Canopy Growth gründet Europazentrale für seine Medizinsparte in Deutschland

Frankfurt (ots) - Das weltweit führende Cannabisunternehmen CanopyGrowth Corporation (Canopy Growth) setzt seinen globalenExpansionskurs mit der Gründung eines europäischen Hauptsitzes fürseine hundertprozentige Tochtergesellschaft Spectrum Cannabis fort.Spectrum Cannabis Europe wird zukünftig in Frankfurt am Main ansässigsein, dort fasste das Unternehmen erstmals mit der Akquisition derMedCann GmbH Pharma und Nutraceuticals Fuß in Europa.Ziel der Europastrategie von Spectrum Cannabis war von Anfang an,nachhaltige lokale Produktionskapazitäten aufzubauen, um dieNachfrage in Europa bedienen zu können. Mittlerweile ist dieExpansion deutlich fortgeschritten. Das Unternehmen verfügt übereigene Produktionskapazitäten in Dänemark, eineProduktionspartnerschaft in Spanien sowie über Vertriebskapazitätenin Deutschland und der Tschechischen Republik."Die Schaffung einer zentralen Einheit wird unsere führendePosition in Europa festigen. Eine europaweite Struktur spiegeltbesser wider, wie wir global agieren. Als weltweit tätigesUnternehmen konzentrieren wir uns nicht auf den Export aus Kanada,sondern auf Investitionen vor Ort", sagte Mark Zekulin, President undCo-CEO von Canopy Growth. "Wir freuen uns, Dr. Pierre Debs für dieRolle des Geschäftsführers von Spectrum Cannabis Europe gewinnen zukönnen. Er hat unsere Entwicklung in Europa von Anfang an begleitetund maßgeblich zum Ausbau unserer Präsenz und Struktur beigetragen.""Dies ist eine außerordentlich spannende Zeit und ich freue michdarauf, beim Ausbau unserer Führungsposition in Europa mitwirken zukönnen", sagt Dr. Debs. "Die Märkte in Europa öffnen sich derzeitrasch. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen - als Produzent wie alsMitgestalter des Marktes - und dabei eine führende Rolle bei derAusbildung von Ärzten und Apothekern einnehmen."Spectrum Cannabis wird seine europäischen Kapazitätenkontinuierlich ausbauen und sich dabei auf hochwertigeProduktionsstandards und Ausbildung konzentrieren. Das Unternehmenwird dabei eng mit Regierungen und Aufsichtsbehörden zusammenarbeitenund den Blickwinkel der Cannabisindustrie einbringen, um sinnvolleund verantwortungsvolle Regelungen für den gesamten EU-Marktmitzugestalten.Die Entscheidung des bestehenden strategischen PartnersConstellation Brands in dieser Woche, seine Eigentümerposition beiCanopy Growth auf 38 Prozent zu erhöhen und das Unternehmen damit mitweiteren rund 5 Milliarden kanadische Dollar (3,35 Mrd. Euro)auszustatten, wird die europäische Expansion weiter beschleunigen.Über seinen europäischen Aktivitäten hinaus ist Spectrum Cannabisderzeit in Australien, Südafrika, Südamerika und Kanada tätig.Spektrum CannabisDie Spektrum Cannabis GmbH ist Teil der internationalenmedizinischen Sparte Spectrum Cannabis des kanadischenbörsennotierten Unternehmens Canopy Growth Corporation und inDeutschland als Importeur, Hersteller sowie Großhändler vonhochwertigen medizinischen Cannabisprodukten lizensiert. SpektrumCannabis ist GMP-zertifiziert und operiert unter entsprechendstrengen Richtlinien. Weitere Informationen aufwww.spektrum-cannabis.deCanopy GrowthCanopy Growth ist ein weltweit führendes Cannabisunternehmen, dasin neun Ländern auf fünf Kontinenten tätig ist. Das Unternehmenunterstützt innovative Forschung, um die Basis an klinischenStudienergebnissen kontinuierlich zu erweitern. Canopy Growth teiltseine fachliche Expertise mit praktizierenden Ärzten und Apothekernund setzt sich weltweit für die Akzeptanz von Cannabis ein. WeitereInformationen auf www.canopygrowth.comPressekontakt:Jordan SinclairVice President - Communications & MediaCanopy Growth Corporation1-855-558-9333 / 613-706-2185 x 309jordan@canopygrowth.comDr. Phil. Sebastian SchulzLeiter KommunikationSpektrum Cannabis GmbH+49 69 5060276 80ssc@spektrum-cannabis.deOriginal-Content von: Spektrum Cannabis, übermittelt durch news aktuell