Canopy Growth beschert Constellation Brands weitere Verluste

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Die Börse startete am vorvergangenen Montagmorgen gut und erholte sich von einem starken Rückgang am Freitag. Die Investoren schienen eher zu glauben, dass die Verhandlungen zwischen den USA und China weiterhin Fortschritte machen könnten als in der Woche davor. Mit Stand 10:30 Uhr EDT war der Dow Jones Industrial Average um 101 Punkte auf 25.729 Punkte angestiegen. Der S&P 500 legte 10 Punkte zu, rauf auf 2.857, der Nasdaq Composite sogar 40 Punkte auf 7.791.

Die meisten Quartalsberichte sind mittlerweile wohl durch, aber das bedeutet nicht, dass Unternehmen nicht auf ihre Zahlen achten. Im Bereich Marihuana ist Canopy Growth (WKN: A140QA) seit Langem ein führendes Unternehmen und einige erwarten hier in Zukunft viel mehr Wachstum. Constellation Brands (WKN: 871918) hat seiner bedeutenden Minderheitsbeteiligung an der Canopy-Aktie jedoch einen ziemlichen Schuss vor den Bug versetzt.

Analysten werten Canopy Growth auf

Die Aktien von Canopy Growth stiegen dann am Montagmorgen nur um 0,5 %, obwohl sie positive Bewertungen von Aktienanalysten erhielten. Seaport Global hob sein Rating für den Cannabis-Züchter von Neutral auf Buy an und setzte ein Kursziel von 31 US-Dollar pro Aktie.

Seaport stellte fest, dass die Aktien von Canopy in den letzten Monaten einen starken Rückgang zu verzeichnen hatten, da die Anleger generell Cannabis etwas kritischer gegenüberstanden. Speziell für Canopy brachte der abrupte Abgang des ehemaligen Co-CEO Bruce Linton erhebliche Unsicherheiten mit sich, was die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht. Aus Sicht von Seaport bietet der Rückgang des Aktienkurses von Canopy jedoch eine gute Chance zum Kauf und die Cannabis-Branche insgesamt scheint weiter gute Aussichten zu haben.

Wie viele andere Cannabis-Unternehmen gibt auch Canopy viel Geld aus, um zu wachsen und seine Führungsrolle in diesem Bereich zu behaupten. Dennoch sehen einige Trends bei Canopy grundsätzlich beunruhigend aus, einschließlich des Rückgangs der Preismacht für den Verkauf von legalem Cannabis in den letzten Quartalen.

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aussichten von Canopy zu negativ eingestuft wurden. Da die Aktie nun so tief steht wie seit einem Jahr nicht mehr, sollten sich Value-Anleger mal mit Canopy beschäftigen.

Constellation leckt seine Wunden

Kommen wir zu den Aktien des Bier- und Spirituosenriesen Constellation Brands. Die sind an demselben Montagmorgen bloß einen Bruchteil eines Prozents gestiegen. Das Unternehmen erwartet, einen weiteren erheblichen Verlust im Zusammenhang mit seiner Multimilliarden-Dollar-Investition in Canopy Growth hinnehmen zu müssen. Das wirft neue Fragen auf, wie sich die Partnerschaft voraussichtlich entwickeln wird.

Constellation Brands sagte in einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission, dass es im laufenden Quartal aufgrund von Canopy Growth einen bereinigten Vorsteuerverlust von rund 54,8 Mio. US-Dollar verzeichnen wird. Der Verlust bringt den Gesamtschaden für das erste Halbjahr auf 109,2 Mio. US-Dollar, wobei die Steuervorteile nur einen Ausgleich von etwa 30 % bieten.

Constellation war beim Thema „Canopy Growth“ recht ausgewogen. Trotz der Besorgnis über die finanziellen Ergebnisse gefällt es Constellation, dass Canopy aggressiv Akquisitionen tätigt und in den US-Hanfmarkt einsteigen will. CEO Bill Newlands sieht die Investition in Canopy weiterhin als langfristig positiv an. Kein Unternehmen verliert gerne Geld, aber Constellation ist nach wie vor zuversichtlich, dass sich Canopy Growth langfristig als Investition auszahlen wird.

Jetzt neu: Kostenlose Studie „Cannabis – Der grüne Rausch“ Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat – du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Die neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis – Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom ... Es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



The Motley Fool empfiehlt Aktien von Constellation Brands. Dan Caplinger besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 26.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019