Canopy Growth: Es ist zum Mäusemelken!

Gerade erst konnte Canopy Growth sich an der Börse von einer langen Negativserie erholen, da macht die Marktentwicklung der Aktie es Unternehmens schon wieder einen Strich durch die Rechnung. Kürzlich mehrten sich kritische Stimmen gegenüber dem Cannabis-Markt, in der neuen Woche drückt eine allgemein schlechte Stimmung weiter auf den Aktienkurs. Das machte sich in Verlusten von gut 3,6 Prozent bemerkbar.

