Canopy Growth finalisiert angekündigte Übernahme von Beckley Canopy Therapeutics

Smiths Falls, Ontario und London (ots/PRNewswire) - - Die CanopyGrowth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ("Canopy Growth" oder das"Unternehmen") hat den bereits angekündigten Erwerb aller im Umlaufbefindlichen Aktien des internationalenCannabinoid-Forschungsunternehmens Beckley Canopy Therapeutics(Beckley Canopy), einschließlich des kommerziell orientierten JointVentures, Spectrum Biomedical UK, abgeschlossen. Diese Teams werdennun in die Organisation von Spectrum Therapeutics eingegliedert, umdie Bandbreite der unter dem Spectrum-Banner betriebenen klinischenForschung zu erweitern und die kommerziellen Teams inKontinentaleuropa und im Vereinigten Königreich zusammenzuführen.Im Zuge der Akquisition wird sich die Managementstruktur vonCanopy Growth auf europäischer Ebene umgestalten. Paul Steckler undSteven Wooding werden gemeinsam als geschäftsführende Direktorenfungieren und damit die Verantwortung für alle europäischenAktivitäten übernehmen. Paul verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrungim kommerziellen Pharma-Management und war bislang sowohl in kleinenals auch in großen Pharmaunternehmen tätig, unter anderem bei Pfizer.Steve war 27 Jahre lang bei Janssen, dem Pharma-Arm von Johnson &Johnson, aktiv und hatte dort diverse Positionen inne. Seine jüngsteRolle bei Janssen umfasste die Leitung des Bereiches GlobalCommercial Strategy und Market Access."Die Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem unserewirtschaftlichen Möglichkeiten in ganz Europa steigen", sagte MarkZekulin, CEO von Canopy Growth. "Spectrum Biomedical hat allenotwendigen Zulassungen für den Import von Cannabis in den britischenMarkt abgeschlossen und ist stolz darauf, dort den Patienten denZugang zu sicheren Cannabinoid-basierten Medikamenten erleichtern zukönnen. Die Konsolidierung unserer Betriebe im Vereinigten Königreichwird es Canopy ermöglichen, gleichzeitig seine Forschungs- undkommerziellen Fähigkeiten auf dem gesamten Kontinent zu verbessern."Beckley Canopy wurde im Januar 2018 als Joint Venture zwischenBeckley Research & Innovations ("BRI") und Canopy Growth gegründet,um klinisch validierte Cannabis-Medikamente zu erforschen und zuentwickeln; ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz vongeistigem Eigentum. Die Forschungsplattform ist eine starkeeuropäische Partnerschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich,innerhalb welcher europäische und nordamerikanische Führungskräftevon BRI und Canopy Growth, Experten in der Cannabisforschung,zusammenarbeiten. Seit seiner Gründung hat Beckley Canopy bedeutendeFortschritte in den zentralen Forschungsbereichen erzielt,zusätzliche Indikationen ermittelt und arbeitet als Ergänzung eng mitdem internationalen Canopy-Forschungsteam zusammen.Wir freuen uns, auch in der Zukunft (in Europa) weiter zu wachsen.Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes,diversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabis-Technikunternehmen,das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-,Öl- und Softgelkapselform sowie Medizintechnik über Canopy GrowthsTochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet Von derProdukt- und Prozessinnovation bis hin zur Marktumsetzung wird CanopyGrowth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagementangetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen derWeltklasse mit mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen esvertreten ist, aufzubauen. Canopy Growth ist in mehr als einemDutzend Ländern auf fünf Kontinenten tätig.Die medizinische Sparte von Canopy Growth, Spectrum Therapeutics,widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, derUmsetzung einer robsten klinischen Forschung und derÖffentlichkeitsarbeit im Bereich Cannabis und hat Dollarbeträge inMillionenhöhe in modernste, vermarktbare Forschung sowie in dieEntwicklung von geistigem Eigentum investiert. Spectrum Therapeuticsvertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die mithilfe desfirmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert sind,sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unterder Marke Bionorica Ethics.Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit anerkannte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden einegroße und loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an der Toronto StockExchange und der New York Stock Exchange bis hin zu unsereranhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln davongeprägt, dass wir mit Stolz den Mehrwert für unsere Aktionäre durchFührungskompetenz steigern. Canopy Growth hat Partnerschaften mitwichtigen Branchengrößen geschlossen, darunter Cannabis-Ikonen wieSnoop Dogg und Seth Rogen, bekannte Zuchtfirmen wie DNA Genetics undGreen House Seeds und das Fortune-500-Unternehmen ConstellationBrands, führend im Bereich des Vertriebs von alkoholischen Getränken,um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elf lizenzierteCannabis-Produktionsstätten mit über 437.000 QuadratmeternProduktionskapazität, darunter eine GMP-zertifizierteProduktionsfläche von über 93.000 Quadratmetern. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.canopygrowth.com.Hinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDie vorliegende Pressemitteilung enthält nach denBegriffsbestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von1995 sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" und sogenannte"zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischenWertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an Wörtern wie "plant","erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt","beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher" bzw."glaubt" oder an Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungenerkannt werden, bzw. daran, dass erklärt wird, dass bestimmteHandlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten","würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht"werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhaltenbekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren,die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungenoder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Beispielefür solche Aussagen sind Aussagen zu strategischen Akquisitionen.Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mitzukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen,dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten undChancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zumAusdruck gebracht werden, einschließlich in Bezug auf die Erfüllungvon provinziellen Vertriebsverträgen und den Verkauf der gesamtenzugeteilten Cannabismenge durch die Provinzen sowie Risiken, die indem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 25. Juni2019 enthalten sind, das bei den kanadischenWertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf demEmittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.comverfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass dieAnnahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichtetenInformationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagen in dieserPressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sichnicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es kannnicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenenZeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen undzukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilungund das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diesezukunftsgerichteten Informationen bzw. zukunftsgerichteten Aussagenöffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgendeEreignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durchdie geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Caitlin O'HaraMedienbeziehungenCaitlin.Ohara@canopygrowth.com613-291-3239InvestorenbeziehungenTyler BurnsTyler.Burns@canopygrowth.com855-558-9333Durchwahl 122.Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell