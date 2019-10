Canopy Growth gibt Kauf eines Mehrheitsanteiles an BioSteel Sports Nutrition Inc bekannt

Smiths Falls, On und Toronto (ots/PRNewswire) - - Die CanopyGrowth Corporation ("Canopy Growth" oder "Unternehmen") (TSX: WEED)(NYSE: CGC) ist erfreut, bekannt geben zu können, dass man eineBartransaktion zum Erwerb eines Mehrheitsanteiles an der BioSteelSports Nutrition Inc. ("BioSteel") abgeschlossen hat, eines führendenProduzenten von Produkten der Sporternährung. Die Transaktionversieht Canopy Growth mit einer signifikanten Plattform, um sich denBereich der Sporternährung und -getränke zu erschließen. Sie bildetdie Grundlage für die Übernahme von Cannabidiol (CBD) in künftigenProduktangeboten in globaler Übereinstimmung mit Bestimmungen fürProdukte mit CBD zum Verkauf in den USA, die aus staatlich zulässigemindustriellem Hanf stammen.BioSteel wurde 2009 gegründet und konzentriert sich auf natürlicheZutaten, Produkttransparenz und Identifizierung der essenziellenNährstoffe, die für körperliche Aktivität erforderlich sind. Damithat die Marke sich den Ruf geschaffen, Anbieter von Getränkeproduktenfür Hochleistungssportler zu sein. Produkte von BioSteel wurden vonmehr als 70 % der Mannschaften in den vier wichtigsten SportligenNordamerikas erworben. Zu den Markenbotschaftern gehören: EzekielElliott von den Dallas Cowboys; Connor McDavid von den EdmontonOilers; WTA-Spieler Eugenie Bouchard; Andrew Wiggins von denMinnesota Timberwolves; Tyler Seguin von den Dallas Stars; JalenRamsey von den Jacksonville Jaguars; Wayne Gretzky, Mitglied derRuhmeshalle der NHL; Gleyber Torres von den New York Yankees undLPGA-Golfer Brooke Henderson aus Smiths Falls. Speziell macht derVertrag von Ezekiel Elliott mit BioSteel es möglich, denStar-Running-Back als führenden Werbeträger für CBD-Produkteeinzusetzen, sobald die NFL dies gestattet. Bislang konnte dies nochkein aktiver Spieler tun.Des Weiteren hat BioSteel nationale Organisationspartnerschaftenmit USA Hockey, Canada Basketball, Athletics Canada und derProfessional Hockey Players Association. Das Unternehmen verfügt inKanada und den USA über mehr als 10.000 Vertriebspunkte undexpandiert weiterhin auf beiden Märkten und nach Europa."BioSteel genießt den Ruf, der beste Anbieter seiner Klasse vonnatürlichen Produkten für die Sporternährung zu sein. SämtlicheProdukte des Unternehmens sind bestens positioniert, den wachsendenTrend vollständig natürlicher Produkte auf Pflanzenbasis zu nutzen,die nicht nur von Profisportlern bevorzugt werden, sondern auch vonaktiven Konsumenten", kommentierte Mark Zekulin, der CEO von CanopyGrowth. "Dieser Erwerb ermöglicht uns, den Bereich der Sporternährungmit einer starken und wachsenden Marke zu betreten. Wir bewegen unsweiterhin auf einen regulierten Markt von Nahrungs- undGetränkeprodukten zu, die Cannabis enthalten. Wir sehen die Übernahmevon CBD in künftigen Angeboten von BioSteel als einen potenziellsignifikanten und umwälzenden Wachstumstreiber für unsere Tätigkeitan.""Die Nutzung und Akzeptanz von Produkten auf der Grundlage von CBDin der Welt des professionellen Sports hat sich geändert. Wir habendie negativen Effekte rezeptpflichtiger Schmerzmittel gesehen undSportler halten Ausschau nach gesünderen Alternativen", sagte MichaelCammalleri, Mitbegründer und einer der CEOs von BioSteel SportsNutrition. "Es ist unter NHL-Spielern praktisch täglich präsent undauch ich als regelmäßiger CBD-Nutzer kann die Entwicklung undführende Stellung von BioSteel in diesem Bereich nur rühmen.""BioSteel ist stolz darauf, seit seinen Anfängen stets anvorderster Front der gesunden und natürlichen Sporternährung zustehen. Der Beitritt zu Canopy Growth, dem weltweit führendenUnternehmen in Forschung, Entwicklung und Herstellung imCannabis-Bereich, spiegelt die natürliche Entwicklung unserer Markewieder und wird uns ermöglichen, unser Produktangebot und denglobalen Vertrieb auszubauen", sagte John Celenza, Mitbegründer undeiner der CEOs von BioSteel Sports Nutrition. "Auf demVerbrauchermarkt und bei vielen unserer Athleten ist eine wachsendeKenntnis von Cannabis und CBD-Produkten zu verzeichnen. DiesePartnerschaft gewährleistet, dass wir im Bereich der Sporternährungweiterhin das Niveau heben."Die heutige Ankündigung gibt die fortlaufende und vielfältigeStrategie von Canopy Growth weiter, neue Märkte mit einer Plattformaus Produktion, Vertrieb und Marketing von CBD-Produkten zu betreten,die aus Hanf und Cannabis diverser Vertikalen in Übereinstimmung mitden Bestimmungen stammen. Durch die Transaktion erhält Canopy Growtheinen Anteil von 72 % an BioSteel, mit einer vereinbarten Option zu100 % Besitz.Paradigm Capital Inc. agierten als Finanzberater von BioSteel undMcCarthy Tetrault LLP agierten als Rechtsberater von BioSteel inVerbindung mit der Transaktion.BioSteel Datenblatt- Die Anfänge von BioSteel reichen bis ins Jahr 2005 zurück, als dieerste, nicht kommerzielle Version von BioSteels Sports HydrationMix #DrinkThePink geschaffen wurde.- Zum inneren Leitungsteam von BioSteel gehören: John Celenza,Mitbegründer und einer der CEOs und eine der Top-FührungskräfteKanadas im Bereich Sport und Ernährung; Andrew Nichols, ChiefRevenue Officer und früherer Geschäftsführer in Kanada für dieführende Schuhmarke Crocs sowie Michael Cammalleri, Mitbegründerund einer der CEOs und früherer NHL-Spieler, der 16 Spielzeiten beiden LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devilsund Edmonton Oilers spielte. Michael Cammalleri hat in der Firmajetzt eine Vollzeittätigkeit übernommen und ist eine treibendeKraft des Wachstums und der Zukunftspläne von BioSteel.- Der entscheidende Erfolgsfaktor des Sports Hydration Mix#DrinkThePink von BioSteel ist der Fokus auf natürlicheInhaltsstoffe und überlegene Leistung. Dieser Sports Hydration Mixkommt ohne Zucker, Aufputschmittel, Gluten und künstlicheFarbstoffe/Aromen aus - im klaren Kontrast zurMainstream-Konkurrenz im Bereich der Sportgetränke.- Die ursprüngliche, nicht kommerzielle Version dieses zentralenProduktes wurde 2005 von Matt Nichol nach Ankündigung neuerBestimmungen für Drogentests in der NHL zusammengestellt. 2009vermarktete BioSteel seinen Sports Hydration Mix #DrinkThePinkkäuflich an professionelle Sportmannschaften in Nordamerika underwarb sich den Ruf als Sportgetränk der Wahl fürHochleistungssportler.- Auch heute sind Produkte von BioSteel für professionelle Athletengemacht, neben einem wachsenden Stamm aktiver Konsumenten. DasProduktangebot umfasst den ursprünglichen Sports Hydration Mix#DrinkThePink, Proteine auf Basis von Molke und Pflanzen, täglicheessenzielle Nährstoffe (Sport-Grünpflanzen, Vitamine, Kollagenetc.) Leistungs- Nahrungsergänzungen (Kreatin, BCAA etc.) sowieMerchandise.- BioSteel hat einen Kader einiger der besten Profiathletenzusammengestellt und nutzt diese Beziehungen, um im MarketingBekanntheit zu erzielen und Verbraucher anzuziehen. Einentscheidender Aspekt der Marke BioSteel ist ihre Authentizität,die durch die Tatsache bestärkt wird, dass alle Athleten aus demTeam BioSteel tatsächlich Produkte von BioSteel verwenden.#TEAMBIOSTEEL hat insgesamt mehr als 10 Millionen Follower aufTwitter, Instagram und Facebook.Einen Schluck auf künftiges Wachstum (mit BioSteel).Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabisgerätunternehmen, dasverschiedene Marken und ausgewählte Cannabissorten in Trocken-, Öl-und Softgelkapselformen sowie Medizingeräte über dieTochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von derProdukt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird CanopyGrowth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagementangetrieben, mit Schritten bei Produkten, Standorten und Ländern einCannabis-Unternehmen der Weltklasse aufzubauen.Canopy Growth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländernauf fünf Kontinenten. Spectrum Therapeutics, die Medizinsparte vonCanopy Growth, widmet sich der Ausbildung von medizinischenFachkräften, der Durchführung substanzieller klinischer Forschung undder Information der Öffentlichkeit über Cannabis, und hat MillionenDollar in modernste, vermarktbare Forschung und geistiges Eigentuminvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu den Kunden einegroße und treue Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an der Toronto StockExchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hatCanopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie denCannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten ZuchtfirmenDNA Genetics und Green House Seeds und dem führendenFortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nureinige zu nennen. Canopy Growth betreibt 11 lizenzierteCannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von über483.000 Quadratmetern, darunter über 93.000 QuadratmeterGMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen erhaltenSie unter www.canopygrowth.comInformationen zu BioSteelBioSteel ist ein nordamerikanisches Unternehmen des BereichesSporternährung, dessen Grundsatz lautet, die sicherste, gesündesteund wirksamste verfügbare Reihe der Ernährungsprodukte zu liefern.Die Palette der Ernährungsprodukte von BioSteel reicht von einemSportgetränk ohne Zucker und Koffein und ohne künstlicheGeschmacksstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe bis zu einerReihe von Proteinen und täglichen essenziellen Nährstoffen. Produktevon BioSteel sind derzeit in ganz Nordamerika verfügbar sowieweltweit bei ausgewählten Einzelhandelspartnern und online direkt fürKonsumenten unter www.biosteel.com.Hinweis bezüglich PrognosenDiese Pressemitteilung enthält "Prognosen" im Sinne desUS-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995sowie prognostische Informationen im Sinne geltender kanadischerWertpapiergesetze. Prognosen und prognostische Informationen könnenoft, aber nicht in jedem Fall, anhand der Nutzung von Wörtern wie"planen", "erwarten" oder "erwarten nicht", "wird erwartet","schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher"oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oderAngaben, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisseeintreten oder umgesetzt werden "könnten" oder "würden",identifiziert werden. Prognosen und prognostische Informationenbringen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andereFaktoren mit sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse, Leistungen oder Resultate von Canopy Growth oder seinenTochterfirmen wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungenoder Resultaten abweichen, die in den Prognosen und prognostischenInformationen in dieser Pressemitteilung explizit oder implizit zumAusdruck kommen. Beispiele solcher Aussagen wären "führendenWerbeträger für CBD-Produkte einzusetzen, sobald die NFL diesgestattet" und "in laufender Expansion in die USA und Europa".Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die Prognosen undprognostische Informationen mit sich bringen, könnten dazu führen,dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten undGelegenheiten wesentlich von denen abweichen, die in solchenPrognosen und prognostischen Informationen explizit oder implizit zumAusdruck kommen. Dazu gehören Bestimmungen bezüglich CBD und Risiken,die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. Juni2018 dargelegt werden, das bei der kanadischen Wertpapieraufsichteingereicht wurde und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDARunter www.sedar.com verfügbar ist. Zwar ist das Unternehmen derÜberzeugung, dass die Annahmen und Faktoren, die beim Verfassen derPrognosen und prognostischen Informationen in dieser Pressemitteilunggenutzt wurden, angemessen sind, man sollte sich aber nichtvorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es erfolgtkeinerlei Zusicherung, dass solche Ereignisse in den angegebenenZeiträumen oder überhaupt eintreten. Die Prognosen und prognostischenInformationen in dieser Pressemitteilung erfolgen zum Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab,solche Prognosen und prognostischen Informationen öffentlich zuaktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse odersonstiges wiederzugeben, wenn nicht von geltenden Wertpapiergesetzengefordert.Pressekontakt:Canopy GrowthCaitlin O'Hara,Media RelationsCaitlin.Ohara@canopygrowth.com613-291-3239Investor RelationsTyler BurnsTyler.Burns@canopygrowth.com855-558-9333 App. 122BioSteel Sports NutritionJames LamontDirector of Communicationsjlamont@biosteel.com416-859-5870Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell