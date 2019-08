Canopy Growth kauft Beckley Canopy Therapeutics, stärkt Position als weltweit führendes Cannabis-Forschungsunternehmen

Smiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) - - Canopy GrowthCorporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED)(NYSE: CGC) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung zurÜbernahme des internationalen Forschungsunternehmens fürmedizinisches Cannabinoid Beckley Canopy Therapeutics ("BeckleyCanopy") abgeschlossen hat. Durch die Übernahme integriert Canopysein eigenes Forschungsprogramm mit der Forschungsplattform vonBeckley Canopy, an der Canopy Growth beteiligt ist. So werden diebesten Teams, Programme und klinischen Projekte unter einemstrategischen Dachplan zusammengeführt. Der Forschungsarm unterstütztunmittelbar das Handelsgeschäft von Spectrum Therapeutics rund um dieWelt. Im Rahmen der Übernahme erwirbt Canopy Growth auch die inUmlauf befindlichen Aktien von Spectrum Biomedical UK, derkommerzielle Arm des Unternehmens im Vereinigten Königreich. DieseMärkte entwickeln sich langsam in eine wirtschaftlich tragfähigePerspektive.Mit der Übernahme von C3 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544208-1&h=4004909200&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544208-1%26h%3D2818058497%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Fnews-releases%2Fcanopy-growth-acquires-germany-s-c3-cannabinoid-compound-company-870830941.html%26a%3Dacquisition%2Bof%2BC3%2C&a=%C3%9Cbernahme+von+C3) und Canopy Growths Wachstumsplänen für dieweltweite Forschung und Entwicklung zementiert das Unternehmen seinePosition als Weltmarktführer bei der Cannabinoid-Forschung. SpectrumTherapeutics wird das intellektuelle Eigentum von Beckley Canopynutzen, um seine umfassenden Forschungsprogramme zu beschleunigen,Evidenz für die Produkte und Formulierungen des Unternehmensaufzubauen und in letzter Konsequenz die Patientenversorgung mitCannabinoid-basierter Medizin rund um die Welt zu verbessern."Mit der Übernahme von Beckley Canopy kann Spectrum Therapeuticsseine Position als Weltmarktführer bei Cannabis zu medizinischenZwecken weiter festigen. Wir stärken dadurch unsere Präsenz imVereinigten Königreich und in Europa insgesamt - eine Region, die fürCannabis-basierte Medizin mehr klinische Evidenz sehen will", sagteMark Zekulin, CEO bei Canopy Growth Corporation. "Wir begrüßen dieweitere Zusammenarbeit mit der erfolgreichen Unternehmensleitung vonBeckley Canopy, um unsere gemeinsame Vision vorwärtszubringen, fürPatienten in aller Welt Evidenz-basierte Cannabis-Formulierungen zuentwickeln."Beckley Canopy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544208-1&h=1145690844&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544208-1%26h%3D2190308637%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.newswire.ca%2Fnews-releases%2Fglobal-cannabis-research-leaders-beckley-foundation-and-canopy-health-innovations-partner-to-form-beckley-canopy-therapeutics-679115793.html%26a%3DBeckley%2BCanopy%2Bwas%2Bformed&a=Beckley+Canopy) wurde in Januar 2018 als Joint Venture zwischen Beckley Research& Innovations ("BRI") und Canopy Growth gegründet. Ziel war dieErforschung und Entwicklung klinisch validierter Cannabis-basierterMedizin mit starkem Fokus auf Schutz von intellektuellem Eigentum. Inder Forschungsplattform wurde die geballte europäische undnordamerikanische Kompetenz von BRI und Canopy Growth bei derCannabis-Forschung gebündelt, um eine starke und komplementäreeuropäische Partnerschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich zuetablieren. Beckley Canopy hat auf drei ursprünglichenForschungsgebieten bereits beachtliche Erfolge erzielt, nämlich beider Schmerzbehandlung von Krebspatienten, Opioidreduktion undRaucherentwöhnung. Weitere Forschungsprojekte laufen.Mit Abschluss der Übernahme wird Beckley Canopy vollständig in diederzeitige Spectrum Therapeutics-Plattform und dieUnternehmensleitung in Europa integriert sein. Die Region, woMedizinalcannabis und Patientenzugang Gegenstand aktiver politischerDiskussionen sind, ist für das Unternehmen ein wichtigerZukunftsmarkt. Das Leitungsteam bei Beckley Canopy hat in der kurzenZeit seit der Gründung beachtliche Erfolge erzielt. Das leitendeForschungsteam hat zusammengenommen 75 Jahre Erfahrung in derinternationalen Pharmaforschung.Die Übernahme muss noch von den Regulierungsbehörden genehmigtwerden und Abschlussbedingungen erfüllen, dann soll sie innerhalb dernächsten 60 Tage abgewickelt sein.Canopy Growth Corporation freut sich auf die Entwicklung deseuropäischen Markts für Cannabis-Produkte in Pharmaqualität.Informationen zu Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabistechnikunternehmen, dasverschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl-und Softgelkapselformen sowie Medizintechnik über Canopy GrowthsTochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von derProdukt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird CanopyGrowth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagementangetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen derWeltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denenes vertreten ist, aufzubauen. Canopy Growth hat Niederlassungen inüber einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.Canopy Growths Medizinsparte, Spectrum Therapeutics, widmet sichder Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführungbelastbarer klinischer Forschung und der Information derÖffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar inmodernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechteninvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden einegroße loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto StockExchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hatCanopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie denCannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten ZuchtfirmenDNA Genetics und Green House Seeds und dem führendenFortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nureinige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierteCannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von über437.000 Quadratmetern, darunter über 93.000 QuadratmeterGMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sieunter www.canopygrowth.comHinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltendenkanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendungvon Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wirderwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "siehtnicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter undFormulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmteHandlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten","würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhaltenbekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungenoder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazuzählen beispielsweise Aussagen in Zusammenhang mit strategischeninternationalen Fusionen und Übernahmen. Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbundensind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse,Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigenabweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationenausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden,einschließlich des Vermögens des Unternehmens, provinzielleVertriebsverträge zu erfüllen, und des Abkaufs der gesamtenzugeteilten Cannabismenge durch die Provinzen sowie solcher Risiken,die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 25.Juni 2019 enthalten sind, das bei den kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf demEmittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.comverfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass dieAnnahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichtetenInformationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen in dieserPressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sichnicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kannnicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenenZeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen undzukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,diese zukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichtetenAussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen,nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn,dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Pressekontakt:Caitlin O'HaraMedia RelationsCaitlin.Ohara@canopygrowth.com613-291-3239Investor RelationsTyler BurnsTyler.Burns@canopygrowth.com855-558-9333 ext. 122Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell