Canopy Growth: Kursziel 28 Euro, kaufen!

Canopy Growth ist der weltweit größte Anbieter von medizinischem Cannabis. Die Anwendung von Cannabis in der Medizin ist ein absoluter Wachstumsmarkt.

Dennoch werden viele Anbieter, die jetzt am Markt sind, scheitern. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Deswegen bietet sich ein Investment in den Marktführer an. Auch charttechnisch macht die Canopy Growth wieder massiv Freude.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung