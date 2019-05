Canopy Growth erwirbt das etablierte Hautpflege- und Wellness-Unternehmen This Works®

Londoner Unternehmen spielt zentrale Rolle für Canopy GrowthsErschließung der natürlichen Wellnessbranche und stärkt dieinternationale Präsenz des UnternehmensSmiths Falls, Ontario, und London (ots/PRNewswire) - Die CanopyGrowth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (das "Unternehmen" oder"Canopy Growth") hat die Bartransaktion zur Übernahme von This Workszu einem Kaufpreis von 43 Millionen GBP (73,8 Millionen CDN)abgeschlossen. This Works, gegründet 2004, hat sich erfolgreich alsglobaler Marktführer für natürliche Hautpflege- und Schlaflösungenmit einem treuen Kundenkreis, der sich auf über 35 Länder erstreckt,etabliert.This Works, mit Hauptsitz in London, England, bietet eine Reihehochwertiger natürlicher Hautpflegeprodukte und Schlaflösungen an,durch die sich das Unternehmen eine große loyale Anhängerschaftaufgebaut hat, die die bekanntesten Produkte kauft, darunter dasKopfkissenspray Deep Sleep, das Hyaluronserum Morning Expert und dasSkin Deep-Öl für trockene Beine.Aufgrund der einzigartigen Formulierung seiner Lösungen, die inEinklang mit dem 24-Stunden-Rhythmus des Körpers stehen, bieten dieProduktlinien von This Works mehr als traditionelle Hautpflege. DieWirkung ähnelt einer kompletten Kur, die die Haut zu jedemTageszeitpunkt maximal nährt bzw. das allgemeine Wohlbefindensteigert, beginnend mit erholsamem Schlaf. Diese Übernahme ist einentscheidendes Element einer facettenreichen Hanf- und CBD-Strategieim Zuge von Canopy Growths weiterem Ausbau seinervertikal-integrierten Produktions- und Marketingplattform. Dieseumschließt aktuell mehrere Tausend Morgen für die Hanfproduktion aufverschiedenen Kontinenten, eine Kapitalinvestition vonHundertmillionen von Dollar in die durch Hanf gewonneneCBD-Produktion und -Verarbeitung, eine rapide Expansion in dergesamten Europäischen Union und anderen wichtigen Regionen sowie dieEinführung von mit CBD angereicherten Produkten bzw. Marken imglobalen Schönheits-, Wellness- und Schlaflösungssektor.Dr. Anna Persaud, CEO von This Works, wird nach der Übernahmeweiterhin die Geschäftstätigkeiten leiten, um das Unternehmenvoranzubringen. Seit Dr. Persaud dem Unternehmen im Jahr 2009beitrat, hat sie hart an der Entwicklung zielgerichteter Hautlösungenmitgewirkt, die das Wissen der Marke zum Körperrhythmus mitwissenschaftlich gestützten modernen Lifestyle-Erkenntnissenverbindet. Dieser Ansatz für Produktentwicklung wird am besten durchdie preisgekrönten natürlichen Schlaflösungen von This Worksbestätigt. Seit 2011 das erste Deep Sleep-Kopfkissenspray der Markeauf den Markt gebracht wurde, wurden in ganz Europa, Großbritannien,China und den Vereinigten Staaten 4,2 Millionen Kopfkissenspraysverkauft. Canopy Growth und This Works werden gemeinsam sämtlicheGeschäfte von This Works mit verstärktem Fokus auf globaler Expansionund Produktentwicklung fortführen, um eine neue Linie mit CBDangereicherten Hautpflegeprodukten und Schlaflösungen einzubinden."Seit 2004 richtet sich This Works' Engagement auf die Kreationäußerst effektiver natürlicher Hautpflegelösungen, die nicht nurwissenschaftlich fundiert sind, sondern auch nachweislich wirken. Wirfreuen uns sehr, ein neues Kapitel Firmengeschichte aufzuschlagen unduns Canopy Growth anschließen zu dürfen, das weltweit führendediversifizierte Cannabis- und Hanfunternehmen", so Dr. Anna Persaud."Als führende Wellness-Marke und Wegbereiter fürSchlaf-Schönheitsprodukte sind wir begeistert von den Möglichkeiten,die CBD Verbrauchern von Schönheitsprodukten bietet. Canopy Growthwird die Fachkenntnisse, Forschung, wissenschaftliche Korrektheit undQualitätssicherung einbringen, die This Works gestatten werden, dieAgenda des sich ständig weiterentwickelnden Wellness-Schönheitsmarktvoranzubringen.""Wir waren erstaunt, wie treu und zufrieden die Kunden von ThisWorks sind, was ein Beleg für die tief im Unternehmen verankerteIntegrität ist und zeigt, mit welchem Selbstbewusstsein sie sich aufihren Namen berufen können", so Bruce Linton, Vorsitzender und Co-CEOvon Canopy Growth. "Wir glauben, dass CBD die Kosmetik- undSchlaflösungsbranchen revolutionieren kann und arbeiten seit Jahrenauf den richtigen Zeitpunkt hin, um diese Möglichkeiten zuerschließen. Als wir Dr. Persaud und ihr Team trafen, wussten wirsofort, dass sie die richtigen Partner sind, um sich auf diese Reisezu begeben."Die Integration von This Works in Canopy Growth wird nicht nur dasProduktangebot stärken, sondern auch die internationale Präsenz desUnternehmens sowie seine Geschäftstätigkeiten in Großbritannienausbauen. Im Januar 2019 kündigte das Unternehmen Spectrum BiomedicalUK an, ein Joint Venture der Canopy Growth Corporation und des inOxford ansässigen Forschungsunternehmens Beckley Canopy Therapeutics,das sich der Bedarfsdeckung hochwertiger Medizinprodukte aufCannabisbasis in Großbritannien widmet.Ein Hoch auf das zukünftige Wachstum (von Kosmetik, Schlaf undWellness insgesamt).Informationen zur Canopy Growth CorporationCanopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendesdiversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedeneMarken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- undSoftgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudem medizinischzugelassene Vaporisatoren über die Tochtergesellschaft Storz & BickelGmbH & Co. KG an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zurMarktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führungund dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt einCannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten,Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. DasUnternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auffünf Kontinenten.Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmetsich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführungbelastbarer klinischer Forschung und der Information derÖffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar inmodernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechteninvestiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe vonVollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenenfarbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, miteinem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke BionoricaEthics.Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweedund Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eineweltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentrationauf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden einegroße loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto StockExchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltendeninternationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolzauf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. 