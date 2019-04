Canopy Growth gibt Plan bekannt, die Führung des in mehreren US-Staaten tätigen Cannabis-Betreibers Acreage Holdings zu erwerben

Angebotener Deal ergänzt die CBD-Strategie von Canopy Growth inden USA durch einen beschleunigten Zugang zu den US-Cannabis-Märkten,sobald die Zulassung erfolgt.Dealstruktur soll einen leichteren Kapitalzugang für Acreageschaffen und den Weg für eine schnellere Expansion ebnen.Smiths Falls, Ontario und New York (ots/PRNewswire) - CanopyGrowth Corporation ("Canopy Growth") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) undAcreage Holdings, Inc. ("Acreage") (CSE: ACGR.U) (OTC: ACRGF) (FSE:0ZV) (zusammen die "Unternehmen") freuen sich, bekanntgeben zukönnen, dass die eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, dieCanopy Growth das Recht einräumt, 100 Prozent der Anteile von Acreagezu erwerben (das "Recht"), sobald die Anforderung erfüllt ist, dassdie Produktion und der Verkauf von Cannabis in den VereinigtenStaaten bundesweit legal werden (die "Transaktion"), vorbehaltlichder erforderlichen vorherigen Zustimmung der Aktionäre sowohl vonAcreage als auch Canopy Growth (die "Zustimmung der Aktionäre") undder Genehmigung durch den Obersten Gerichtshof von British Columbia(die "gerichtliche Genehmigung").Nach der Zustimmung der Aktionäre von Canopy Growth und Acreagesowie des Obersten Gerichtshofs von British Columbia wird AcreageHolders (wie nachfolgend definiert) im Rahmen der Vereinbarung (die"Vereinbarung") eine sofortige Gesamtzahlung von 300 MillionenUS-Dollar oder ca. 2,55 US-Dollar pro untergeordnete stimmberechtigteAktie von Acreage erhalten (die "vorab zu zahlende Barprämie"), undzwar auf der Grundlage der derzeit noch ausstehenden untergeordnetenstimmberechtigen Aktien von Acreage und der Umwandlung bestimmterWandelpapiere, die im Folgenden beschrieben sind. Darüber hinauswerden die Inhaber von untergeordneten stimmberechtigten Aktien vonAcreage (die "untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage")nach der Ausübung des Rechts zum Zeitpunkt der Abschluss derTransaktion 0,5818 einer Stammaktie von Canopy Growth (die"Canopy-Aktien") für jede untergeordnete stimmberechtigte Aktie vonAcreage in ihrem Besitz erhalten (das "Umtauschverhältnis"). Nach derAusübung des Rechts beläuft sich die nach der Transaktion zu zahlendeGesamtvergütung auf ca. 3,4 Mrd. US-Dollar auf einer vollständigverwässerten Grundlage, was eine Prämie von 41,7 % über dem über 30Tage volumengewichteten Durchschnittskurs der untergeordnetenstimmberechtigten Aktien von Acreage an der Canadian SecuritiesExchange (der "CSE", kanadische Wertpapierbörse) zum 16. April 2019darstellt (basierend auf dem Umtauschverhältnis, der vorab zuzahlenden Barprämie und dem über 30 Tage volumengewichtetenDurchschnittskurs der Canopy-Aktien zum 16. April 2019).Darüber hinaus werden die Unternehmen eine Lizenzvereinbarungabschließen, die Acreage Zugang zu Canopy Growths preisgekröntemSortiment von Marken wie Tweed und Tokyo Smoke sowie anderengeistigen Eigentumsrechten gewährt. Sobald das Recht ausgeübt wird,wird Acreage Teil eines weltweit führenden Cannabis-Unternehmens mitZugang zu Märkten, die über die USA hinausgehen. Bis dahin werden diebeiden Unternehmen weiterhin unabhängig agieren."Heute kündigen wir eine komplexe Transaktion mit einem einfachenZiel an. Unser Recht zum Erwerb von Acreage sichert unsereEinstiegsstrategie in die Vereinigten Staaten, sobald einebundesweite Zulassung den Weg freigibt", so Bruce Linton, Chairmanund Co-CEO von Canopy Growth. "Durch die Kombination desManagementteams, der Lizenzen und der Vermögenswerte von Acreage mitdem geistigen Eigentums und den Marken von Canopy kommt eine enormeWertschöpfung für die Aktionäre beider Unternehmen zustande.""Vom ersten Tag an, seit wir unser Unternehmen gegründet haben,waren eine außergewöhnliche Kundenbetreuung und die Bereitstellungvon Shareholder Value unsere obersten Prioritäten. Diese Transaktionwird dazu beitragen, beides zu erreichen", sagte Kevin Murphy,Chairman, CEO und President von Acreage Holdings. "Wenn das Rechtausgeübt wird, wird der Zugang zu den tiefgehenden Ressourcen vonCanopy Growth uns in die Lage versetzen, qualitativ hochwertigeCannabis-Marken in den USA zu entwickeln und zu vertreiben und unserePräsenz in den USA weiter auszubauen. Gleichzeitig macht es eineReihe von Faktoren schwieriger für einen in mehreren Staaten tätigenBetreiber, sein volles Potenzial zu entfalten, und es erfordert eineenorme Menge an Bargeld, um die gewünschte Größenordnung zuerreichen. Unser Verwaltungsrat, unser Führungsteam und ich freuenuns, unseren Aktionären eine deutlich erhöhte Liquidität und einenoch stärkere Position bieten zu können, um dauerhafte und deutlicheVorteile zu erreichen."Sobald das Recht ausgeübt wird, werden die Infrastruktur, dasgeistige Eigentum, die Marken und die organisatorischen Ressourcenzusammen voraussichtlich ein weltweit dominierendesCannabis-Unternehmen mit einer erwarteten Führungsposition in jedemangezielten internationalen Markt für legale Cannabis-Verkäufeschaffen, darunter in den USA, in Kanada und in ausgewählten Märktenin Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum.- Canopy Growth erlangte in den Vereinigten Staaten nationaleSichtbarkeit, als es das erste Cannabis-Unternehmen überhauptwurde, dessen Stammaktien an der New Yorker Börse notiert wurden.Der Hanfbetrieb von Canopy Growth in den USA wird parallel zurEinstiegsstrategie von Acreage aufgebaut und umfasst den Anbau, dieGewinnung und die Verarbeitung von Hanf sowie die Verpackung derProdukte für den Verkauf in den Gebieten der Vereinigten Staaten,wo dies bereits gesetzlich zulässig ist.- Acreage ist ein führender, in mehreren Bundesstaaten der USAtätiger Betreiber für Cannabis. Das Unternehmen besitzt oder hatDienstleistungsverträge für Cannabis-bezogene Lizenzen in 20Staaten vorbereitet (die ihm Baurechte verleihen), darunter mit 87Apotheken und 22 Anbau- und Verarbeitungsstätten. Zu seinemVerwaltungsrat gehören der ehemalige kanadische PremierministerBrian Mulroney und der ehemalige Sprecher desUS-Repräsentantenhauses, John Boehner.- Nach der Ausübung des Rechts würde der gemeinsame Betrieb vonAcreage und Canopy Growth sofort zum unangefochtenen Marktführer inder Cannabis-Branche in den USA werden, dem einzigen relevantenMarkt, auf dem Canopy Growth noch keine große Präsenz hat.- Gemäß der Vereinbarung wird Acreage in der Lage sein, bis zu58.000.000 untergeordnete stimmberechtigte Aktien von Acreageauszugeben (mit einem implizierten Wert von 1,4 MilliardenUS-Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses der Canopy-Aktiennach dem Umtauschverhältnis), zusammen mit weiteren 5.221.905untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage in Bezug aufbestimmte mögliche Akquisitionen, die, wenn das Recht ausgeübtwird, zu zukünftigen Canopy-Aktien werden sollen, was inKombination mit der Erwartung einer erhöhten Liquidität dieFähigkeit von Acreage zur Finanzierung organischer und akkreativerMittel rasant beschleunigen sollte.- Canopy Growth und Constellation Brands, Inc. ("ConstellationBrands") - der größte Aktionär von Canopy Growth und führendesFortune-500-Unternehmen im Bereich alkoholische Getränke - wird imRahmen des Arrangements die Laufzeiten bestimmter Bezugsrechteverlängern und andere Rechte umstrukturieren. SiehePressemitteilung von Constellation vom 18. April 2019 zum Thema"Constellation Brands schließt Vereinbarung mit Canopy GrowthCorporation ab, um Bezugsrechte und andere Rechte zu ändern".- George Allen, President von Acreage, wird das Unternehmen mitsofortiger Wirkung verlassen. Kevin Murphy, Chairman und CEO vonAcreage, wird die Aufgaben des Präsidenten übernehmen.- Die Verlängerung des Verfallsdatums für bestimmte Bezugsrechte vonConstellation Brands: Zusätzlich zu den 18,9 MillionenOptionsscheinen im Zusammenhang mit der Investition im November2017 hat Constellation derzeit auch 139,7 Millionen Optionsscheinefür Canopy, die vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre ab dem1. November 2018 über einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren imVergleich zum bisherigen Dreijahreszeitraum ausgeübt werden können.Dazu gehören 88,5 Millionen Optionsscheine der Tranche A, die zueinem Preis von 50,40 Kanadischen Dollar pro Aktie ausübbar sind,und 51,2 Millionen Optionsscheine der Tranche B, von denen 38,4Millionen oder 75 Prozent zu einem Preis von 76,68 KanadischenDollar ausübbar sind. Die restlichen 25 Prozent der ursprünglichenTranche-B-Optionsscheine werden zu Tranche-C-Optionsscheinen undwerden zu einem über fünf Tage unmittelbar vor der Ausübungvolumengewichteten Preis der Stammaktien an der Toronto StockExchange ("VWAP") ausübbar sein. Wenn Canopy sein Recht ausübt,seine ausstehenden Canopy-Optionsscheine zu nutzen und die Anteilevon Acreage und Constellation zu erwerben, ist ein Anstieg desEigentumsanteils von Constellation an Canopy auf nicht mehr als 50Prozent zu erwarten.- Wenn Constellation in vollem Maße seine Optionsscheine der TrancheA nutzt, hat sich Canopy verpflichtet, innerhalb von 24 Monatennach dem Datum der Ausübung der Bezugsrechte 25 Prozent seinerausgegebenen Acreage-Aktien oder, wenn dieser Wert geringer ist,Aktien im Wert von 25 Prozent des impliziten Unternehmenswertes vonAcreage zurückzukaufen.- Constellation wäre es erlaubt, bis zu 20 Millionen Canopy-Aktienauf dem freien Markt zu erwerben, bevor die Optionsscheine ausgeübtoder gekündigt werden, vorausgesetzt, dass für jede vonConstellation erworbene Aktie die Zahl der Tranche-B-Optionsscheineum einen Optionsschein reduziert wird.- Constellation wird sein derzeitiges Repräsentationsniveau imVorstand von Canopy weiter aufrechterhalten.Pressekontakt:Viel mehr DetailsDie Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Planshinsichtlich des Arrangements im Rahmen des Business Corporations Act(British Columbia) ablaufen (das "Arrangement") und setzt dieZustimmung der Aktionäre sowohl von Canopy Growth als auch von Acreagebei Sondersitzungen voraus, die wahrscheinlich im Juni 2019stattfinden werden. Neben der Zustimmung der Aktionäre unterliegt dieTransaktion den geltenden behördlichen, gerichtlichen undbörsenrechtlichen Genehmigungen sowie bestimmten anderenAbschlussbedingungen.Gemäß den Transaktionsbedingungen unterliegen die untergeordnetenstimmberechtigten Aktien von Acreage, die von den Inhabern vonanteiligen stimmberechtigten Aktien von Acreage (die "anteiligenstimmberechtigten Aktien von Acreage"), den Inhabern von mehrfachstimmberechtigten Aktien von Acreage (die "mehrfach stimmberechtigteAktien von Acreage"), den Inhabern von Anteilseinheiten von Acreage(die "Inhaber von Anteilseinheiten von Acreage") und den Inhabern vonHigh Street Capital Partners, LLC und Aktien von Acreage Holdings WC,Inc. (die "USCo2-Inhaber") erworben werden können, bei der Umwandlungoder ggf. dem Umtausch dem hier definierten Recht und haben einenAnspruch auf die vorab zu zahlende Barprämie.Gemäß den Vertragsbedingungen wird Canopy Growth die vorab zu zahlendeBarprämie im Voraus an die Inhaber der untergeordnetemstimmberechtigten Aktien von Acreage, die Inhaber von mehrfachstimmberechtigten Aktien von Acreage, die Inhaber von Acreage-Anteilenund die USCo2-Inhaber (gemeinsam die "Acreage-Inhaber") auszahlen. Andie Acreage-Inhaber wird eine Vorausprämie auf Basis der aktuellausstehenden Wertpapiere von Acreage ausgezahlt.Nach der bundesweiten Legalisierung von Cannabis in den VereinigtenStaaten (dem "auslösenden Anlass") und der Erfüllung bestimmteranderer Abschlussbedingungen werden alle anteiligen stimmberechtigtenAktien von Acreage und mehrfach stimmberechtigten Aktien von Acreagein Übereinstimmung mit den jeweils an sie geknüpften Bedingungenautomatisch in untergeordnete stimmberechtigte Aktien von Acreageumgewandelt und danach werden alle untergeordneten stimmberechtigtenAktien von Acreage im gegebenen Umtauschverhältnis automatisch inCanopy-Aktien umgewandelt. Nach Abschluss der Transaktion haben dieInhaber von Acreage-Anteilen das Recht, ihre Anteile im gegebenenUmtauschverhältnis in Canopy-Aktien umzuwandeln, und USCo2-Inhaberhaben das Recht, dasselbe mit ihren Aktien zu tun. Die Inhaber vonAcreage-Anteilen müssen diese innerhalb von drei Jahren nach Abschlussder Transaktion in Canopy-Aktien umwandeln. Wenn der auslösende Anlassnicht innerhalb von 90 Monaten nach Zahlung der vorab zahlbarenBarprämie eintritt oder aufgehoben wird, wird der Vertrag gekündigt.Unter der Annahme, dass nach dem auslösenden Anlass alle Wertpapierevon Acreage umgewandelt wurden, werden die Acreage-Inhaber nach derUmsetzung der Transaktion rund 12,1 % von Canopy Growth (pro forma)besitzen und bis zu 16,6 %, wenn die genehmigten Akquisitionen vor demauslösenden Anlass abgeschlossen werden. Nach der Transaktion wird esAcreage erlaubt sein, bis zu 58.000.000 zusätzliche untergeordnetestimmberechtigte Acreage-Aktien (oder die entsprechende Anzahl vonkonvertierbaren Wertpapieren) auszugeben, zusammen mit weiteren5.221.905 untergeordneten stimmberechtigten Acreage-Aktien (oder derentsprechenden Anzahl von konvertierbaren Wertpapieren) imZusammenhang mit bestimmten potenziellen Akquisitionen von Acreage.Änderungen im Zusammenhang mit Constellation BrandsDer Abschluss der Transaktion ist von der Genehmigung der Ausgabe vonCanopy-Aktien gemäß den Transaktionsbestimmungen durch die Inhaber derCanopy-Aktien und bestimmter Änderungen an den bestehendenBezugsrechten eines Tochterunternehmens von Constellation Brandsabhängig. Aufgrund des Umfangs der vorgeschlagenen Transaktion habenCanopy Growth und Constellation Brands die hier angeführtenBestimmungen der Investorenrechtsvereinbarung geändert:Mit diesen Änderungen nutzt Constellation seinen Cashflow weiter, umeine Rendite für seine Aktionäre zu generieren, während Canopy Growthweiterhin die von Constellation im November 2018 getätigtenInvestitionen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar einsetzt.Empfehlung des Vorstands von AcreageDer Vorstand von Acreage (der "Vorstand von Acreage") hat auf dieeinstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Direktorenvon Acreage ("Sonderausschuss von Acreage") hin einstimmig dieTransaktion gebilligt und den Aktionären von Acreage empfohlen,zugunsten des Beschlusses zur Genehmigung der Transaktion zu stimmen.Der Vorstand von Acreage und der Sonderausschuss haben sowohl von derCanaccord Genuity Corp. als auch von INFOR Financial Inc. jeweils eineStellungnahme zur Fairness der Transaktion eingeholt, welche sich aufdie zum Zeitpunkt der jeweiligen Stellungnahmen bestehenden Meinungenstützt und die Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationenberücksichtigt, auf denen diese Meinungen basieren, und gemäß denendas Entgelt, das die Acreage-Anteilseigner gemäß den Bestimmungen derTransaktion erhalten, aus finanzieller Sicht für dieAcreage-Anteilseigner als fair erachtet wird.Zustimmung der Aktionäre von AcreageDie Transaktion erfordert die Zustimmung von mindestens 66? % derInhaber von untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage, deranteilig stimmberechtigten Aktien von Acreage und der mehrfachstimmberechtigten Aktien von Acreage. Zusätzlich bedarf dieTransaktion gemäß dem multilateralen Instrument 61-101 zum Schutz vonMinderheitensicherheitsanteilsbesitzern bei Sonderaktionen derGenehmigung durch mindestens eine Mehrheit der unbeteiligten Inhabervon untergeordneten stimmberechtigten Aktien von Acreage, der anteiligstimmberechtigten Aktien von Acreage und der mehrfachstimmberechtigten Aktien von Acreage, die jeweils getrennt als Klasseabstimmen.Bestimmte Direktoren und Amtsträger von Acreage haben Abstimmungs- undUnterstützungsvereinbarungen getroffen, nach denen sie unter anderemzugestimmt haben, zugunsten der Transaktion zu stimmen. EinigeDirektoren und Amtsträger von Acreage haben sich auch auf bestimmteSperrfristen in Bezug auf ihre derzeitigen Bestände anAcreage-Wertpapieren geeinigt.Empfehlung des Vorstands von CanopyGreenhill & Co. Canada Ltd. ("Greenhill") fungierte als Finanzberaterfür Canopy Growth und übergab dem Verwaltungsrat von Canopy Growth(dem "Canopy-Vorstand") eine unabhängige Stellungnahme zur Fairness,nach der das Umtauschverhältnis, das für die Transaktion gilt, ausfinanzieller Sicht gegenüber Canopy Growth fair ist. Nach Eingang derStellungnahme von Greenhill zur Fairness wurden die Transaktion unddie Änderungen vom Vorstand einstimmig gebilligt, mit Ausnahme vonDirektoren, die sich aufgrund der Änderungen der Stimme enthaltenhaben. Alle Vorstandsmitglieder unterstützen die Transaktion und dieÄnderungen.Zustimmung der Aktionäre von CanopyDie Ausgabe der Canopy-Aktien im Zusammenhang mit der Transaktion undeinige der Änderungen werden die Zustimmung einer einfachen Mehrheitder unbeteiligten Aktionäre von Canopy Growth im Rahmen einerSondersitzung (die "Canopy-Sitzung") erfordern.Zusätzliche TransaktionsbedingungenDie Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt derGenehmigung durch die CSE, die Toronto Stock Exchange und die New YorkStock Exchange, des Supreme Court of British Columbia sowie bestimmteranderer behördlicher Genehmigungen und Abschlussbedingungen. DieVereinbarung enthält Darstellungen, Garantien und Verträge,einschließlich einer Kündigungsgebühr in Höhe von 150 MillionenUS-Dollar, die für den Fall, dass die Transaktion unter bestimmtenUmständen beendet wird, von Acreage zu zahlen ist. Der Vertrag umfasstauch bestimmte Abwerbeverbote und räumt Acreage das Recht ein, unterbestimmten Umständen einen besseren Vorschlag anzunehmen, wobei CanopyGrowth das Recht hat, einen solchen besseren Vorschlag, den Acreageerhalten hat, innerhalb von fünf Werktagen zu überbieten.Weitere Details der Transaktion und der Änderungen werden denAktionären von Canopy Growth und Acreage in Informationsrundschreibenzur Verfügung gestellt, die an die Aktionäre verschickt werden.BeraterCassels Brock & Blackwell LLP und Paul Hastings LLP fungierten alsRechtsberater für Canopy Growth. PricewaterhouseCoopers LLP (Kanada)fungierte als Finanzberater für Canopy Growth. Ernst & Young LLP (EY)fungierte als Steuerberater für Canopy Growth. DLA Piper (Kanada) LLPund Cozen O'Connor fungierten als Rechtsbeistand für Acreage.Canaccord Genuity Corp. fungierte als Finanzberater von Acreage undINFOR Financial Inc. als Finanzberater des Sonderausschusses vonAcreage. Canaccord Genus Corp. und INFOR Financial Inc. legten demVorstand und dem Sonderausschuss von Acreage einSachverständigengutachten zur Fairness vor. Stikeman Elliott LLP warder Rechtsberater des Sonderausschusses von Acreage.Über Canopy GrowthCanopy Growth ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis-und Hanf-Unternehmen, das unterschiedliche Marken und kuratierteCannabis-Sorten in trockener Form, Öl und Softgel-Kapseln anbietet.Canopy Growth bietet medizinisch zugelassene Inhalationsgeräte überdie Tochtergesellschaft Storz & Bickel GMbH & Co. KG an. Von Produkt-und Prozessinnovationen bis zur Marktausführung wird Canopy Growthangetrieben von einer Leidenschaft für Leadership und der Absicht, einCannabis-Unternehmen von Weltformat aufzubauen - Produkt um Produkt,Standort um Standort und Land um Land. Das Unternehmen hat Betriebe inmehr als einem Dutzend von Ländern auf fünf Kontinenten.Canopy Growth hat sich stolz dem Ziel verschrieben, Menschen inGesundheitsberufen aufzuklären, robuste klinische Studiendurchzuführen und das Verständnis der Öffentlichkeit für Cannabis zuerweitern, und durch seine hundertprozentige TochtergesellschaftCanopy Health Innovations hat es Millionen von Dollar in modernste,kommerzielle Forschung und in die Entwicklung geistigen Eigentumsinvestiert. Canopy Growth arbeitet mit der Beckley Foundation zusammenund hat Beckley Canopy Therapeutics ins Leben gerufen, um klinischvalidierte Cannabis-basierte Medikamente zu erforschen und zuentwickeln, mit einem starken Fokus auf dem Schutz geistigenEigentums. Canopy Growth hat Vermögenswerte des führendenHanf-Forschungsinstituts ebbu, Inc. ("ebbu") übernommen. Fortschritteim Bereich geistiges Eigentum ("IP") und Forschung und Entwicklung,die vom ebbu-Team erzielt wurden, sind direkt auf das genetischeZuchtprogramm für Hanf und THC-reiches Cannabis und dieCannabis-haltigen Getränke von Canopy Growth anwendbar. Über dasBeteiligungsunternehmen Canopy Rivers Inc. bietet Canopy GrowthRessourcen und Investitionen für neue Marktteilnehmer und baut einPortfolio von stabilen Investitionen in dem Sektor auf.Von unserer historischen Notierung an der Börse von Toronto und derBörse von New York bis zu unserer fortgesetzten internationalenExpansion ist der Stolz, den Shareholder-Value durch Leadership zusteigern, in allem, was wir tun, zu spüren. Canopy Growth hatPartnerschaften mit führenden Namen des Sektors geschlossen, wieCannabis-Größe Snoop Dogg, den legendären Züchtern DNA Genetics undGreen House Seeds, Batelle, der weltgrößten gemeinnützigen Forschungs-und Entwicklungsorganisation, und dem führendenFortune-500-Alkoholunternehmen Constellation Brands, um nur einige zunennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierteCannabis-Produktionsanlagen mit über 408.000 QuadratmeternProduktionskapazität und über 4.600 Quadratmetern GMP-zertifizierterProduktionsfläche. Weitere Informationen erhalten Sie aufwww.canopygrowth.comÜber AcreageAcreage mit Hauptsitz in New York City ist nach öffentlichzugänglichen Informationen der größte vertikal integrierte,mehrstaatliche Eigentümer von Cannabis-Lizenzen und damit verbundenenVermögensgütern in den USA in Bezug auf die Anzahl der Staaten mitCannabis-Lizenzen. Acreage besitzt Lizenzen für den Betrieb oderverfügt über Management-Service-Vereinbarungen mit Lizenzinhabern, umBetriebe in 20 Staaten (einschließlich ausstehender Akquisitionen) miteiner Bevölkerung von etwa 180 Millionen Amerikanern zu unterstützenund laut Marktforschung von Arcview Market Research bis 2022 einengeschätzten ansprechbaren Gesamtmarkt im Wert von mehr als 17Milliarden Dollar mit legalen Cannabis-Verkäufen zu bedienen. Acreagewidmet sich dem Aufbau und der Skalierung seiner Unternehmungen, umein nahtloses, verbraucherorientiertes Cannabis-Erlebnis zu schaffen.Die nationale Einzelhandelsmarke von Acreage, The Botanist, wurde imJahr 2018 eingeführt.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinnedes US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von1995 sowie anwendbarer kanadischer Wertpapiergesetze.Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen lassen sich oft, jedochnicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet"oder "erwartet nicht", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder"nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Varianten solcher Wörter undPhrasen erkennen oder sie geben an, dass bestimmte Handlungen,Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen bzw. auftreten "können" oder"könnten" oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oderInformationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen, dass dieaktuellen Ergebnisse, die Leistung oder Errungenschaften von CanopyGrowth, Acreage oder deren Tochtergesellschaften erheblich vonzukünftigen Ergebnissen, der Leistung oder Errungenschaften abweichen,die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zumAusdruck gebracht oder impliziert werden, die in dieserPressemitteilung enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagenbeinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf unsere Erwartungenhinsichtlich folgender Punkte: Zeitpunkt und Ergebnis der Transaktion,die erwarteten Vorteile der Transaktion für die Vertragsparteien undderen jeweiligen Wertpapierinhaber, die Auswirkungen der Transaktionund das erwartete Wachstum des kombinierten Unternehmens und dererwartete zeitliche Ablauf der Versammlung.Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mitzukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen,dass sich tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen,Perspektiven und Möglichkeiten wesentlich von denen unterscheiden, diesolche zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck bringen oderimplizieren. Dazu gehören Annahmen über die Zeit, die für dieVorbereitung und den Versand von Materialien für oder über dieAktionärsversammlung erforderlich ist; die Möglichkeit der Parteien,die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen undAktionärsgenehmigungen rechtzeitig und zu zufriedenstellendenBedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderenBedingungen rechtzeitig zu erfüllen; die Wahrscheinlichkeit, dass dasauslösende Ereignis zum vorgesehenen Datum eintritt oder daraufverzichtet wird; die Fähigkeit der Parteien, nach dem Eintritt desauslösenden Ereignisses oder dem Verzicht darauf dieAbschlussbedingungen rechtzeitig zu erfüllen; andere Erwartungen undAnnahmen bezüglich der Transaktion; und solche Risiken, die auf demjährlichen Informationsformular von Canopy Growth vom 28. Juni 2018und im jährlichen Informationsformular von Acreage vom 14. Februar2019 enthalten sind und bei den kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter denjeweiligen Profilen von Canopy Growth und Acreage bei SEDAR auf derWebsite www.sedar.com zur Verfügung stehen. Die Leser werden daraufhingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfendist.Canopy Growth und Acreage haben die zukunftsgerichteten Aussagen undInformationen über die zu erwartenden Vorteile und den Abschluss derTransaktion sowie den erwarteten zeitlichen Ablauf für den Abschlussder Transaktion im Vertrauen darauf zur Verfügung gestellt, dassbestimmte Annahmen zum aktuellen Zeitpunkt angemessen sind. Auch wennCanopy Growth und Acreage davon ausgehen, dass die Annahmen undFaktoren, die für die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationenoder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendetwerden, vernünftig sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solcheInformationen gesetzt werden, da keine Gewährleistung gegeben werdenkann, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitraum oder überhauptauftreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen undzukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthaltensind, sind zum Stand des Datums dieser Pressemitteilung aktuell undCanopy Growth und Acreage übernehmen keine Verpflichtung, solchezukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neueInformationen, nachfolgende Ereignisse oder Sonstiges zu reflektieren,außer dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass die Transaktion und dasauslösende Ereignis erfolgen werden oder dass sie zu den in dieserPressemitteilung vorgesehenen Bedingungen erfolgen werden. DieTransaktion könnte modifiziert, umstrukturiert oder eingestelltwerden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich aufgrund einer Reihevon Faktoren und Risiken erheblich von jenen unterscheiden, die zumaktuellen Zeitpunkt erwartet werden.Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn dieerforderlichen Zustimmungen der Gesellschafter, des Gerichts und derBehörden erteilt worden sind. Es kann keine Zusicherung dafür geben,dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen außerdenjenigen, die im Zusammenhang mit der Transaktion in denRundschreiben des Vorstands bekanntgegeben werden, möglicherweiseunrichtig oder unvollständig sein könnten und Sie sich daher nicht aufdiese Informationen verlassen sollten.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieserPressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt.