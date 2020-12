Canopy Growth: Wir sprechen von 500% in 2 Jahren

Kennen Sie

Calvin Cordozar Broadus Jr.? Nein? Aber von

Snoop Dogg haben Sie vielleicht schon gehört, Calvins Künstlername,

oder wie man im Rapper-Business sagt, sein „Nom-de-Guerre“. Denn

kriegerisch geht´s dort mitunter zu, wobei fast vergessen wird, was

für ein fettes Business Rap sein kann. Auf mittlerweile 125

Millionen Euro hat es Snoop Dogg gebracht, und so viel Geld will

investiert werden.

<

Den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung