Canopy Growth gibt Veräußerung der Anteile an AusCann bekannt

Die Unternehmen werden weiterhin auf dem australischen MarktzusammenarbeitenSmiths Falls, Ontario (ots/PRNewswire) - - Die Canopy GrowthCorporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth") hat ihre42.087.639 Anteile an dem australischen Cannabis-Unternehmen AusCannGroup Holdings (AusCann) mittels eines Off-Market-Blocktrades zueinem Preis von 0,15 $ Aktie für einen Bruttoerlös von 6,3 Millionen$ veräußert. Der Handel wurde durch Canaccord Australia durchgeführt.Der Verkauf steht für die gesamt gehaltenen Anteile von CanopyGrowth an AusCann in Höhe von 13,2 %."Canopy Growth ist hinsichtlich des australischen Marktes fürmedizinisches Cannabis weiterhin zuversichtlich und wird weiterhinmit dem Team von AusCann zusammenarbeiten, um ein besseresVerständnis unter den Ärzten sowie einen besseren Zugang derPatienten zu hochqualitativen Cannabis-Produkten in ganz Australienzu fördern", sagte Mark Zekulin, CEO von Canopy Growth. "Durch dieEntscheidung, unsere Anteile an AusCann, die wir vor drei Jahren alsGegenleistung für unsere Unterstützung erhalten haben, zu veräußern,bietet uns die Möglichkeit, uns auf unsere hundertprozentigenBetriebe auf dem Markt zu konzentrieren, während wir weiterhin mitunseren Partnern bei AusCann zusammenarbeiten."Dr. Marcel Bonn-Miller, Global Senior Director of Clinical Sciencebei Canopy Growth wird seinen Sitz im Vorstand von AusCannbeibehalten, um die zukünftige Zusammenarbeit zu erleichtern.Wir freuen uns auf das zukünftige Wachstum.Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes,diversifiziertes Unternehmen aus den Bereichen Cannabis, Hanf undCannabisprodukte, das verschiedene Marken und kuratierteCannabissorten in getrockneter Form sowie als Öle und Softgel-Kapselnund darüber hinaus Medizinprodukte über Canopy GrowthsTochterunternehmen Storz & Bickel GMbH & Co. KG anbietet. CanopyGrowth wird von Produkt- und Prozessinnovationen bis hin zurMarktumsetzung von einer Leidenschaft für Führung und seinemEngagement für den Aufbau eines Cannabisunternehmens aufWeltklasseniveau mit jeweils einem Produkt, Standort und Land zurselben Zeit angetrieben. Canopy Growth verfügt über Betriebe in übereinem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.Spectrum Therapeutics, der medizinische Bereich von Canopy Growth,widmet sich der Schulung von Ärzten, der Durchführung nachhaltigerklinischer Studien und der Verbesserung des Verständnisses derBevölkerung über Cannabis und hat bereits mehrere Millionen Dollarfür topaktuelle, vermarktbare Forschung und in die IP-Entwicklunginvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt ein großes Angebot vonProdukten, die das Gesamte Spektrum abdecken und verwendet dabei seinSpectrum-System zur Farbcodierung sowie das einzelne CannabinoidDronabinol unter dem Markennamen Bionorica Ethics.Canopy Growth betreibt Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada unterden preisgekrönten Markennamen Tweed und Tokyo Smoke. Tweed ist eineweltweit anerkannte Cannabis-Marke, die sich einer großen und loyalenAnhängerschaft erfreut, bei der man sich auf qualitative Produkte undeine aussagefähige Kundenbeziehung konzentriert.Über unsere historische Notierung an der Toronto Stock Exchangeund der New York Stock Exchange bis hin zu unserer ständigeninternationalen Expansion sind wir stolz darauf, dass durch alles waswir bei Canopy Growth tun, der Unternehmenswert durch Führunggesteigert wird. Canopy Growth ist Partnerschaften mit führendenBranchengrößen wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dog und Seth Rogen, denZüchterlegenden DNA Genetics und Green House Seeds und ConstellationBrands, dem führenden Alkohol-Unternehmen der Fortune-500eingegangen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elflizensierte Cannabis-Produktionsstandorte mit einer über 436644,30Millionen Quadratmeter großen Produktionsfläche, darunter eineGMP-zertifizierte Produktionsfläche von über 92903 Quadratmetern.Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.comHinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung erhält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des US-amerikanischen Private Securities Ligitation Reform Actvon 1995 sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne desjeweils gültigen kanadischen Wertpapiergesetzes. ZukunftsgerichteteAussagen und Informationen können oft, jedoch nicht immer durch dieVerwendung von Ausdrücken wie "plant", "erwartet" oder "erwartetnicht", "es wird erwartet, dass", "schätzt", "hat vor", "erwartet"oder "erwartet nicht" oder "vermutet" oder Varianten dieser Wörterund Ausdrücke identifiziert werden oder sagen aus, dass bestimmtAktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" ergriffenwerden oder eintreten oder erzielt werden "können", "würden" oder"könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhaltenbekannte oder unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und weitereFaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,Leistungen oder Erfolge von Canopy Growth oder derenTochterunternehmen sich wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die durch diezukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oderimpliziert werden, die sich in dieser Pressemitteilung befinden. Zudiesen Aussagen gehören u. a. Aussagen in Bezug auf die Veräußerungvon Anteilen. Risiken, Unwägbarkeiten und weitere Faktoren, die inzukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, könnten dazuführen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse,Leistungen und Möglichkeiten wesentlich von denen unterscheiden, dievon diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oderimpliziert werden. Hierzu gehören u. a. die Fähigkeit desUnternehmens, die provinziellen Kaufverträge zu bedienen oder derFall, dass Provinzen sämtliche, ihnen zugewiesenen Cannabis-Vorräteaufkaufen und die Risiken, die in der Jahresinformation desUnternehmens vom 25. Juni 2019 aufgeführt und bei der kanadischenWertpapieraufsichtsbehörde hinterlegt wurden und die imHerausgeberprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.comeingesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist,dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Vorbereitung derzukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieserPressemitteilung verwendet werden, begründet sind, darf keinungebührliches Vertrauen auf diese Informationen gesetzt werden undes kann nicht gewährleistet werden, dass die genannten Ereignisseinnerhalb der genannten Fristen oder überhaupt eintreten werden. Diezukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieserPressemitteilung beziehen sich auf deren Veröffentlichungszeitpunktund das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, diesezukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen öffentlich zuaktualisieren, um diese an neue Informationen, Folgeergeignisse oderaus anderen Gründen anzupassen, sofern dies nicht durch das geltendeWertpapierrecht vorgeschrieben ist.Caitlin O'Hara, Pressekontakt, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com,613-291-3239; Kontakt für Investoren, Tyler Burns,Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell