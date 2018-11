Canopy Growth: Wie ist der Stand der Dinge?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Canopy Growth durchaus Potential. Dies berichtete Robert Sasse letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am Dienstag gab es für die Canopy Growth herbe Verluste von 16,7 Prozent, so dass die Aktien mit einem Kurs von nur noch 28,99 Euro gehandelt wurden. Die Entwicklung! Die Verluste waren der schlechten Stimmung an den Märkten geschuldet, die auch andere Unternehmen

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.