal ist, und 11 Staaten plus Washington, D.C., wo Freizeit-Marihuana zugelassen ist.

DerSTATES-Act: Wie Canopy möglicherweise in den US-Markt für Marihuana einsteigen könnte, bevor es von der Regierung legalisiert wird

Canopy Growth könnte möglicherweise in den Marihuana-Markt in den US-Staaten eintreten, in denen Cannabis vor der bundesstaatlichen Legalisierung legal ist, dank eines parteiübergreifenden Gesetzes, das im vergangenen Juni im Kongress vorgestellt wurde, das STATES-Gesetz, zu dem wir gleich kommen werden.

Das wäre eine großartige Chance für das Unternehmen. Im Jahr 2017 brachte der legale Marihuana-Markt dieses Landes laut ArcView Market Research und BDS Analytics einen Umsatz von rund 8,5 Mrd. US-Dollar oder 89 % des weltweiten Gesamtumsatzes. Dieselbe Quelle prognostiziert, dass dieser Markt in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22 % auf 23,4 Mrd. US-Dollar wachsen wird.

Hier ist, was Canopy Growths Gründer und Co-CEO Bruce Linton als Antwort auf eine Frage zum STATES-Gesetz zu sagen hatte:

Alles, was es auf staatlicher Ebene zulassen würde, dass Aktivitäten in einem Staat nicht föderal illegal sind, und es Parteien wie der NYSE ermöglichen würde, das so zu sehen, so dass unsere [Aktien-] Notierung aufrechterhalten würde, bedeutet, dass wir dabei sind.

Und so gibt es eine Reihe von Formulierungen [in der Gesetzgebung], die dazu führen könnten, dass wir in jedem dieser Staaten unseren Plan sofort umsetzen können. Wir denken…. dass es (eher) früher als später sein wird.



Das STATES-Gesetz würde die Legalisierung von Marihuana in den Staaten anerkennen, in denen es auf staatlicher Ebene legal ist, mit dem Hauptziel, dass die Gesetzgebung die Einmischung des Bundes in Staaten verhindert, die Cannabis legalisiert haben. Natürlich gibt es politische Manöver in Bezug auf dieses Gesetz. Es sieht jedoch so aus, als ob es eine gute Chance hat, in einer Form durchzugehen, die es Canopy Growth ermöglichen würde, in den US-Marihuana-Markt in den Staaten einzutreten, in denen die Pflanze legal ist, ohne die NYSE-Notierung zu verlieren. Der Zeitplan des Gesetzes ist ungewiss, aber es könnte möglicherweise bereits in diesem oder im nächsten Jahr verabschiedet werden.

Wie Canopy sich positioniert, um auf den Markt zu kommen, sobald das Unternehmen legal in den US-Marihuana-Markt einsteigen kann

Linton sagte in einem Interview Anfang dieses Monats, dass Canopy offen für Investitionen von bis zu 500 Mio. US-Dollar auf dem US-Hanfmarkt sei. (Die Verabschiedung des U.S. Farm Bill, der am 1. Januar in Kraft trat, ebnete den Weg für Canopy, um in den US-Hanfmarkt einzutreten.) Ein Analyst fragte Linton während der Telefonkonferenz, warum eine so „wirklich große Investition“ infrage käme, worauf Linton antwortete:

Wir denken, dass es mehrere Staaten geben wird, in denen wir Produktion und Verarbeitung von Hanf haben müssen, und wir sprechen hier von Industrieparkgröße. Diese Anlagegruppe und der Kanal, über den wir verkaufen, werden sich hervorragend für Cannabis eignen, wenn und wann…



Lintons „wenn und wann“ kann sicher als „wenn und wann Canopy in den amerikanischen Marihuana-Markt eintreten kann“ verstanden werden. Es sieht so aus, als ob Canopy offen dafür ist, mehr zu investieren, als das Unternehmen nur auf dem US-Hanfmarkt tun könnte, um die Grundlage für den Eintritt in den Marihuana-Markt zu schaffen. Es scheint eine großartige Strategie zu sein, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen viel Kapital hat, dank der 4 Mrd. US-Dollar, die Canopy im vergangenen Herbst vom Alkoholgetränkeriesen Constellation Brands erhalten hat, der die Beteiligung an Canopy Growth auf 38 % erhöhte.

Superzyklus Cannabis — jetzt profitieren! Das Potenzial für die Cannabis-Unternehmen ist enorm. Doch welche Aktien werden im Zuge einer weiteren Legalisierung von Cannabis die Nase vorne haben? Im brandneuen Bericht 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana schauen wir uns 3 Aktien in diesem neuen Boom-Markt genauer an. Wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Alles was du wissen musst um dir eine fundierte Meinung zu diesen 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana zu bilden! Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Sonderberichts jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 28.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Constellation Brands.

Motley Fool Deutschland 2019