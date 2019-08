Canopy Growth erzielt im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 mehr Umsatz dank einer Steigerung beim Verkauf von getrocknetem Freizeit-Cannabis um 94 Prozent

Bereinigtes EBITDA verbessert sich gegenüber dem Vorquartal um mehrals 5 Millionen Kanadische Dollar (CAD);Unternehmen gut aufgestellt,um CBD-Produkte bis zum Ende des GJ 2020 auf den US-Markt zubringen;Rekordernte von über 40.000 kgBILANZHÖHEPUNKTE- Im ersten Quartal 2020 wird ein Nettoumsatz1 in Höhe von 90,5Millionen CDN erzielt.- Bereinigtes EBITDA fällt mit einem Minus von (92,0) Millionen CDNim Vergleich zum 4. Quartal 2019 um 5,7 Millionen CDN besser aus,wobei hier auch Investitionen in den Ausbau des CBD-Geschäfts inden USA eingerechnet sind.- Verkäufe von getrocknetem Cannabis im Markt für kanadischenFreizeit-Cannabis gehen gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 94 % nachoben.- Erntevolumen von 40.960 Kilogramm bedeutet eine Steigerung von 183% gegenüber dem 4. Quartal 2019 und übersteigt die Erwartungen fürdas Quartal.- Umsatz beim internationalen Medizinal-Cannabis steigt gegenüber dem1. Quartal 2019 um 209 %.- In dem Quartal wurden 56 Patentanträge eingereicht, womit dasPatenportfolio des Unternehmens mit 111 Patenten und 270Patentanträgen in der Branche führend ist.- Die für Oktober 2019 geplante Vorstellung neuer Produktangebote mithöherem Mehrwert und größerer Gewinnmarge in verschiedenen Formenund Größen liegt im Zeitplan.- Einmalige, nicht zahlungswirksame Kosten aus der Auflösung vonOptionsscheinen machen den größten Anteil am Nettoverlust in demQuartal aus.1 Umfasst dienegativenAuswirkungen derAnpassungen beimUmsatz, was hierdie Schätzung desUnternehmens vonvariablenGegenleistungenmeint, die ausRückgaberechtenentstehen könnenund die DynamikvonNeueröffnungenvonLadengeschäftenbeeinflussen, undwas in ersterLinie mit Ölenund Softgelszusammenhängt,und es umfasstdie Auswirkungender Anpassungenbei anderenUmsätzen auf dieVerbrauchssteuer.Smiths Falls, Omtario (ots/PRNewswire) - Die Canopy GrowthCorporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED)(NYSE: CGC) gab heute ihre Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2019zu Ende gegangene erste Quartal bekannt. Alle Geschäftszahlen indieser Pressemitteilung sind in Kanadischen Dollar angegeben, sofernnicht anders ausgewiesen. Diese Pressemitteilung sollte in Verbindungmit dem Konzernabschluss-Zwischenbericht und Konzernlagebericht(Condensed Interim Consolidated Financial Statements and ManagementDiscussion & Analysis) des Unternehmens für den Dreimonatszeitrum mitEnde zum 30. Juni 2019 gelesen werden, der auf SEDAR (www.sedar.com)eingereicht wurde bzw. wird und unter www.canopygrowth.com zurVerfügung gestellt wird.Canopy Growth erntete im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020Produkte im Volumen von 40.960 kg, was deutlich über der zuvorerwarteten Menge lag, die auf 34.000 Kilogramm geschätzt worden war.Die Ernte im 1. Quartal ist die erste Vollernte seit dem Umbau derGroßgewächshäuser, mit dem im Kalenderjahr 2018 begonnen worden warund der an den Anlagen in Mirabel, Delta und Aldergrove zum Großteilabgeschlossen werden konnte. Vor diesem Hintergrund kann dasUnternehmen seinen Fokus ab sofort auf die Ertrags- undKostenoptimierung an diesen Standorten verlagern. Das Unternehmen istdavon überzeugt, dass diese Maßnahmen bereits in den nächsten Monatensowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der BruttomargeVerbesserungen bringen werden. Das Unternehmen demonstriert mit derletzten Ernte im 1. Quartal seine Fähigkeit, die Produktion vonCannabis-Strängen mit hohem THC-Gehalt, die 70 Prozent der Ernteausmacht, zu steigern. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, umdie steigende Nachfrage des Einzelhandels nach Produkten mit hohemTHC-Gehalt besser befriedigen zu können. Das Unternehmen verzeichnetezudem einen Anstieg beim Verkauf von Freizeit-Cannabis imEinzelhandel, der auch weiterhin der wichtigste Vertriebskanal ist,um neue Verbraucher zu erreichen."Nach Abschluss des ersten Quartals 2020 und mit Blick auf dasrestliche Geschäftsjahr verfolgt das Unternehmen im Wesentliche zweiGeschäftsziele", sagte Mark Zekulin, CEO von Canopy Growth. "Erstenskonzentriert sich das Unternehmen weiter darauf, die Grundlage füreine dominierende Position in einem viel versprechenden globalenGeschäftsfeld aufzubauen. Das bedeutet, dass in die Entwicklung vongeistigem Eigentum, in den Aufbau von Marken und in den Ausbau derinternationalen Reichweite investiert werden muss, und dass derAusbau der Produktionskapazitäten für derzeitige und zukünftigeProdukte gewährleistet sein muss. Zweitens haben wir uns darauffestgelegt, im restlichen Geschäftsjahr die Weiterentwicklung vomAufbau hin zum Betrieb voranzubringen, was vor dem Hintergrund, dassunser Expansionsprogramm in Kanada auf sein Ende zugeht und neueProdukte mit einem höheren Mehrwert auf den kanadischen Markt kommen,bedeutet, dass unser Geschäft in Kanada nachhaltiger und profitablerwird und höhere Margen abwirft.""Das Geschäftsjahr 2020 wird für die Hanfbranche erneut einespannende Zeit werden, zumal wir kurz vor dem Start neuerProduktformate stehen. Unsere letzten Ernten sind ein Beleg dafür,dass unser Fokus, den wir auf eine hervorragende betrieblicheQualität gelegt haben, funktioniert, und wir freuen uns schon jetztdarauf, unseren Kunden in Kanada und in den USA zeigen zu dürfen, waswir hinter den Kulissen bereits an Arbeit geleistet haben, um dennächsten Schwung an Produkte, der im Laufe dieses Jahres noch auf denMarkt kommt, vorzubereiten", sagte Zekulin. "Auf internationalerEbene arbeiten wir derzeit an der Infrastruktur, mit deren Ausbau wirmindestens die letzten paar Jahre verbracht haben, wobei wir hierseit dem 1. April nicht einmal 1.000 kg oder Kilogrammäquivalente angetrockneten Blüten sowie Öl- und Softgel-Produkte aus Kanadaexportiert haben und die inländische, kommerzielle Produktion inDeutschland (C3), Dänemark (Spectrum Therapeutics) und in denVereinigten Staaten (nur CBD) jetzt auf den Weg gebracht ist."Im Hinblick auf Kanada ist das Unternehmen überzeugt, dass für dieaktuellen Ergebnisse und im Hinblick auf das verbleibendeGeschäftsjahr Großveranstaltungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dadas Unternehmen eine ambitionierte Vertriebs- und Betriebsstrukturaufgebaut hat, kann es hinsichtlich eines erfolgreichen Starts vonneuen Hanf-Formaten und der Beschleunigung bei der Eröffnung neuerLadengeschäfte im ganzen Land zuversichtlich sein. Heute kommt inOntario und Quebec, den beiden bevölkerungsreichsten Provinzen inKanada, ein Ladengeschäft auf 595.000 bzw. 495.000 Einwohner.Demgegenüber beträgt beispielsweise das Verhältnis in Colorado einszu 10.000. Vor diesem Hintergrund begrüßt das Unternehmen dieAnkündigungen in beiden Provinzen, Lizenzen für weitereLadenstandorte zu vergeben. Das Unternehmen wird auch weiterhin imBlick behalten, ob seine Strategie mit der Dynamik am Marktübereinstimmt, zumal sich das Umfeld im kanadischen Einzelhandelweiter auffächert. Es bleibt aber zuversichtlich, was seinederzeitigen Pläne in Kanada, das langfristige Potenzial deskanadischen Markts und die gute Positionierung von Canopy im Hinblickauf erfolgreiche Geschäfte angeht, auch wenn der Markt sichweiterentwickelt.Für den Markt in den Vereinigten Staaten entwickelt unser Teamschon seit einiger Zeit eine Reihe von qualitativ hochwertigenCBD-Produkten und Pläne zum Produktmarketing. Zudem arbeite es an derSicherung der nötigen Produktionsressourcen, um Produkte bis zum Endedieses Geschäftsjahrs auf den US-Markt zu bringen. Das Unternehmenhat ein breites Produktangebot im CBD-Segment entwickelt, wozu auchHautpflege- und Kosmetikprodukte, Cremes für Lokalanwendungen,Verdampfer-Produkte, Getränke, Lebensmittel, Öle und Softgelsgehören, und seine Pläne, noch in diesem Geschäftsjahr CBD-Produkteauf den Markt zu bringen, entwickeln sich wie erwartet.Das Unternehmen arbeitet bereits seit Januar dieses Jahres daran,eine robuste und ausbaufähige Lieferkette zu bestimmen undvertraglich zu fixieren, um CBD-Produkte auf den Markt bringen zukönnen. Neben den tausenden Hektar, auf denen in den VereinigtenStaaten Hanf angebaut wird, hat das Team in den USA bereitserhebliche Mengen an pflanzlichem Hanf für die Verarbeitungbeschafft. Ab dem nächsten Geschäftsjahr soll die Lieferkette desUnternehmens ausgebaut werden. Hier kommen unternehmenseigeneRessourcen, wie etwa bei Extraktion und Produktion, an den Anlagendes Unternehmens in Kirkwood, New York, wie auch zusätzlicheFertigungsanlagen für die Produktion von Verdampfer-Produkten undGetränken an ausgewählten Standorten in den Vereinigten Staaten zumEinsatz. Das Unternehmen hat bereits mit den Arbeiten an diesenAnlagen begonnen, auch wenn noch nicht alle Standorte bekannt gegebenworden sind.Damit ein neues CBD-Geschäft in den Vereinigten Staaten aufgebautwerden kann, hat das Unternehmen erhebliche"Pre-Revenue"-Investitionen in den Aufbau eines starken Teamsgetätigt und während der letzten beiden Quartale Niederlassungen inKalifornien und Colorado eingerichtet. Weitere Niederlassungen sollenin Illinois und New York eröffnet werden. Für die Expansionspläne inden USA und weltweit wurden von der Muttergesellschaft weitereerhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, was sich unten bei denVerlusten beim bereinigten EBITDA unter dem Posten Aufwendungen fürBetriebs- und Konzernverwaltung widerspiegelt.Zusammenfassung derFinanz- undBetriebsergebnisse fürdas erste Quartal desGeschäftsjahrs 2020Q1 Q1 %(Alle Angaben in 2020 2019 VeränderungMillionen CAD, sofernnicht andersausgewiesen)Bruttoumsatz1 $ 103,4 $ 25,9 299%Nettoumsatz2 $ 90,5 $ 25,9 249%Bruttomarge in 15% 43% -28%Prozent, ohneBerücksichtigung desFair Value bei denVertriebskosten3Betriebskosten4 $ 229,2 $ 72,7 215%Bereinigtes EBITDA 5 $ (92,0) $ (22,5) 309%Wie folgt zugewiesen:- Aufwendungen für $ (57,8) $ (11,6) 398%Betriebs- undKonzernverwaltung- Strategische $ (18,0) $ (1,9) 847%Investitionen undGeschäftsentwicklung- Stillgelegte oder $ (16,2) $ (9,0) 80%nicht ausgelasteteAnlagenVerlust aus dem $ (1.176,4) $ - NAErlöschen vonOptionsscheinen6Nettoverlust $ (1.281,2) $ (91,0) 1308%Geerntete Kilogramm 40.960 9.685 323%(Kilogramm)Lagerbestand und $ 496,6 $ 341,1 46%biologischeVermögenswerteBarbestand, $ 3.140,9 $ 4.515,0 -30%zahlungswirksameMittel und handelbareWertpapiereNA = Nichtaussagekräftig1Umfasst Anpassungenbei den sonstigenUmsätzen, was hier dieSchätzung desUnternehmens vonvariablenGegenleistungen meint,die ausRückgaberechtenentstehen und inerster Linie mit Ölenund Gel-Kapselnzusammenhängen.2Umfasst Anpassungenbei den sonstigenUmsätzen und dieAuswirkung derAnpassungen bei densonstigen Umsätzen aufdie Verbrauchssteuer.3Bruttomarge inProzent, ohneBerücksichtigung desFair Value bei denVertriebskosten, isteine nichtIFRS-pflichtigeAngabe. Siehe nichtIFRS-pflichtigeAngaben unten.4Umfasst insgesamt100,1 Millionen CADfür aktienbasierteVergütungsaufwendungensowie AbschreibungenundWertberichtigungen,die zu den nichtzahlungswirksamenAufwendungen gehören.5Das bereinigte EBITDAist eine nichtIFRS-pflichtigeAngabe. Siehe nichtIFRS-pflichtigeAngaben unten.6Steht im Zusammenhangmit einem nichtzahlungswirksamenVerlust aus derAuflösung vonOptionsscheinen, dievon Constellation aufGrundlage derErgänzung zum InvestorRights Agreementzwischen Canopy Growthund Constellationgehalten wurden.Höhepunkte beimUmsatz im erstenQuartal desGeschäftsjahrs 2020Q1 Q1 %(In Millionen CAD) 2020 2019 VeränderungUmsatz kanadischer $ 50,4 $ - NAFreizeit-Cannabis -Business-to-Business1Umsatz kanadischer $ 10,6 $ - NAFreizeit-Cannabis -Business-to-ConsumerUmsatz kanadischer $ 13,1 $ 21,3 -38%Medizinal-CannabisBruttoumsatz $ 74,1 $ 21,3 248%kanadischer CannabisUmsatz $ 10,5 $ 3,4 209%internationalerMedizinal-CannabisBruttoumsatz Cannabis $ 84,6 $ 24,7 243%Sonstige Umsätze $ 18,8 $ 1,2 1467%Bruttoumsatz $ 103,4 $ 25,9 299%Verbrauchssteuern2 $ 12,9 $ - NANettoumsatz $ 90,5 $ 25,9 249%1Umfasst Anpassungenbei den sonstigenUmsätzen, was hierdie Schätzung desUnternehmens vonvariablenGegenleistungenmeint, die ausRückgaberechtenentstehen und inerster Linie mit Ölenund Gel-Kapselnzusammenhängen.2Verbrauchssteuernmeint denNettobarwert derAuswirkung aus denAnpassungen bei densonstigen Umsätzen.Höhepunkte bei denProduktverkäufenim ersten Quartaldes Geschäftsjahrs2020Q1 Q1 %(Alle Angaben in 2020 2019 VeränderungMillionen CAD,sofern nichtandersausgewiesen)Freizeit-CannabisVerkauf von 7.673 - NATrockencannabis(Kilogramm)Umsatz Trockencannabis $ 60,8 $ - NAVerkäufe bei 1.387 - NACannabis-Öl undSoftgels(Kilogramm-Äquivalente)Umsatz Cannabis-Öl und $ 0,2 $ - NASoftgels1Medizinal-CannabisVerkauf von 807 2.244 -64%Trockencannabis(Kilogramm)Umsatz Trockencannabis $ 7,2 $ 18,4 -61%Verkäufe bei 682 451 51%Cannabis-Öl undSoftgels(Kilogramm-Äquivalente)Umsatz Cannabis-Öl und $ 16,4 $ 6,3 160%Softgels1UmfasstAnpassungen beiden sonstigenUmsätzen, was hierdie Schätzung desUnternehmens vonvariablenGegenleistungenmeint, die ausRückgaberechtenentstehen können.Canopy Growth verkaufte 10.549 Kilogramm und Kilogrammäquivalenteim ersten Quartal des GJ 2020, was einem Anstieg um 13 % gegenüberdem vierten Quartal des GJ 2019 entspricht. Das Unternehmen erzielteim ersten Quartal des GJ 2020 durch den Verkauf von Produkten in Formgetrockneter Blüten auf dem kanadischen Markt für Freizeit-Cannabiseinen Bruttoumsatz in Höhe von 60,8 Millionen CAD, was beim Verkaufvon getrockneten Blüten gegenüber dem vierten Quartal des GJ 2019einem Anstieg um 88 % entspricht. Der Verkauf von Trockencannabis inersten Quartal des GJ 2020 umfasst auch den Verkauf von 1,4 Millionenverbrauchsfertigen Hanf-Produkten mit größeren Margen, der 9,7Millionen CAD - bzw. 16 % - unseres Gesamtumsatzes beimFreizeit-Cannabis ausmachte.Das Unternehmen erzielte auf dem Markt für Medizinal-Cannabis imersten Quartal des GJ 2020 einen Bruttoumsatz von insgesamt 23,6Millionen CAD, wobei 16,4 Millionen CAD bzw. 70 % des Bruttoumsatzesbeim Medizinal-Cannabis durch den Verkauf von Ölen generiert wurden.Der Verkauf von Ölen auf dem Markt für Medizinal-Cannabis umfasst dieVerkäufe durch die Tochtergesellschaft C3 sowie die traditionellenEndprodukte im Bereich Öle und Softgels. Der Verkauf von getrocknetenBlüten macht 7,2 Millionen CAD vom Bruttoumsatz beimMedizinal-Cannabis aus.Wir haben während des ersten Quartals des GJ 2020 den Lagerbestandnach Produktform, Cannabisstrang und der geschätzten direktverfügbaren Menge nach Provinz und Territorium mit den jüngstenTrends bei der Nachfrage und den Verkäufen auf dem Markt fürFreizeit-Cannabis abgeglichen, um sicherzustellen, dass die inunserer Lieferkette durchgeführten Anpassungen den Kaufpräferenzender Konsumenten von Freizeit-Cannabis entsprechen. Das Ergebnisdieses Abgleichs führte bei uns zu der Überzeugung, dass aufbestimmten Märkten das Risiko eines Überangebots bei bestimmten Öl-und Softgel-Formaten bestehen könnte, was zumindest teilweise aufunvollständige Einzelhandelsplattformen in den meisten Provinzenzurückzuführen ist. Auf dieser Bewertungsgrundlage haben wir dievariablen Gegenleistungen, die aus Rückgaberechten entstehen können,auf einen Betrag in Höhe von 8 Millionen CAD des Bruttoumsatzesgeschätzt. Diesem Betrag steht eine zukünftig erwartete Rendite von6,4 Millionen CAD, abzüglich der Netto-Verbrauchssteuer, gegenüber,wobei die erwartete Rendite beim Nettoumsatz berücksichtigt wurde.Überblick bei der Bruttomarge (ohne Berücksichtigung des FairValue bei den Vertriebskosten) für das erste Quartal desGeschäftsjahrs 2020 (Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben)Die Bruttomarge ohne Berücksichtigung des Fair Value bei denVertriebskosten lag im ersten Quartal des GJ 2020 bei 13,2 MillionenCAD und machte 15 % vom Nettoumsatz aus. Im Vergleich dazu lag dieBruttomarge ohne Berücksichtigung des Fair Value bei denVertriebskosten im ersten Quartal des GJ 2019 bei 11,1 Millionen CADbzw. 43 % des Nettoumsatzes. Die geringere prozentuale Bruttomarge imersten Quartal des GJ 2020 ist in erster Linie der Veränderung beiden Betriebskosten in Höhe von 16,2 Millionen CAD zuzuschreiben. Hiergeht es um die Anlagen, in denen noch kein Hanf angebaut wird bzw.noch keine Hanf-Produkte hergestellt werden oder deren Kapazitätennicht ausgelastet waren, was sich bei den Anpassungen im Zusammenhangmit realisierbaren Nettowerten des Lagerbestands niedergeschlagenhat. Zudem gab es im ersten Quartal des GJ 2020 eine Veränderung beimProduktmix, weg von unter modernen Produktionsbedingungenhergestellten Produkten mit höheren Margen. Grund hier war eineNivellierung bei den Lagerbeständen.Canopy wird auch weiterhin in die Fertigstellung unsererAnbau-Anlagen in Kanada, unser auf Hanf basierendes CBD-Geschäft undunsere modernen Produktionskapazitäten in Smiths Falls, Ontario,investieren, um auf die zweite Phase beim kanadischenFreizeit-Cannabis vorbereitet zu sein. Wir erwarten, dass sich unsereBruttomargen in den nächsten Quartalen verbessern werden, sobaldsämtliche Anbau- und Verarbeitungsanalgen in Betrieb sind und diegeplanten Kapazitäten erreichen.Die den Umsatzkosten zugerechneten Kosten der Bestandsproduktionbeliefen sich im ersten Quartal des GJ 2020 auf 77,3 Millionen CAD.Im Vergleich dazu lagen sie im ersten Quartal des GJ 2019 bei 14,8Millionen CAD. Diese Ausgaben setzten sich vor allem zusammen aus denKosten für die im Quartal verkauften Lagerbestände, Vertriebskostenund den Betriebskosten im Zusammenhang mit den Anlagen, in denen nochkein Hanf angebaut wird bzw. noch keine Hanf-Produkte hergestelltwerden oder deren Kapazitäten nicht ausgelastet waren.Zusammenfassung derBetriebskosten imersten Quartal desGeschäftsjahrs 2020Q1 Q1 %(In Millionen CAD) 2020 2019 VeränderungVertrieb und Marketing $ 45,1 $ 17,3 161%Forschung und $ 8,5 $ 0,8 963%EntwicklungGemein- und $ 62,3 $ 19,6 218%VerwaltungskostenKosten für $ 13,2 $ 1,9 595%AkquisitionenAktienbasierte $ 87,3 $ 30,1 190%Vergütungsaufwendungen1Abschreibungen und $ 12,8 $ 3,0 327%Wertberichtigungen1Gesamt $ 229,2 $ 72,7 215%1AktienbasierteVergütungsaufwendungensowie Abschreibungenund Wertberichtigungengehören zu den nichtzahlungswirksamenAufwendungen.Der Anstieg bei den Kosten für Vertrieb und Marketing im erstenQuartal des GJ 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum geht in ersterLinie auf eine vergrößerte Belegschaft zurück. Hier schlagen derAusbau des Netzwerks an Einzelhandelsläden in Kanada, die unter denMarken Tweed und Tokyo Smoke laufen, die größere Mitarbeiterzahl imBereich Marketing und Vertrieb zur Unterstützung des inländischen wiedes internationalen Markts sowie Investitionen zur Steigerung derMarkenbekanntheit und in die Verbraucheraufklärung über verschiedeneMarketing- und Werbekampagnen zu Buche. Daneben investieren wir auchim Vorfeld, um gut auf Marketingkampagnen für den Beginn der zweitenPhase bei den Verbraucherprodukten im Segment Freizeit-Cannabis inKanada und ebenso für CBD-Produkte in den Vereinigten Staatenvorbereitet zu sein. Entsprechende Maßnahmen auf beiden Märktenwerden voraussichtlich noch vor Ende dieses Jahres durchgeführt.Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im ersten Quartal desGJ 2020 stiegen gegenüber dem ersten Quartal des GJ 2019 aufgrund derInvestitionen von Canopy Growth in neue Forschungs- undEntwicklungsmaßnahmen. Darin sind Kosten im Zusammenhang mit derEinstellung hoch ausgebildeter Wissenschaftler und Ingenieure in denBereichen Forschung und Entwicklung für Verdampferprodukte,Pflanzengenetik, angewandte Technologien und klinische Forschung zuCannabis-gestützten, medizinischen Behandlungsansätzen enthalten. Dieneuen Bemühungen haben dazu geführt, dass für das Unternehmen höhereKosten für Vergütungen anfielen. Zu nennen sind hier Löhne für dieTeams, in denen die Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistetwird, Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prüfungmodernerer Produkte und Systeme sowie Kosten im Zusammenhang mitTests und klinischen Studien für CBD-gestützte Gesundheitsproduktefür Menschen und Tiere durch externe Labors.Die Gemein- und Verwaltungskosten lagen im ersten Quartal des GJ2020 höher als im ersten Quartal des GJ 2019. Gründe hierfür warenein Anstieg bei den Ausgaben für bessere Kapazitäten imRechnungswesen und bei der IT, höhere Kosten für die Einhaltung vongesetzlichen und behördlichen Vorgaben für börsennotiertenUnternehmen sowie Verwaltungskosten, die mit dem Ausbau unsererGeschäftstätigkeit zusammenhängen.Gegenüber dem ersten Quartal des GJ 2019 stiegen die Kosten fürAkquisitionen im ersten Quartal des GJ 2020 deutlich. Hier sindgesteigerte Aktivitäten bei Fusionen und Akquisitionen in diesemBerichtszeitraum, insbesondere die Umsetzung der geplantenVereinbarung mit Acreage sowie der Abschluss der Übernahme von C3 undThis Works, zu nennen.Der Anstieg bei den aktienbasierte Vergütungsaufwendungen geht inerster Linie auf die weiter gestiegene Zahl der Aktienoptionenzurück, die den Mitarbeitenden gewährt wurden. Der Grund hierfür istvor allem die gestiegene Mitarbeiterzahl im Unternehmen von 1.400 zum30. Juni 2018 auf rund 3.850 zum 30. Juni 2019. Die Zahl der imUmlauf befindlichen Aktienoptionen stieg von 19,0 Millionen zum 30.Juni 2018 auf 30,7 Millionen zum 30. Juni 2019. Darüber hinaus hatsich der beizulegende Zeitwert (Fair Value) zum Zuteilungsdatum derAktienoptionen im Verlauf des letzten Jahres erhöht, was in ersterLinie dem höheren Aktienkurs des Unternehmens zuzurechnen ist.Zusammenfassung des bereinigten EBITDA im ersten Quartal desGeschäftsjahrs 2020 (Siehe nicht IFRS-pflichtige Angaben)Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal des GJ 2020auf ein Minus von 92,0 Millionen CAD, worin sich die fortgesetztenVerluste in unseren Kerngeschäftsfeldern in Kanada und in Europawiderspiegeln. Zum Tragen kommt hier, dass wir uns als neuesGeschäft, das eine völlig neue Branche bedient, vergrößern, dass wirin viele neue Märkte auf der ganzen Welt investieren, noch bevorirgendwelche Umsätze generiert werden können, und dass wir inForschungs- und Entwicklungsmaßnahmen investieren, von denen wirüberzeugt sind, dass diese für einen zukünftigen Mehrwert sorgen. Indiesem Zusammenhang bauen wir ein Portfolio an geistigem Eigentumauf, das für die Generierung neuer Gewinne in der Zukunft eingesetztwerden kann. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese"Pre-Revenue"-Investitionen nötig sind, damit das Unternehmen auchauf lange Sicht in der Lage ist, den Shareholder Value deutlich undnachhaltig zu erhöhen.Der Nettobetrag der sonstigen Ausgaben lag im ersten Quartal desGJ 2020 bei 1,1 Milliarden CAD, im Vergleich zu 63 Millionen CAD imersten Quartal des GJ 2019. Der Anstieg ist in erster Linie einemnicht zahlungswirksamen Verlust in Höhe von 1,2 Milliarden CAD ausder Auflösung von Optionsscheinen zuzurechnen. Diese wurden vonConstellation Brands ("Constellation") auf Grundlage der Ergänzungzum Investor Rights Agreement zwischen Canopy Growth undConstellation gehalten.Zusammenfassungder Erlöse imersten QuartaldesGeschäftsjahrs2020Q1 Q1 %(Alle Angaben 2020 2019 Veränderungin MillionenCAD, außer beiAngaben zuAktien)Bereinigtes $ (92,0) $ (22,5) 309%EBITDA 1Wie folgtzugewiesen:- Aufwendungen für $ (57,8) $ (11,6) 398%Betriebs- undKonzernverwaltung- Strategische $ (18,0) $ (1,9) 847%Investitionen undGeschäftsentwicklung- Stillgelegte oder $ (16,2) $ (9,0) 80%nicht ausgelasteteAnlagenNettoverlust $ (1.281,2) $ (91,0) 1308%Nettoverlust je $ (3,70) $ (0,40) 825%Aktie(unverwässertund verwässert)1Das bereinigteEBITDA ist einenichtIFRS-pflichtigeAngabe. SiehenichtIFRS-pflichtigeAngaben unten.Zusammengefasste Bilanz und Kapitalflussrechnung für das ersteQuartal des Geschäftsjahrs 2020Der Wert der verfügbaren Bar- und zahlungswirksamen Mittel und derhandelbaren Wertpapiere, den das Unternehmen zum 30. Juni 2019ausweisen konnte, belief sich auf insgesamt 3,1 Milliarden CAD, eingegenüber dem 31. März 2019 um 1,4 Milliarden CAD geringerer Wert.Die Barmittel wurden in dem Quartal hauptsächlich für die Übernahmevon C3 und This Works (430,9 Millionen CAD), die für dieAcreage-Kaufoption gezahlte Prämie (395,2 Millionen CAD) sowie dieFinanzierung von Infrastruktur (211,8 Millionen CAD) unterBerücksichtigung des fortlaufenden Schuldendiensts und der Kosten imZusammenhang mit den betrieblichen Verluste aufgewendet.Der Wert der Lagerbestände belief sich zum 30. Juni 2019 auf einenBetrag von 393,7 Millionen CAD (31. März 2019 - 262,1 Millionen CAD),darunter Endprodukte im Wert von 93,1 Millionen CAD und unfertigeErzeugnisse im Wert von 247,2 Millionen CAD. Des Weiteren beliefensich die biologischen Vermögenswerte auf 102,9 Millionen CAD, diezusammen mit dem Lagerbestand insgesamt 496,6 Millionen CADausmachten.Vorkommnisse nach Abschluss des ersten Quartals des Geschäftsjahrs2020- Nach dem Ausscheiden von Bruce Linton als Co-Chief ExecutiveOfficer des Unternehmens wurde Mark Zekulin am 2. Juli 2019 zumalleinigen Chief Executive Officer und Rade Kovacevic zumPräsidenten des Unternehmens ernannt. Die Suche nach einem Ersatzfür Mark Zekulin als Chief Executive Officer des Unternehmens wurdein die Wege geleitet.- Am 9. August 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass es eineVereinbarung über den Kauf der restlichen, bislang nichtgehandelten Aktien von Beckley Canopy Therapeutics ("BCT")getroffen hat. BCT ist ein weltweit tätiges Forschungsunternehmenim Bereich Medikamente auf Cannabinoid-Basis. Der Abschluss derTransaktion unterliegt noch der behördlichen Genehmigung undbestimmten weiteren Abschlussbedingungen.Der ungeprüfte Konzernabschluss- und Konzernlagebericht für den am30. Juni 2019 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum wird auf SEDARveröffentlicht und unter www.sedar.com verfügbar sein. Als Basis fürdie Rechnungslegung im ungeprüften Konzernabschluss- undKonzernlagebericht werden Kanadische Dollar in Tausend angegeben,sofern nicht anders ausgewiesen.Nicht IFRS-pflichtige AngabenDie Bruttomarge in Prozent (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Value aufdie Vertriebskosten) ist eine wichtige betriebliche Finanzkennzahl,die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen vonanderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbarist.Diese Finanzkennzahl wird als Nettoumsatz abzüglichBestandsproduktionskosten kalkuliert, die in den Vertriebskostenberücksichtigt werden, und kann anhand der in dieser Pressemitteilungpräsentierten konsolidierten Erfolgsrechnung berechnet werden.Das bereinigte EBITDA ist eine in den IFRS nicht definierteAngabe, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichenvon anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nichtvergleichbar ist. Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Ergebnisvor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen,aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Fair-Value-Änderungen undsonstigen zahlungsunwirksamen Positionen und wird weiter bereinigt,um übernahmebedingte Kosten zu beseitigen. Das Unternehmen rechnetdas bereinigte EBITDA seinen Aufwendungen für Betriebs- undKonzernverwaltung, strategischen Investitionen undGeschäftsentwicklungen und den nicht in Betrieb befindlichen odernicht ausgelastete Anlagen zu. Die Überleitung zum bereinigten EBITDAist in dieser Pressemitteilung enthalten und unter "BereinigtesEBITDA (nicht IFRS-pflichtige Angabe)" ("Adjusted EBITDA (Non-IFRSMeasure)") im Konzernlagebericht dargelegt, der auf SEDARveröffentlicht wird.Informationen zum Webcast und zur TelefonkonferenzDas Unternehmen wird am 15. August ab 8.30 Uhr (US-Ostküstenzeit,ET) eine Telefonkonferenz und ein Audio-Webcast mit Mark Zekulin,CEO, und Mike Lee, CFO, veranstalten.Informationen zum WebcastEin Live-Audio-Webcast wird unter:https://event.on24.com/wcc/r/2051231/A14492AD4B016E74A761B5AF588F79D4zur Verfügung stehen.Informationen zur TelefonkonferenzKostenfreie Einwahlnummer: 1-888-231-8191Internationale Einwahlnummer: (647) 427-7450Konferenz-Kennnummer: 5299923Informationen zur AufzeichnungEine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis 23.59 Uhr (ET) am 15.September 2019 per Telefon abrufbar sein.Kostenfreie Einwahlnummer: 1-855-859-2056Passwort für die Aufzeichnung: 5299923Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedeneMarken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- undSoftgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet über seineTochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG zudem medizinischzugelassene Vaporisatoren an. Von der Produkt- und Prozessinnovationbis zur Marktumsetzung - Canopy Growth verfolgt mit Leidenschaft dasZiel, eine führende Rolle zu spielen, und setzt sich dafür ein, mitimmer mehr Produkten und Standorten in immer mehr Ländern Schritt fürSchritt ein Weltklasse-Unternehmen für Cannabis aufzubauen. DasUnternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auffünf Kontinenten.Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmetsich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführungbelastbarer klinischer Forschung und der Aufklärung derÖffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar inmodernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechteninvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten MarkenbannernTweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweedist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihreKonzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihrenKunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an den Börsen in Toronto undin New York bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansionist unser ganzes Handeln bei Canopy Growth vom Stolz geprägt, denShareholder Value dank unserer führenden Stellung in der Branche zusteigern. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führendenBranchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen,den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und demführenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brandsgeschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elflizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionsflächevon über 480.000 Quadratmetern (5,2 Mio. Quadratfuß), darunter rund93.000 Quadratmeter (1 Mio. Quadratfuß) an GMP-zertifiziertenProduktionsflächen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.canopygrowth.comHinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" imSinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltendenkanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, könnenzukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendungvon Wörtern wie "plant", "erwartet" bzw. "erwartet nicht", "wirderwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" bzw. "siehtnicht vorher" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter undFormulierungen erkannt werden, oder sie könnten nahelegen, dassbestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können","könnten", "würden" oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten odererreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationenbeinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andereFaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinenTochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieserPressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oderInformationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. ZuBeispielen für derlei Aussagen zählen Aussagen bezüglich derErwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Ernte im erstenQuartal des GJ 2020, der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick aufeinen zusätzlichen Bestand an Endprodukten, der im zweiten Quartaldes GJ 2020 zum Kauf verfügbar sein wird, hinsichtlich derMarkteinführung von CBD-Produkten bis zum Ende des GJ 2020, derbeschleunigten Marktexpansion für Acreage, der erwarteten Vorteile,welche die Umfirmierung von Spectrum Therapeutics für den Marktanteildes Unternehmens birgt, hinsichtlich der potenziellen Möglichkeit derCannabisproduktion in Europa und der voraussichtlich erhöhtenVerfügbarkeit kanadischer und dänischer Produkte sowie dervoraussichtlichen Absatzsteigerung durch Storz & Bickel, hinsichtlichder Erwartung, dass die Anlagen in den kommenden Monaten vollbetriebsfähig sein werden und neue CBD-Konsumgüter und -Marken imGeschäftsjahr 2020 eingeführt werden und hinsichtlich der Zeitplanungfür die Durchführung der Transaktion mit Acreage. Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichtetenInformationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächlicheEreignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlichvon denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichtetenInformationen zum Ausdruck gebracht oder implizit werden,einschließlich der Änderungen von Gesetzen, Regulierungen undRichtlinien; Einhaltung von Gesetzen; internationale Gesetze;betriebliche, regulatorische und andere Risiken; Umsetzung derGeschäftsstrategie; Wachstumsmanagement; Prognoseunsicherheit;Abhängigkeit von Lizenzen; inhärente Risiken des Agrargeschäfts;Verträge mit den Regierungen der Provinzen/Territorien;Einschränkungen bei der Produktvermarktung; inhärente Risiken vonÜbernahmen und Investitionen; Expansion in ausländischeGerichtsbarkeiten; gesetzliche Vorschriften; Cannabis als geregelterStoff in den USA; Risiken des Agrargesetzes (Farm Bill); Annahmenbezüglich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zuzufriedenstellenden Bedingungen die notwendigen behördlichen undgerichtlichen Genehmigungen für die Transaktion mit Acreage zuerhalten; und solcher Risiken, die in dem Informationsrundschreibender Geschäftsführung des Unternehmens vom 17. Mai 2019 sowie imjährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehördeneingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens beiSEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden daraufhingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nichtabschließend ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dassdie Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung derzukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagenin dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, solltekein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetztwerden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse inden angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die indieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationenund zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieserPressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichtetenAussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen,nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn,dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.CANOPY GROWTH CORPORATIONZWISCHENBERICHT ZUMKONZERNABSCHLUSS NACHEINZELNEN BILANZPOSTENUNGEPRÜFT 30. Juni 31. März(in tausend CAD angegeben) 2019 2019AktivaUmlaufvermögenBarbestand und $ 1.816.632 $ 2.480.830zahlungswirksame MittelHandelbare Wertpapiere 1.324.255 2.034.133Außenstände 102.766 106.974Biologische Vermögenswerte 102.908 78.975Lagerbestand 393.738 262.105Aktive 124.042 107.123Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögen3.864.341 5.070.140Investitionen in 113.321 112.385Beteiligungen nach derEquity-MethodeSonstige finanzielle 746.691 363.427VermögenswerteImmobilien, Anlagen und 1.429.285 1.096.340AusrüstungImmaterielle 528.607 519.556VermögenswerteFirmenwert 1.931.915 1.544.055Sonstiges langfristige 31.391 25.902Vermögenswerte$ 8.645.551 $ 8.731.805PassivaKurzfristigeVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus $ 256.819 $ 226.533Lieferungen und Leistungensowie RückstellungenKurzfristig fälliger 18.288 103.716Anteil an langfristigenSchuldenSonstige kurzfristige 97.647 81.414Verbindlichkeiten372.754 411.663Langfristige 787.508 842.259VerbindlichkeitenLatente Steuerschulden 104.118 96.031Kreditverbindlichkeiten 1.274.972 -für AktienrückkaufSonstige langfristige 212.989 140.404Verbindlichkeiten2.752.341 1.490.357EigenkapitalGrundkapital 6.074.786 6.026.618Sonstige Rücklagen 2.902.704 1.673.472Kumulierte sonstige (34.057) 28.630zusammengefasste ErträgeDefizit (3.334.686) (777.087)Canopy Growth Corporation 5.608.747 6.951.633zuzurechnendesEigenkapitalMinderheitsbeteiligungen 284.463 289.815Summe Eigenkapital 5.893.210 7.241.448$ 8.645.551 $ 8.731.805CANOPY GROWTHCORPORATIONZWISCHENBERICHT ZURKONZERN-ERFOLGSRECHNUNGFÜR DIEDREIMONATSZEITRÄUME MITENDE ZUM 30. JUNI 2019UND 2018UNGEPRÜFT 30. Juni 30. Juni(Angegeben in tausend 2019 2018CAD, außer bei Angabenzu Aktien)Umsätze $ 103.391 $ 25.916Verbrauchssteuern 12.909 -Nettoumsatz 90.482 25.916Den Umsatzkosten 77.313 14.832zugerechnete Kosten derBestandsproduktionBruttomarge vor den 13.169 11.084unten genannten PostenVeränderung beim Fair 46.130 26.388Value von biologischenVermögenswerten,einschließlich verkaufteLagerbestände undsonstige Kosten beimLagerbestandUnrealisierter Gewinn (139.019) (57.289)durch Veränderung beimFair Value vonbiologischenVermögenswertenBruttomarge 106.058 41.985Vertrieb und Marketing 45.096 17.266Forschung und 8.474 756EntwicklungGemein- und 62.271 19.588VerwaltungskostenKosten für Akquisitionen 13.182 1.884Aktienbasierte 77.081 23.072VergütungsaufwendungenAktienbasierte 10.281 7.095Vergütungsaufwendungenim Zusammenhang mitwichtigen AkquisitionenAbschreibungen und 12.779 3.030WertberichtigungenBetriebskosten 229.164 72.691Verlust aus (123.106) (30.706)GeschäftstätigkeitVerlust aus dem (1.176.350) -Erlöschen vonOptionsscheinenSonstige Erträge 32.621 (62.995)(Ausgaben), NettoSumme der sonstigen (1.143.729) (62.995)(Ausgabe) Erträge, nettoVerlust vor (1.266.835) (93.701)Ertragsteuern(Aufwendungen) (14.333) 2.723Rückzahlungen vonErtragsteuernNettoverlust $ (1.281.168) $ (90.978)Nettoverlust entfallendauf:Canopy Growth $ (1.283.055) $ (80.277)CorporationMinderheitsbeteiligungen 1.887 (10.701)$ (1.281.168) $ (90.978)Nettoverlust je Aktie,unverwässert undverwässertNettoverlust je Aktie: $ (3,70) $ (0,40)Gewichtete 346.779.156 200.160.740durchschnittliche Anzahlder ausstehendenStammaktien:CANOPY GROWTHCORPORATIONZWISCHENBERICHT ZUMKONZERNABSCHLUSS FÜRCASHFLOWSFÜR DIEDREIMONATSZEITRÄUME MITENDE ZUM 30. JUNI 2019UND 2018UNGEPRÜFT 30. Juni 30. Juni(in tausend CAD 2019 2018angegeben)Netto-Zufluss (Abfluss)von Barmitteln imZusammenhang mit denfolgenden Aktivitäten:GeschäftsbetriebNettoverlust $ (1.281.168) $ (90.978)Anpassungen für:Wertminderungen bei 16.226 3.661Immobilien, Anlagen undAusrüstungAbschreibungen auf 7.165 2.632immateriellenVermögenswerteAnteil des Verlusts 1.833 2.569durchKapitalbeteiligungenVeränderung beim Fair 46.130 26.388Value von biologischenVermögenswerten,einschließlich verkaufteLagerbestände undsonstige KostenUnrealisierter Gewinn (139.019) (57.289)durch Veränderung beimFair Value vonbiologischenVermögenswertenAktienbasierte 87.362 30.951VergütungenSonstige Vermögenswerte - (3.120)Verlust aus dem 1.176.350 -Erlöschen vonOptionsscheinenSonstige Erträge und (21.400) 58.152AusgabenErtragsteueraufwendungen 14.333 (2.951)Nicht zahlungswirksame 2.834 834FremdwährungenVeränderungen bei den (68.936) (38.490)Posten zum nichtzahlungswirksamenbetrieblichenUmlaufvermögenFür Geschäftsaktivitäten (158.290) (67.641)eingesetzteNetto-BarmittelInvestitionenKäufe von und (211.824) (153.654)Anzahlungen fürImmobilien, Anlagen undAusrüstungKauf von immateriellen (1.768) (2.815)VermögenswerteRückkauf (Kauf) 687.818 (1.212)handelbarer WertpapiereInvestitionen in (2.824) (3.500)Beteiligungen nach derEquity-MethodeInvestitionen in (29.414) (21.759)sonstige finanzielleVermögenswerteGezahlte Prämie für (395.190) -Acreage-KaufoptionAbfluss von (430.948) (41)Netto-Barmitteln für dieAkquisition vonTochtergesellschaftenVeränderungen bei (21.447) -Verbindlichkeiten imZusammenhang mitAkquisitionenFür Investitionen (405.597) (182.981)eingesetzteNetto-BarmittelFinanzierungenZahlungen für die (74) (301)Ausgabe von AktienErlöse aus der Ausgabe 86 787von Aktien durch CanopyRiversErlöse aus der Ausübung 16.077 1.758von AktienoptionenErlöse aus der Ausübung 427 133von OptionsrechtenAufnahme langfristiger - 600.000SchuldenKosten für die Aufnahme - (16.045)langfristiger SchuldenTilgung von (98.207) (374)langfristigen SchuldenNettobarmittel aus (für) (81.691) 585.958FinanzierungsaktivitätenAuswirkung der (18.620) -Veränderung vonWechselkursen auf denBarbestand undzahlungswirksame Mittel(Abfluss) Zufluss von (664.198) 335.336Netto-BarmittelnBarbestand und 2.480.830 322.560zahlungswirksame Mittelzu Beginn desBerichtszeitraumsBarbestand und $ 1.816.632 $ 657.896zahlungswirksame Mittelam Ende desBerichtszeitraumsBereinigtes EBITDA 1Nicht DreimonatszeitrumIFRS-pflichtige Angabe mit Ende zum(Angaben in tausend CAD) 30. Juni 2019 30. Juni2018Bereinigtes EBITDA1ÜberleitungVerlust aus $ (123.106) $ (30.706)Geschäftstätigkeit - wiedargelegtIFRS-Fair-Value-Bilanzierungim Zusammenhang mitbiologischen Vermögenswertenund LagerbestandVeränderung beim Fair Value 46.130 26.388von biologischenVermögenswerten,einschließlich verkaufteLagerbestände und sonstigeKostenUnrealisierter Gewinn durch (139.019) (57.289)Veränderung beim Fair Valuevon biologischenVermögenswerten(92.889) (30.901)Aktienbasierte 87.362 30.951VergütungsaufwendungenKosten für Akquisitionen 13.182 1.884Abschreibungen und 23.391 6.293Wertberichtigungen (proKapitalflussrechnung)123.935 39.128Bereinigtes EBITDA $ (92.060) $ (22.479)1Bereinigtes EBITDA meintdas Ergebnis vor Zinsen,Steuern, Abschreibungen undWertberichtigungen,aktienbasiertenVergütungsaufwendungen,Fair-Value-Änderungen undsonstigenzahlungsunwirksamenPositionen und wird weiterbereinigt, umübernahmebedingte Kosten zubeseitigen.Pressekontakt:Caitlin O'Hara, Media Relations, Caitlin.Ohara@canopygrowth.com,613-291-3239; Investor Relations, Tyler Burns,Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 Durchw. 122Original-Content von: Canopy Growth Corporation, übermittelt durch news aktuell